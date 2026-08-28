Para muchos es algo normal y que no representa ningún riesgo, mientras que otros tienen claro que esas horas son exclusivas para el descanso y no hay nada más dañino que no desconectarse por completo de lo que pasa en redes sociales. Teniendo en cuenta que muchas personas se echan a dormir con el celular al lado, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esta tendencia. Los expertos son claros al afirmar que esto puede aumentar los niveles de ansiedad de control, demuestra dependencia digital y afecta 100% la calidad de tu sueño. Aquí te dejo más detalles.

¿Qué dice la psicología de las personas que duermen con el celular en la cama?

Dormir con el celular en la cama refleja dependencia digital ya que algunos sienten la necesidad de estar conectados todo el tiempo, ansiedad de control y el miedo a perderse de algo (FOMO - “fear of missing out”). Este hábito muestra una necesidad constante de aprobación y conexión que frena el descanso real generando un círculo vicioso de vigilancia. Además, los especialistas del sueño aseguran que dormir con el celular cerca puede tener efectos en la calidad de sueño a largo plazo.

Revisar el teléfono antes de dormir o al despertar interrumpe los ciclos naturales del sueño, lo que puede provocar insomnio o despertares frecuentes durante la noche.

Desde la psicología, dormir con el celular cerca es una señal de dependencia digital. (Foto: SHVETS production / Pexels)

¿Qué pasa si duermes con el celular en la cama?

Dormir con el teléfono en la cama puede causar insomnio y fatiga, ya que la luz azul y las notificaciones engañan a tu cerebro impidiendo que produzca melatonina. Además, si lo dejas debajo de la almohada o conectado a la corriente, existe el riesgo de que el dispositivo se sobrecaliente y pudiera provocar un incendio.

Entre los problemas de descanso y salud mental, los expertos destacan que esto evita que alcances el sueño profundo y reparador. Además, las alertas, vibraciones o la simple tentación de revisar las redes sociales a medianoche mantienen tu mente en estado de alerta, lo que aumenta los niveles de estrés y ansiedad.

Los especialistas advierten que dejar el teléfono al alcance durante la noche puede afectar el descanso y provocar ansiedad. (Foto: Ron Lach / Pexels)

Entre los efectos a largo plazo, el que más afecta es que el descanso deficiente está asociado con problemas de concentración, irritabilidad e incluso un mayor riesgo de padecimientos metabólicos y cardiovasculares.

Es por esto que los expertos en salud y bienestar personal recomiendan establecer límites claros con la tecnología, sobre todo antes de dormir, por lo que lo mejor es dejar el celular lejos de la cama para no afectar la calidad del sueño.