La actriz Ludwika Paleta confesó recientemente la difícil enfermedad con la que viene lidiando desde hace varios años. Resulta que la histrionisa polaca de 44 años padece de acúfenos, conocido también como tinnitus, una afección que le provoca constantes sonidos en el interior de su oído.

Si bien la experta en artes escénicas reveló que ha podido vivir con total normalidad durante un largo tiempo, la propia Ludwika Paleta puntualizó que la enfermedad le ha impedido oír con libertad debido a los ruidos y sonidos que se gestan dentro de su oído.

Ludwika Paleta como Ana Servín en "Madre solo hay dos" (Foto: Netflix)

Respecto al inicio de su padecimiento, Paleta indicó que esta afección ha logrado ser muy fuerte con el transcurso de los años, pese a los tratamientos que ha tomado.

“Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído”, indicó la nacida en Polonia a los diferentes medios de comunicación.

¿CÓMO LIDIA LUDWIKA PALETA SU ENFERMEDAD?

La protagonista de “¿Quieres ser mi hijo?” indicó que, debido a que los tratamientos no surtían efecto, tuvo que aprender a lidiar con los sonidos molestos en el interior de su oído. " He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien”.

En esa línea, la pareja de Emiliano Salinas ahondó en lo difícil que es tener cierta molestia, pues ha tenido que desarrollar una agudeza que le permita oír con más atención lo que le ocurre a su alrededor.

Pero no todo es color gris para Ludwika, pues la oriunda de Cracovia contó que esta enfermedad le ha valido para poder interpretar su personaje “Todo el silencio” con normalidad. Recordemos que su papel en esta entrega es de una mujer sorda que debe comunicarse a través de la lectura de labios en todo momento.

La actriz polaca compartió los secretos de su padecimiento a sus 44 años (Foto: Ludwika Paleta / Instagram)

Sobre la manera en que ha lidiado todos estos episodios, la famosa contó que siempre trató de tomar esta enfermedad con seriedad, pues no quería asemejarse a las personas que se burlan de esta enfermedad. “Una cosa que me daba mucho pudor era que se pensara estaba imitando a la gente que está oralizada y no quería caer en una cosa burlona”, indicó.

Finalmente, Ludwika hizo un llamado de conciencia a las personas y profundizó que la falta de entendimiento sonoro que pueden poseer algunas personas puede llegar a ser fatal en épocas difíciles como lo fue la pandemia del coronavirus. “Para ellos (las personas que no escuchan, en la vida real) la pandemia fue terrible, porque con los cubrebocas no podían saber lo que se les decía. Ellos mismos dicen tener una discapacidad que no es evidente y eso lo hace más complejo, porque no sabes quién de los que está a tu lado en la calle no escucha y no se les tiene ninguna consideración”, sostuvo.

TINNITUS: ¿DE QUÉ TRATA ESTA ENFERMEDAD?

Según el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación, el tinnitus se conoce como la falsa percepción de sonido que carece de fuente externa, por lo que otras personas no pueden escucharlo ni oírlo.

En muchas ocasiones, este padecimiento se puede percibir también como un timbre en los oídos, mientras otras personas pueden escuchar rugidos o zumbidos dentro de la cavidad de las orejas. Por lo general, y teniendo datos de encuestas, entre el 10% y el 25% de los adultos lo padecen, aunque tampoco se descarta esta enfermedad en los niños.

Cuando esta afección dura tres meses o más, ya se convierte en un mal crónico. De momento no se conocen a ciencia cierta las causas del tinnitus, aunque las consecuencias son claras: desde pérdida de audición hasta ansiedad o episodios de depresión.