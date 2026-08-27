El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 podrá verse desde México durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Aunque el evento se identifica por la fecha internacional del 28 de agosto, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comenzará desde las 19:23 horas del día 27; su punto máximo llegará a las 22:12 y concluirá a la 1:01 de la madrugada.
Será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año para América: en su máximo, cerca del 96,3% del disco lunar ingresará en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Por eso, gran parte de la Luna podría adquirir tonos rojizos o cobrizos, similares a los de una “Luna de Sangre”, aunque técnicamente se tratará de un eclipse parcial profundo.
¿A qué hora inicia el eclipse lunar?
En la mayor parte del centro y norte de México, incluido el horario de CDMX, Guadalajara y Monterrey, la fase penumbral comenzará a las 19:23 horas del jueves 27 de agosto. Esta primera etapa suele ser discreta: la Luna empieza a atravesar la penumbra terrestre y luce ligeramente más apagada.
El cambio más evidente llegará desde las 20:33 horas, cuando inicie la fase parcial. En ese momento, la sombra oscura de la Tierra comenzará a cubrir el borde lunar y el fenómeno será claramente perceptible a simple vista.
Los horarios corresponden al centro de México. La NASA sitúa el máximo global alrededor de las 04:13 UTC del 28 de agosto, equivalente a las 22:12 del 27 de agosto en la zona horaria central mexicana.
|Fase del eclipse
|Horario en CDMX, Guadalajara y Monterrey
|Qué se observará
|Inicio penumbral
|19:23, jueves 27 de agosto
|Leve oscurecimiento de la Luna
|Inicio parcial
|20:33, jueves 27 de agosto
|La sombra terrestre cubre una parte visible del disco lunar
|Máximo del eclipse
|22:12, jueves 27 de agosto
|La Luna estará cubierta en alrededor de 96%
|Fin de la fase parcial
|23:52, jueves 27 de agosto
|La sombra oscura se retira del disco lunar
|Fin del eclipse penumbral
|1:01, viernes 28 de agosto
|Termina por completo el fenómeno
Horarios en CDMX, Guadalajara y Monterrey
La buena noticia es que las tres principales ciudades compartirán prácticamente el mismo horario. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se encuentran dentro de la zona horaria central, por lo que podrán seguir todas las etapas principales del eclipse sin ajustes de hora.
Para disfrutar el momento más fotogénico, conviene mirar al cielo entre las 21:30 y las 23:00 horas. Durante ese tramo, la porción eclipsada será amplia y el contraste entre la zona oscurecida y el pequeño borde iluminado de la Luna será mucho más notorio.
|Ciudad
|Inicio del eclipse
|Fase parcial
|Punto máximo
|Final del eclipse
|Ciudad de México
|19:23
|20:33
|22:12
|1:01
|Guadalajara
|19:23
|20:33
|22:12
|1:01
|Monterrey
|19:23
|20:33
|22:12
|1:01
¿Dónde ver el eclipse lunar en México?
El eclipse será visible desde gran parte de México, siempre que el cielo esté despejado y la Luna permanezca sobre el horizonte. La ubicación ideal no requiere un observatorio: basta con elegir un sitio abierto, seguro y con una vista despejada hacia el cielo, lejos de edificios altos, cerros o árboles que bloqueen la Luna.
En CDMX, las zonas altas, parques y terrazas con horizonte despejado pueden ofrecer una mejor experiencia. En Guadalajara y Monterrey, alejarse de las luces directas de la ciudad ayuda a distinguir con mayor claridad el oscurecimiento y los tonos rojizos de la superficie lunar.
A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar directamente y no exige lentes certificados ni filtros especiales. Los binoculares permiten apreciar mejor los cráteres, mares lunares y el límite de la sombra terrestre, mientras que un telescopio pequeño puede mostrar más detalles del color y el relieve de la Luna.
¿Por qué la Luna se verá rojiza?
Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena. Entonces, el planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar. La Luna no desaparece por completo porque parte de la luz solar se filtra y se desvía a través de la atmósfera terrestre.
La atmósfera dispersa con mayor facilidad los tonos azules y deja pasar principalmente luz rojiza y anaranjada hacia la Luna. Ese mismo principio explica los colores cálidos de los amaneceres y atardeceres. En este eclipse, como la cobertura alcanzará más del 96% del disco lunar, el efecto rojizo puede ser especialmente visible cerca del máximo.
Recomendaciones para verlo mejor
- Busca un lugar con visibilidad amplia del cielo y poca contaminación lumínica.
- Llega antes de las 20:33 horas, cuando comienza la fase parcial más evidente.
- Consulta el pronóstico de nubosidad de tu zona el mismo 27 de agosto.
- Usa binoculares o telescopio solo si quieres ver detalles; no son indispensables.
- Si tomas fotos con celular, activa el modo nocturno y apoya el equipo en un trípode o superficie estable.
- No necesitas protección ocular especial: es seguro observar un eclipse lunar a simple vista.
El punto clave para México será la noche del jueves 27 de agosto: el eclipse arrancará a las 19:23, alcanzará su máximo a las 22:12 y cerrará a la 1:01 del viernes 28. Será una oportunidad excepcional para observar una Luna casi totalmente sumergida en la sombra terrestre desde CDMX, Guadalajara y Monterrey.