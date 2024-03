Si seguiste de cerca “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, te contamos que aún no has visto todo, pues la serie documental emitirá un quinto episodio con reveladoras entrevistas de los actores que salieron a contar la pesadilla que vivieron hace décadas, además veremos a nuevos personajes que también relatarán su verdad. Para que no te pierdas nada, a continuación te detallamos el día y hora para sintonizarla.

Es preciso mencionar que además de Drake Bell, entre los actores y personas del medio artístico que aparecen en el documental de Investigation Discovery (ID) están: Rick Ellis, Alexa Nikolas, Kyle Sullivan, Giovonnie Samuels, Marc Summers, Katrina Johnson, entre otros más.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV” EPISODIO 5?

El episodio 5 de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) nos traerá nuevos develamientos. Bajo el título “Rompiendo el silencio”, veremos a las víctimas de varios verdugos narrar aquellas vivencias que arruinaron su adolescencia y los persigue a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuándo y a qué hora mirarla?

Fecha de estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” Episodio 5: Domingo 7 de abril

Domingo 7 de abril Hora de estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” Episodio 5: 8/7c

Tal como ha sucedido hasta ahora, la serie documental puede ser vista en Investigation Discovery - ID Network en Estados Unidos.

Él es Brian Peck, el director de diálogo que abusó de Drake Bell (Foto: Nickelodeon)

¿HAY ALGUNA PLATAFORMA DE STREAMING QUE LA EMITIRÁ?

Si tienes una plataforma de streaming, te comentamos que “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” también estará disponible en Max Estados Unidos.

¿QUÉ VEREMOS EN EL EPISODIO 5 DE “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

De acuerdo con ID, el episodio 5 de “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” “profundizará en la cultura tóxica y peligrosa detrás de algunos de los programas de televisión infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000, incluidas las acusaciones de abuso, sexismo y racismo”.

Detallan que este capítulo se basará en “las revelaciones exploradas” desde que comenzó a transmitirse el documental.

Se sabe que la periodista Soledad O’Brien conversará con los participantes que aparecieron a lo largo de los capítulos: Drake Bell, los ex miembros del elenco de “All That” Giovonnie Samuels y Bryan Hearne, y la madre de Hearne, Tracey Brown. A ellos se sumarán nuevas personas como Shane Lyons, quien hablará “hacia dónde puede ir la industria a partir de ahora”.

Dan Schneider en la serie "Los primeros de la clase". Él también fue acusado de abuso por los actores (Foto: Nickelodeon)