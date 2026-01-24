El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos se hará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. En casi todo el país esto significa “perder” una hora de sueño, pero ganar más luz por la tarde.​

El horario de verano en Estados Unidos tiene más de un siglo de historia y está muy ligado a las guerras mundiales, al ahorro de energía y a la estandarización del tiempo. Aunque hoy parece algo rutinario, durante décadas fue polémico, irregular y muy impopular en muchos estados. En este artículo conocerás más sobre la fecha exacta para ajustar tu reloj, qué estados lo aplican y recomendaciones que debes tomar en cuenta al iniciar el verano.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026?

En 2026, el horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo. El ajuste oficial se realiza de madrugada, en el momento en que el reloj marca las 2:00 a. m.​

La hora salta de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. el 8 de marzo de 2026.​

Desde ese día, rige el llamado Daylight Saving Time (DST) hasta noviembre.​

El objetivo es aprovechar mejor la luz natural en los meses más cálidos.​

¿Cuándo inicia y termina el cambio de horario de verano 2026 en EE.UU.?

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio horario de verano 2026 Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00) Fin horario de verano 2026 (vuelta a estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al entrar al horario de verano, en marzo, el reloj siempre se adelanta una hora. Esto se resume en la regla popular en inglés “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta y en otoño se atrasa.​

En marzo 2026: de las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m.​

En noviembre 2026: de las 2:00 a. m. se vuelve a la 1:00 a. m. al terminar el horario de verano.​

Muchos dispositivos electrónicos (móviles, computadoras) cambian la hora de forma automática.​

Así debes ajustar el reloj para el cambio de hora en EE.UU. 2026

Momento del año ¿Qué se hace con el reloj? Resultado práctico Segundo domingo de marzo Adelantar 1 hora Se “pierde” 1 hora de sueño Primer domingo de noviembre Atrasar 1 hora Se “gana” 1 hora de sueño

¿Qué estados de EE.UU. cambian al horario de verano este 2026?

La mayoría de los estados del país aplica el horario de verano, con pocas excepciones. El esquema está regulado a nivel federal, aunque algunos territorios optan por no adherirse.​

Cambian la hora casi todos los estados continentales (como Florida, Texas, Nueva York, California, etc.).​

Hay excepciones históricas como la mayor parte de Arizona y el estado de Hawái, que suelen mantenerse en horario estándar todo el año.​

Territorios como Puerto Rico y otros en el Caribe tampoco aplican DST, permaneciendo con la misma hora durante todo el año.​

¿En qué estados de EE.UU. se aplica el nuevo horario de verano 2026?

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano? Comentario breve Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí Ajuste en marzo y noviembre Alaska Sí Cambia también a las 2:00 a. m. locales Hawái No Se mantiene en horario estándar Mayor parte de Arizona No (salvo algunas zonas tribales) Permanece sin DST la mayor parte del año

¿Cómo saber si en tu estado debes adelantar o no el reloj?

Para saber si debes mover el reloj, lo primero es confirmar si tu estado participa del horario de verano. Luego, basta con identificar la zona horaria en la que te encuentras y aplicar la regla de adelantar una hora el segundo domingo de marzo.​

Si vives en un estado continental (por ejemplo, Florida, California, Nueva York, Illinois), sí debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026.​

debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026.​ Si resides en Hawái o en la mayor parte de Arizona, no se hace ajuste porque no se aplica DST.​

Aplicaciones de clima, relojes del móvil y la configuración de “zona horaria automática” ayudan a evitar errores.​

Paso Pregunta clave Acción sugerida 1. Verifica tu estado ¿Mi estado aplica horario de verano? Confirmar en la normativa local 2. Identifica tu zona horaria ¿Estoy en Este, Central, Montaña, Pacífico o Alaska? Revisar ajustes del dispositivo 3. Revisa la fecha ¿Es el 8 de marzo de 2026 (madrugada)? Adelantar 1 hora si aplica DST

¿Cómo afecta el cambio a las distintas zonas horarias?

El cambio se realiza a las 2:00 a. m. en cada zona horaria, comenzando por la Costa Este y siguiendo hacia el oeste. Así, cada región ajusta sus relojes cuando localmente llega la hora marcada por la norma.​

Zona Este: adelanta de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. antes que el resto.​

Una hora después lo hace la zona Central, luego Montaña, después Pacífico y finalmente Alaska.​

Aunque el patrón se repite, la hora local del cambio es siempre las 2:00 a. m. en cada zona.​

¿A qué hora es el cambio de hora en EE.UU este 2026?

Zona horaria en EE.UU. Hora local del cambio Orden aproximado Este (ET) 2:00 a. m. Primera en ajustar Central (CT) 2:00 a. m. Segunda en ajustar Montaña (MT) 2:00 a. m. Tercera en ajustar Pacífico (PT) 2:00 a. m. Cuarta en ajustar Alaska (AKT) 2:00 a. m. Última en ajustar

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano 2026 en EE.UU.

¿Qué es el horario de verano en EE.UU.?

El horario de verano en Estados Unidos es un sistema por el que se adelanta el reloj una hora durante parte del año para aprovechar mejor la luz solar por la tarde. En inglés se conoce como Daylight Saving Time (DST) y está regulado por leyes federales que fijan sus fechas de inicio y fin.​

¿Cuándo empieza y termina el horario de verano en 2026?

En 2026, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre. El cambio se hace de madrugada, a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria.​

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en cada cambio?

Al empezar el horario de verano en marzo, el reloj se adelanta una hora; al volver al horario estándar en otoño, se atrasa una hora. De ahí la regla en inglés “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta y en otoño se atrasa.​

¿Qué día y a qué hora se adelanta el reloj en 2026?

El adelanto se realiza el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. hora local. En ese momento, los relojes pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que esa noche tiene 23 horas.​

¿Qué día y a qué hora se atrasa el reloj en 2026?

El retraso ocurre el domingo 1 de noviembre de 2026, también a las 2:00 a. m. hora local. En ese instante, el reloj se mueve de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., haciendo que esa noche tenga 25 horas.​

¿Todos los estados de Estados Unidos cambian la hora?

La mayoría de los estados sí aplican horario de verano, pero hay excepciones. Los estados de Hawái y la mayor parte de Arizona no adoptan el horario de verano, por lo que mantienen el mismo horario todo el año.​

¿Qué territorios de EE.UU. no aplican el horario de verano?

Además de Hawái y gran parte de Arizona, varios territorios de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico no usan horario de verano. Entre ellos están Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU., que se quedan en horario estándar todo el año.​

¿Cómo sé si en mi ciudad tengo que mover el reloj?

Si vives en un estado continental como California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois, lo normal es que sí debas ajustarlo en marzo y noviembre. Si estás en Hawái, en la mayor parte de Arizona o en los territorios que no aplican DST, el reloj no se modifica en ninguna de esas fechas.​

¿El cambio se hace a la misma hora en todo el país?

La hora del cambio es la misma regla (2:00 a. m. local), pero se aplica por zonas horarias, de este a oeste. Esto significa que primero ajusta la Costa Este, luego las zonas Central, Montaña, Pacífico y por último Alaska, siempre a las 2:00 a. m. de cada zona.​

¿Qué pasa con los teléfonos móviles y computadoras?

La mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes cambian la hora de forma automática si tienen activada la opción de “fecha y hora automáticas” y la zona horaria correcta. Si el dispositivo está configurado con hora manual o zona horaria incorrecta, el usuario debe ajustar la hora a mano.​

¿Por qué se usa el horario de verano en EE.UU.?

El objetivo original fue ahorrar energía y aprovechar más la luz natural en las tardes, reduciendo el uso de iluminación artificial. Hoy también se menciona como beneficio el aumento de luz vespertina para actividades comerciales y recreativas, aunque existe debate sobre su impacto real.​

¿Desde cuándo existe el horario de verano en Estados Unidos?

La práctica se adoptó de forma irregular en distintos lugares a inicios del siglo XX, pero se unificó con la Ley de Hora Uniforme de 1966. En 2005, la Ley de Política Energética ajustó las fechas actuales: segundo domingo de marzo para el inicio y primer domingo de noviembre para el final.​

¿El horario de verano es obligatorio para todos los estados?

El marco general lo marca la ley federal, pero los estados pueden decidir no aplicar el horario de verano si se mantienen todo el año en horario estándar. En cambio, no pueden por sí solos establecer un horario de verano permanente sin cambios, lo que ha generado debates y proyectos legislativos.​

¿Se está discutiendo eliminar el cambio de hora?

En los últimos años ha habido propuestas para hacer permanente el horario de verano o el estándar, de modo que no haya más cambios de hora. Proyectos como la llamada “Ley de Protección del Sol” han buscado fijar un horario único, aunque hasta ahora el sistema de dos cambios anuales sigue vigente.​

¿Cómo afecta el cambio de horario a la salud y al sueño?

El adelanto de una hora en primavera puede causar cansancio, dificultad para conciliar el sueño y alteraciones leves en el rendimiento en los días posteriores. Algunos estudios y expertos en salud del sueño han sugerido reducir o eliminar los cambios por sus posibles efectos en el ritmo circadiano, lo que forma parte del debate actual.​

¿Qué ventajas tiene el horario de verano para la vida diaria?

Durante el horario de verano, anochece más tarde, lo que permite más luz para pasear, hacer deporte o realizar compras después del trabajo. Sectores como el comercio minorista, el turismo y algunas actividades al aire libre suelen reportar beneficios por el aumento de horas de luz al final del día.​

¿Qué desventajas o críticas recibe el horario de verano?

Entre las principales críticas se mencionan los trastornos del sueño, el impacto en personas con horarios laborales estrictos y la confusión en horarios de transporte o mercados internacionales. Además, algunos estudios cuestionan que el ahorro energético sea significativo, lo que alimenta el debate sobre su continuidad.​

¿Cómo impacta el cambio de hora en los viajes y vuelos?

Las aerolíneas programan sus vuelos considerando las fechas del horario de verano, por lo que los itinerarios pueden verse adelantados o atrasados una hora respecto a otras regiones. Por eso se recomienda revisar siempre la hora local y la zona horaria del origen y el destino, especialmente alrededor de las fechas de cambio.​

¿Qué debo hacer para no confundirme con el cambio de horario?

Conviene anotar en el calendario que el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. También ayuda mantener los dispositivos en modo de actualización automática y revisar noticias locales los días previos al cambio.