El 2007 fue un año terrible para Britney Spears. No pudo estar más de 24 horas en rehabilitación, se rapó la cabeza frente a la prensa, su vida privada era el pan de cada día de la prensa y su regreso a la música, con “Gimme More”, en los MTV VMAs de 2007 fue un completo desastre coronado por los ataques a su estado físico después de dar a luz a su segundo hijo.

Pero Britney sobrevivió a esa tormenta y, al año siguiente, volvió a los mismos premios para llevarse tres galardones por el videoclip de “Piece of me”, el segundo single de “Blackout”, disco que entró en la historia del pop y que lideró las listas de preferencias de ese entonces.

La cantante estadounidense todavía tenía mucho por afrontar, como la tutela de su padre James Jaime Spears, del cual pudo liberarse después de 13 años de batalla legal, en 2021. Después de tanto camino recorrido, la artista ha publicado “The Woman in Me” para contar las experiencias que sufrido en su carrera.

Su presentación de 2007 no podía faltar, porque fue uno de los más duros de su trayectoria, cuando justo intentaba darle la vuelta al juego, poner su música por encima de su vida privada. Pero la sociedad la miró desde los enfermizos cánones de belleza: ni siquiera se preguntaron por el estado emocional alicaído de Britney, quien incluso sufrió un ataque de pánico antes de salir al escenario.

Anuncio del regreso de Britney Spears a los escenarios en 2007 (Foto: AFP)

¿CÓMO FUE EL ATAQUE DE PÁNICO QUE SUFRIÓ BRITNEY SPEARS EN LOS MTV VMAS DE 2007?

En su libro de memorias “The Woman in Me”, Britney Spears dijo que sufrió un ataque de pánico antes de salir a cantar “Gimme More” en los MTV VMAs de 2007, porque no se sentía lista para dar una presentación a la altura de su talento y por reencontrarse con Justin Timberlake en los camerinos.

“Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. En su mundo, todo era perfecto. Estaba en la cima de su carrera y tenía muchísima arrogancia. Yo estaba teniendo un ataque de pánico. No había ensayado lo suficiente. Odiaba mi aspecto. Sabía que todo iba a salir mal”, contó la artista.

Britney Spears molesta ante el acoso de los paparazzis (Foto: AFP)

Britney estaba a poco de no presentarse. El día anterior, no había dormido. Su estado mental empeoraba cada vez más, en especial por los problemas que surgían con respecto a su salida al escenario.

“Entre bambalinas, nada iba bien. Hubo un problema con mi conjunto y con las extensiones de mi cabello. No había podido pegar ojo la noche anterior. Estaba mareada. Había pasado menos de un año desde que tuve a mi segundo bebé en dos años, pero todo el mundo actuaba como si el hecho de no tener abdominales fuese algo muy ofensivo”, detalló.

Agregó que “no podía creer que tuviera que salir al escenario sintiéndome como me sentía”. No fue su mejor performance. Le criticaron todo, desde su estado físico hasta el playback. Mientras que a Justin lo premiaron, lo vitorearon e, incluso, se puso acaramelado con otras mujeres en su show.

¿CUÁNDO BRITNEY SPEARS LANZÓ SU LIBRO DE MEMORIAS?

Britney Spears lanzó su libro de memorias, titulado “The Woman in Me”, el martes 24 de octubre en Estados Unidos. En español, la publicación lleva el nombre de “La mujer que soy” y, en México, está disponible en librerías y de manera online desde el jueves 26 de octubre.