¡Se esfumó de las redes sociales! Justin Timberlake ha vuelto a generar revuelo en plataformas digitales tras su repentina ausencia luego de la divulgación de las memorias de Britney Spears. Todo sucedió el pasado lunes 8 de enero cuando numerosos seguidores del cantante de “Mirrors” notaron la eliminación completa de sus fotos, videos y más de su Instagram personal.

El 2024 no está siendo un año agradable para Justin Timberlake. Tras desactivar los comentarios en su Instagram personal tras el lanzamiento de “The Woman in Me” de Spears en octubre del año pasado, el cantante de 42 años decidió afrontar las críticas y señalamientos luego de que la controversial cantante revelara que sufrió un aborto durante su relación de tres años junto a la exestrella de NSYNC.

Britney Spears abortó un bebé de Justin Timberlake, según escribió en sus memorias (Foto: AFP)

Fue en septiembre de 2023 que fuentes cercanas al cantante lograron anunciar que Timberlake se encontraba planeando lanzar nueva música este 2024 y hasta organizar una gira por diversas ciudades de Estados Unidos. No obstante, todo hace indicar que fueron las revelaciones de Spears lo que generó que el músico actúe de manera abrupta en cada una de sus plataformas.

¿QUÉ DIJO BRITNEY SPEARS EN SUS MEMORIAS Y CÓMO AFECTA A JUSTIN TIMBERLAKE?

En sus memorias biográficas, la polémica Britney Spears contó que decidió abortar al hijo que llevaba en el vientre debido a que Timberlake se oponía a ser padre en aquel entonces. Fue así que la cantante de “Gimme More” logró describir el dolor del procedimiento que tuvo que realizar en su casa para que la noticia no se divulgue en los medios de comunicación.

Así luce la cuenta de Instagram de Justin Timberlake tras su desaparición (Foto: Justin Timberlake / Instagram)

Asismismo, Britney acusó a Timberlake de haberla engañado con una persona “muy popular” durante los 3 años de relación que tuvieron. Como era de suponer, el cantante oriundo de Tennessee decidió hacer males y refugiarse en México junto a su pareja Jessica Biel y sus dos hijos.

Si bien retornó a los conciertos en diciembre pasado durante una presentación en Las Vegas, donde además interpretó “Cry Me a River”, canción que habría sido inspirada en Spears, Justin procedió a borrar por completo todo rastro de su pasado.

Para muchos, esta forma de desaparición no hace más que aumentar los indicios de que Timberlake se encuentra muy dolido luego de las declaraciones de su exnovia, en especial, en un tema tan delicado como el aborto inducido.

¿UNA ESTRATEGIA DE MARKETIN PARA SU DISCO EN CAMINO?

Sin embargo, diversos rumores indican que la eliminación del rastro de Timberlake de redes sociales no es más que una campaña para promocionar su disco. Incluso, varios fanáticos del cantante de pop han empezado a especular sobre la estrategia de marketing que tiene Justin de cara al estreno de su nuevo EP.

Recordemos que Timberlake no lanza música nueva desde 2018, es decir, hace casi 6 años. En aquel entonces dio a conocer su quinto álbum llamando “Man of the Woods”. Sin embargo, debemos precisar que el oriundo de Tennesse se suele dar periodos largos de descanso entre disco y disco.

Por ejemplo su primer álbum llamado “Justified” se estrenó en 2002. Al cabo de 4 años salió “FutureSex/ LoveSounds”. Luego, espero unos seis años para estrenar “The 20/20 Experience en 2013″, siendo “Man of the Woods” su última producción en 2018.

Si hacemos las cuentas, Timberlake estrena canciones cada quinquenio, y teniendo en cuenta que este 2024 se cumplen 6 años desde su último estreno, no resultaría novedad que el estadounidense haya decidido desaparecer de redes sociales como estrategia de publicidad.