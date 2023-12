Tras el fin de su matrimonio con Anuel AA, en febrero de 2023, a sólo ocho meses de casarse y convertirse en padres pocas semanas después, Yailin La Más Viral tuvo gran acercamiento con Tekashi 6ix9ine, con el que de inmediato fue vinculado sentimentalmente, algo que se confirmó con el tiempo. Si bien, se lucen juntos en sus redes sociales, su romance ha estado envuelto en la polémica.

Para tratar de entender lo que pasa, te damos una cronología de la historia de amor de Jorgina Lulú Guillermo Díaz y Daniel Hernández, nombres reales de los raperos.

¿QUÉ PASÓ EN MAYO DE 2023?

¿Cómo se conocieron? El primer contacto entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se dio en mayo de 2023, luego de que el rapero le envió un mensaje directo para que colabore con una canción suya. Después de varias conversaciones, se reunieron.

“Yo le tiré a ella, le tiré un DM [mensaje directo], yo le mandé una canción, la canción se la mandé para colaborar con ella, y así nos empezamos a hablar, pura música”, manifestó en una entrevista con “El Gordo y la Flaca”.

LO QUE SUCEDIÓ EN JUNIO DE 2023

Colaboración juntos. Lanzan el videoclip “Pa Ti”, donde se vio la complicidad que existía entre ambos. Aquí se ve a la influencer en bikini mientras baila al ritmo de la letra que dice: “Yo no estoy pa’ ti, pa’ ti, pa’ti / Tú no ere’ pa’ mí, pa’ mí, pa’ mí”.

Desde ese momento, los rumores de un posible romance se acrecentaron, pero ellos evitaron pronunciarse y señalaban que eran buenos amigos. Cabe señalar que ante el éxito del tema, se presentaron en varios puntos de Estados Unidos.

Y EN JULIO DE 2023

Tekashi reta a Anuel AA por Yailin. Después de que popular Chirivika dio a conocer que había vivido violencia doméstica por parte de su ex, 6ix9ine salió a defenderla y retó al intérprete de “Más rica que ayer”. Le propuso pelear frente a frente en lugar de hacerlo de forma virtual.

“Yo no sé si tú quieres confundir a los fans tuyos, a la audiencia de que tú eres un gangster, que tú eres así. Yo te conozco a ti y tú no eres así. Tú andas con pilas de seguridades, tú andas con bola de tigres. Yo quiero pelear contigo, vamos a fajarnos, vamos a encerrarnos en un cuarto y fajamos, vamos a fajarnos. Olvídate de lo que pasó, tú y yo vamos a fajarnos. Tú me dices dónde te quieres encontrar, nos fajamos tú y yo, nos encerramos en un cuarto y nos fajamos y terminamos esto”, escribió el polémico artista urbano el 7 de julio.

Los coqueteos. Una publicación de la dominicana hizo suponer que ellos tenían una relación: “Extraño a mi colaborador @6ix9ine”, mensaje que escribió con un par de emojis de arcoíris y una carita con los ojos llorosos. En la imagen se ve que estaba teniendo una videollamada con el rapero, quien estaba con varios compromisos laborales.

Pese a ello, la joven madre reiteró en entrevista con People en Español que solo tenía una amistad con Tekashi 6ix9ine, pero no descartó iniciar un nuevo romance.

Tekashi y Yailin no dejan de mostrar juntos en público (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

EN AGOSTO DE 2023 CONFIRMAN SU ROMANCE

¿Ya son novios y conviven? El lunes 7 de agosto, People en Español aseguró que los cantantes urbanos habían decidido comenzar un romance, de acuerdo a una fuente cercana de ambas celebridades. Según esta persona, ellos ya estaban conviviendo, algo que no causó sorpresa, ya que sus publicaciones delataban momentos privados que compartían.

Es más, el cantante se mostró muy cercano a la bebé de Yailin, con quien se tomó una foto. En la imagen, la menor está recostada sin polo en el pecho de Tekashi, mientras que este se encuentra apoyado en un sofá. Pero esa no fue la única fotografía, ya que en otra aparece la dominicana, tomando la mano de su hija, que a su vez es sostenida de la mano de 6ix9ine, lo que representaría a una familia unida.

Ese mismo mes, las celebridades se dejaron ver en público y agarrados de la mano. Ellos fueron vistos en los parques temáticos de Orlando (Florida) cuando paseaban juntos.

Confirman su relación. Cuando todos creían que la relación de los cantantes era puro show mediático, los dos se encargaron de desmentirlo durante su viaje a Cuba a través de varias fotografías subidas de tono. Fue durante una presentación musical que ella le dedicó unas emotivas palabras que al final terminaron en un tierno beso frente sus miles fanáticos.

“Nada, quiero decirte gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme todo lo que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí. Gracias por amar a Cattleya, a mi mamá. Y nada, te amo”, le dijo.

LA POLÉMICA LOS ENVUELVE EN SEPTIEMBRE DE 2023

Agresión en un hotel. De acuerdo con el influencer DJ Topo, Yailin fue víctima de agresión física por parte del rapero de Estados Unidos, algo de lo que se enteró por un allegado a la pareja. “Sobre los rumores de Yailin y Tekashi, los cuales se están matando, miren, eso fue una fuente que me llegó anoche a mí, del 911, la persona me mandó su carnet y todo”, sostuvo, pero aclaró que no afirmaba nada, solamente compartió lo que habría sucedido.

Aunque ninguno se pronunció al respecto, días después, el 10 de septiembre, él realizó una publicación, donde vemos a Yailin acostada en su brazo derecho, él no duda en acariciarle el cabello y rostro con la descripción “Mimiendo”, acompañando el video con algunos emoticones.

Otra colaboración juntos. El 28 de septiembre, la dominicana lanzó “Feefafo”, junto a Tekashi 6ix9ine y Ben EI. En el video, la pareja nos muestra cuán pasional es su relación.

OCTUBRE DE 2023

¿Tekashi golpeó a Yailin? La noche del 12 de octubre, la dominicana y el estadounidense protagonizaron una pelea en la que los insultos y golpes no faltó. Según el rapero Diamond La Mafia, el intérprete agredió a la joven madre tras un ataque de celos. “Él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo. Se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi mujer aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos. Agarró a Yailin por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también”, dijo.

UN FIN DE AÑO CON ¿AGRESIONES? EN DICIEMBRE DE 2023

Yailin es internada en hospital. La noche del 13 de diciembre, una fotografía de Yailin con lesiones en el rostro fue publicada por el portal “De Último Minuto”. Ella tiene los ojos cerrados y heridas encima de sus cejas y sus pómulos. Como era de esperarse, la dominicana salió a defender a Tekashi. “La razón es: yo pasé un accidente con ‘Dani’ [6ix9ine], fue en la discoteca, salimos, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo ‘chill’ [tranquilo] para no preocupar y yo no dije nada”.

Arrestan a Yailin. La noche del jueves 14 de diciembre, la rapera fue denunciada por Tekashi 6ix9ine de agresión física, hecho que llevó a ser arrestada por las autoridades de Miami. Pero fue liberada tras pagar una fianza.

“Sucede que la policía arrestó a Yailin, estamos trabajando con abogados para la fianza. Lo que sucede es lo siguiente, ellos ambos se agredían y don Tekashi 69 borró todos los videos del teléfono de Yailin, pero sí tenía videos de ella agrediéndolo a él. Era un tema de pareja, pero él, tigre al fin borró los videos del celular de Yailin y se quedó con los videos que lo salvaguardaban”, dijo.

La denuncia de Tekashi contra su pareja. El cantante difundió varios videos de la caribeña agrediéndolo físicamente; es más, subió un video de ella amenazándolo con un cuchillo. Ante ello, el productor Alofoke, señaló que el rapero se hace ver como víctima, pero en realidad ambos tienen una relación tóxica, donde los golpes nunca faltan.

Este personaje hizo pública una llamada de la dominicana cuando le pedía ayuda y contaba que su novio la había golpeado, acusación que el rapero negó.