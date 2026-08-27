El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 podrá verse desde México durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto . Aunque el evento se identifica por la fecha internacional del 28 de agosto, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comenzará desde las 19:23 horas del día 27; su punto máximo llegará a las 22:12 y concluirá a la 1:01 de la madrugada.

Será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año para América: en su máximo, cerca del 96,3% del disco lunar ingresará en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Por eso, gran parte de la Luna podría adquirir tonos rojizos o cobrizos, similares a los de una “Luna de Sangre”, aunque técnicamente se tratará de un eclipse parcial profundo.

El eclipse lunar parcial se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el país. Revisa a qué hora será el máximo de la Luna. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar?

En la mayor parte del centro y norte de México, incluido el horario de CDMX, Guadalajara y Monterrey, la fase penumbral comenzará a las 19:23 horas del jueves 27 de agosto . Esta primera etapa suele ser discreta: la Luna empieza a atravesar la penumbra terrestre y luce ligeramente más apagada.

El cambio más evidente llegará desde las 20:33 horas, cuando inicie la fase parcial. En ese momento, la sombra oscura de la Tierra comenzará a cubrir el borde lunar y el fenómeno será claramente perceptible a simple vista.

Los horarios corresponden al centro de México. La NASA sitúa el máximo global alrededor de las 04:13 UTC del 28 de agosto, equivalente a las 22:12 del 27 de agosto en la zona horaria central mexicana.

Fase del eclipse Horario en CDMX, Guadalajara y Monterrey Qué se observará Inicio penumbral 19:23, jueves 27 de agosto Leve oscurecimiento de la Luna Inicio parcial 20:33, jueves 27 de agosto La sombra terrestre cubre una parte visible del disco lunar Máximo del eclipse 22:12, jueves 27 de agosto La Luna estará cubierta en alrededor de 96% Fin de la fase parcial 23:52, jueves 27 de agosto La sombra oscura se retira del disco lunar Fin del eclipse penumbral 1:01, viernes 28 de agosto Termina por completo el fenómeno

Horarios en CDMX, Guadalajara y Monterrey

La buena noticia es que las tres principales ciudades compartirán prácticamente el mismo horario. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se encuentran dentro de la zona horaria central , por lo que podrán seguir todas las etapas principales del eclipse sin ajustes de hora.

Para disfrutar el momento más fotogénico, conviene mirar al cielo entre las 21:30 y las 23:00 horas. Durante ese tramo, la porción eclipsada será amplia y el contraste entre la zona oscurecida y el pequeño borde iluminado de la Luna será mucho más notorio.

Ciudad Inicio del eclipse Fase parcial Punto máximo Final del eclipse Ciudad de México 19:23 20:33 22:12 1:01 Guadalajara 19:23 20:33 22:12 1:01 Monterrey 19:23 20:33 22:12 1:01

¿Dónde ver el eclipse lunar en México?

El eclipse será visible desde gran parte de México, siempre que el cielo esté despejado y la Luna permanezca sobre el horizonte. La ubicación ideal no requiere un observatorio: basta con elegir un sitio abierto, seguro y con una vista despejada hacia el cielo, lejos de edificios altos, cerros o árboles que bloqueen la Luna.

En CDMX, las zonas altas, parques y terrazas con horizonte despejado pueden ofrecer una mejor experiencia. En Guadalajara y Monterrey, alejarse de las luces directas de la ciudad ayuda a distinguir con mayor claridad el oscurecimiento y los tonos rojizos de la superficie lunar.

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar directamente y no exige lentes certificados ni filtros especiales. Los binoculares permiten apreciar mejor los cráteres, mares lunares y el límite de la sombra terrestre, mientras que un telescopio pequeño puede mostrar más detalles del color y el relieve de la Luna.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Por qué la Luna se verá rojiza?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena. Entonces, el planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar. La Luna no desaparece por completo porque parte de la luz solar se filtra y se desvía a través de la atmósfera terrestre.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad los tonos azules y deja pasar principalmente luz rojiza y anaranjada hacia la Luna. Ese mismo principio explica los colores cálidos de los amaneceres y atardeceres. En este eclipse, como la cobertura alcanzará más del 96% del disco lunar, el efecto rojizo puede ser especialmente visible cerca del máximo.

Recomendaciones para verlo mejor

Busca un lugar con visibilidad amplia del cielo y poca contaminación lumínica.

Llega antes de las 20:33 horas, cuando comienza la fase parcial más evidente.

Consulta el pronóstico de nubosidad de tu zona el mismo 27 de agosto.

Usa binoculares o telescopio solo si quieres ver detalles; no son indispensables.

Si tomas fotos con celular, activa el modo nocturno y apoya el equipo en un trípode o superficie estable.

No necesitas protección ocular especial: es seguro observar un eclipse lunar a simple vista.

El punto clave para México será la noche del jueves 27 de agosto: el eclipse arrancará a las 19:23, alcanzará su máximo a las 22:12 y cerrará a la 1:01 del viernes 28 . Será una oportunidad excepcional para observar una Luna casi totalmente sumergida en la sombra terrestre desde CDMX, Guadalajara y Monterrey.