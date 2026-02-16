Las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 se extienden durante varios días y cada fecha tiene un significado especial enfocado en la unión familiar, la prosperidad y el equilibrio. Estas tradiciones, originarias de China, se mantienen vivas tanto en Asia como en comunidades chinas alrededor del mundo. Según la página de Instagram Feng Shui Eva Ma Galer, el 16 de febrero está dedicado a la convivencia social y familiar. Es un día ideal para organizar comidas o cenas en casa, recibir visitas y compartir té y dulces tradicionales. También es común intercambiar buenos deseos de prosperidad y éxito para el nuevo año.

El 17 de febrero se conoce como el día de la hospitalidad y los grandes banquetes. Las familias preparan mesas abundantes, donde no suelen faltar las empanadillas o jiaozi, asociadas con la riqueza. Durante esta fecha se entregan los sobres rojos (hongbao), un gesto simbólico para desear buena fortuna, especialmente a niños y personas jóvenes.

El 18 de febrero marca el inicio de los preparativos para el Festival de los Faroles. Muchas familias elaboran farolillos, decoran sus hogares con luces y tonos rojos y comienzan a preparar tangyuan, unas bolas dulces de arroz glutinoso que representan la unión familiar y la armonía.

Las tradiciones incluyen reuniones familiares, intercambio de sobres rojos y preparativos para el Festival de los Faroles. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El 19 de febrero es un día de purificación ligera. Se acostumbra llevar una dieta sencilla o vegetariana, visitar templos y realizar oraciones enfocadas en la salud, el equilibrio y la paz interior. Esta jornada invita a la reflexión y a comenzar el nuevo ciclo con una energía más limpia.

El 20 de febrero, víspera del Festival de los Faroles, se colocan los faroles en exteriores y se escriben acertijos en ellos como parte del entretenimiento tradicional. También se realizan ensayos de las danzas del dragón y del león, que llenarán las calles de color y movimiento al día siguiente.

Durante la llegada del Año Nuevo Chino, se realizan rituales de purificación, homenajes al dios de la riqueza y danzas tradicionales. (Foto: EFE / EPA / MAST IRHAM)

El 21 de febrero se celebra el Festival de los Faroles (Yuan Xiao Jie), con encendidos masivos, desfiles, danzas y paseos nocturnos. Ese mismo día también se rinde homenaje a Cai Shen, el dios de la riqueza, con ofrendas para atraer prosperidad.

Finalmente, el 22 de febrero marca el regreso gradual a la rutina, cuando se retiran algunas decoraciones y se inician actividades laborales y comerciales con buenos auspicios para el año que comienza.

Las cosas que no debes hacer el primer día del Caballo de Fuego para evitar la mala suerte

Para evitar la mala fortuna, el sitio especializado en viajes China Highlights enumera seis cosas que se deben evitar el primer día del Año Nuevo Chino.

Entre ellas están barrer o sacar la basura, ya que “el acto de barrer en este día está asociado a barrer la riqueza”, mientras que desechar residuos “simboliza tirar la buena suerte o la buena fortuna de la casa”.

También se recomienda evitar palabras negativas: “evita decir palabras relacionadas con la muerte, la enfermedad, la pobreza, los fantasmas”, no desayunar avena por su vínculo con la pobreza, no lavar ni cortar el cabello porque “no se considera bueno ‘lavar la fortuna’”, no usar la lavadora en respeto al dios del agua y no vestir de negro ni blanco, colores asociados al luto, mientras que el rojo sigue siendo el tono de la buena suerte.