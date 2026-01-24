En California, el cambio de horario marca dos momentos clave del año: cuando el estado adelanta los relojes en marzo para entrar al horario de verano y cuando los atrasa en noviembre para volver al horario estándar. Este ajuste impacta directamente la rutina de millones de personas en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, desde los horarios laborales hasta el tráfico y las actividades nocturnas. Entender exactamente cuándo y cómo mover el reloj se vuelve esencial para evitar confusiones, retrasos y problemas de coordinación en un estado tan dinámico.
¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?
En California, el horario de verano 2026 inicia el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes deben adelantarse una hora para marcar las 3:00 a. m. El horario estándar regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.
- Inicio DST California 2026: domingo 8 de marzo, “spring forward” (adelantar 1 hora).
- Fin DST California 2026: domingo 1 de noviembre, “fall back” (atrasar 1 hora).
- El cambio rige en todo el estado, incluidas ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Horario de verano en California
|Evento
|Fecha y hora local
|Acción en el reloj
|Inicio horario de verano (DST)
|8 de marzo 2026 – 2:00 a. m.
|Adelantar a 3:00 a. m.
|Fin horario de verano
|1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m.
|Atrasar a 1:00 a. m.
¿Cómo se debe ajustar el reloj en California?
La regla básica es adelantar una hora en marzo y atrasar una hora en noviembre. Esto aplica tanto a relojes analógicos como digitales que no se actualizan solos.
- En marzo: mover manualmente de 2:00 a. m. a 3:00 a. m., o adelantar una hora la noche anterior.
- En noviembre: mover de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., recuperando una hora de sueño.
- Verificar relojes de cocina, pared, autos, relojes de pulsera y sistemas de climatización antiguos.
¿Por qué existe el DST en California?
California sigue el horario de verano porque así lo marca la normativa federal de Estados Unidos, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el fin el primer domingo de noviembre. El objetivo es extender la luz solar vespertina, reduciendo el uso de iluminación artificial y favoreciendo la actividad económica por la tarde.
- Motivo energético: menor uso de luces al final del día.
- Motivo social: más luz para comercio, ocio y transporte al salir del trabajo.
- El Departamento de Transporte de EE.UU. supervisa la aplicación del DST a nivel nacional.
Ciudades principales afectadas en el nuevo horario de verano para California
- Los Ángeles
- San Diego
- San José
- San Francisco
- Sacramento
¿Qué electrodomésticos y dispositivos cambiar durante el cambio de horario en California 2026?
Muchos aparatos modernos se actualizan automáticamente, pero otros requieren ajuste manual.
- Cambiar manualmente: microondas, hornos, relojes de pared, despertadores antiguos, relojes del auto.
- Revisar: termostatos programables, sistemas de riego, cámaras de seguridad y grabadoras DVR.
- Confiar en ajuste automático: smartphones, tablets, computadoras, smart TV (si la zona horaria está bien configurada).
¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en California?
El gobierno federal mantiene las fechas actuales, mientras continúan los debates sobre un horario permanente. Autoridades de transporte y protección civil recomiendan tomar el cambio como recordatorio para revisar equipos de seguridad en el hogar.
- Ajustar la hora antes de dormir la noche del sábado.
- Adelantar la hora de acostarse algunos días previos para adaptarse mejor.
- Usar el cambio de hora para comprobar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California
¿California cambia la hora en 2026?
Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026.
¿A qué hora se hace el cambio?
A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo como en noviembre.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en California?
En marzo se adelanta una hora (2:00 a. m. pasa a 3:00 a. m.).
¿Los teléfonos se cambian solos en California?
Sí, en general si la zona horaria y la actualización automática están activadas.
¿Hay ciudades de California que no cambien la hora?
No, todo el estado sigue el mismo calendario de horario de verano.