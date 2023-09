¿Qué días festivos en USA se celebra hoy? Cada primer lunes de septiembre en todo los Estados Unidos se celebra el Labor Day o el Día del Trabajador, un feriado nacional que marca el final de la temporada de verano. Originariamente, esta fecha es el tributo anual a la contribución de los trabajadores al éxito, la fuerza y el bienestar dentro del país norteamericano y es visto principalmente como el final de una estación. De esta manera, millones de personas lo ven como la última oportunidad de organizar eventos al aire libre o una escapada con familiares y amigos. A continuación, revisa el calendario completo de días festivos, feriados, puentes y otros días no laborables que fueron decretados y sus principales tradiciones para celebrarlos.

El Día del Trabajo o ‘Labor Day’ en Estados Unidos es uno de los 11 feriados federales oficiales designados por el Congreso, días libres pagados para los trabajadores gubernamentales y otros empleados privados. En estos días, los bancos, escuelas, bibliotecas, el correo y algunos supermercados suelen permanecer cerrados.

Para ahondar un poco más en el tema, la primera celebración del Labor Day fue el desfile del Día del Trabajo en la ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882. Sus orígenes se derivan del deseo del Central Labor Union y otras organizaciones laborales de crear un día festivo para los trabajadores.

Como recordatorio, en los días festivos federales, la mayor parte de las oficinas gubernamentales cierra, al igual que los bancos y empresas del sector privado. Y si alguno cae durante el fin de semana, el gobierno puede marcarlo en un día diferente. Son muchos los ciudadanos y turistas que están pendientes del calendario para cuadrar tu ruta por diferentes partes del país y evitar festivos que pueden encarecer el precio de tu hotel o la masificación que sufren los parques nacionales cuando los americanos no trabajan.

¿Cuáles son los días festivos de Estados Unidos en 2023?

A inicios de 2023, el Congreso de USA ha establecido los días festivos del año, y a pesar de que hay días específicos para ciertos feriados, algunos de estos se observan en un día diferente si caen en fin de semana. Es decir, si un feriado cae en sábado, la mayoría de los empleados federales y otras instancias observarán el festivo el viernes anterior a efectos de pago y licencia. Pero si un feriado cae en domingo, se tratará como un feriado, a efectos de pago y licencia, el siguiente lunes. Dicho esto, a continuación, te presentamos todos los feriados para el año en curso en el país.

Los días festivos en Estados Unidos para 2023:

Día del calendario Celebración / Festivo Lunes 2 de enero* New Year / Año Nuevo Lunes 16 de enero Martin Luther King, Jr. Day / Día de Martin Luther King, Jr. Viernes 20 de enero** United States Presidential Inauguration / Investidura presidencial de Estados Unidos Lunes 20 de febrero Presidents’ Day / Día de los Presidentes Lunes 29 de mayo Memorial Day / Día de la Conmemoración de los Caídos Lunes 19 de junio “Juneteenth” / Día de la Liberación Martes 4 de julio Independence Day / Día de la Independencia Lunes 4 de septiembre Labor Day / Día del Trabajo Lunes 9 de octubre Columbus Day / Día de la Raza Viernes 10 de noviembre*** Veterans Day / Día de los Veteranos Jueves 23 de noviembre Thanksgiving / Día de Acción de Gracias Lunes 25 de diciembre Christmas / Navidad

* En lo que respecta a los días festivos, las regulaciones para los empleados federales establecen que si un día festivo cae en sábado, el viernes anterior se considera festivo para efectos de remuneración y vacaciones. Del mismo modo, si un día festivo cae en domingo, el lunes siguiente se considera festivo. Estas determinaciones se basan en el Título 5 del Código de los Estados Unidos y la Orden Ejecutiva 11582. Para obtener más información detallada, puedes consultar nuestra hoja informativa “Federal Holidays - In Lieu Of” Determination Fact Sheet en este enlace.

** Esta festividad se celebra cada 4 años tras una elección presidencial

*** Es importante destacar que el día festivo referido como “Cumpleaños de Washington” es el término oficial utilizado en la Sección 6103(a) del Título 5 del Código de los Estados Unidos, que establece los días festivos para los empleados federales. Aunque otras entidades pueden utilizar nombres distintos para los días festivos, la política de la Oficina de Administración de Personal (United States Office of Personnel Management) se basa en hacer referencia a los días festivos según los nombres designados por la ley.

El Columbus Day o el Día de la Raza se celebra el segundo lunes de octubre en Estados Unidos (EFE)

¿Cuándo es el próximo día festivo en Estados Unidos?

El próximo día festivo en los Estados Unidos es el 4 de septiembre, que se celebra el Día del Trabajo. Se trata de un feriado federal que honra el movimiento laboral estadounidense y las contribuciones de los trabajadores al desarrollo y los logros de los Estados Unidos. El fin de semana de tres días en el que cae se llama Fin de semana del Día del Trabajo.

El Día del Trabajo se celebró por primera vez en 1882 y originalmente se llamaba Lunes del Día del Trabajo. El feriado fue establecido por los Caballeros del Trabajo, un sindicato que se fundó en 1869. Los Caballeros del Trabajo querían crear un feriado que celebrara las contribuciones de los trabajadores y promoviera la jornada laboral de ocho horas.

Esta fecha es ahora un feriado federal en los Estados Unidos y se celebra el primer lunes de septiembre. En el Día del Trabajo, la gente suele asistir a desfiles, barbacoas y otros eventos. El feriado también es un momento para que las personas reflexionen sobre la importancia de los derechos de los trabajadores y aprecien las contribuciones de los trabajadores a la economía.

El Día del Trabajador tiene su origen en Chicago, Estados Unidos.(Foto: Pexels)

A lo largo y ancho de Estados Unidos, el Día del Trabajo (que en otros países se festeja el 1ro de mayo) se celebra con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otras actividades.

Cómo determinar su día libre por día festivo

Los empleados que trabajan en un día festivo federal tienen derecho a un día libre y al pago regular. Esto se aplica tanto a los empleados a tiempo completo como a los empleados a tiempo parcial.

Los empleados con un horario intermitente no tienen derecho a días festivos pagados ni sustitutivos de los días libres. Si trabajan un día festivo, no cobran la prima.

¿Cuántos días festivos hay en Estados Unidos?

Además de los once días festivos federales anuales, se designa un duodécimo día festivo por el Congreso de los Estados Unidos, conocido como el Día de la Toma de Posesión (United States Presidential Inauguration en inglés). Este día se celebra cada cuatro años el 20 de enero siguiente a las elecciones presidenciales. Sin embargo, su celebración se limita a los empleados públicos de Washington D.C. y los condados fronterizos de Maryland y Virginia.

Aunque técnicamente no es preciso, los días festivos federales de EE.UU. a menudo se denominan “días festivos” o “días festivos legales” debido a su amplia observancia. Los días festivos bancarios generalmente coinciden con los días festivos federales, ya que la mayoría de los bancos siguen el calendario de días festivos establecido por la Reserva Federal de Estados Unidos. En el caso del moderno Día del Presidente, se utiliza para celebrar el cumpleaños de George Washington.

Celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿Cuál es la fiesta más celebrada en Estados Unidos?

La fiesta favorita de la población de Estados Unidos es la Navidad. Se celebra el 25 de diciembre, día en que los cristianos festejan el nacimiento de Jesús. Aproximadamente el 85% de los estadounidenses celebran la Navidad, que es una fecha que tiene un enorme valor comercial.

¿Cuál es la fiesta más olvidada en Estados Unidos?

El Día de la Constitución y de la Ciudadanía (Día de la Constitución) el 17 de septiembre es una fiesta a menudo olvidada en Estados Unidos. Esta celebración conmemora la firma de la Constitución de Estados Unidos en 1787, pero no recibe la misma atención que otras festividades nacionales.

Fue en 2004 cuando el senador Robert Byrd impulsó un proyecto de ley para establecer el Día de la Constitución como una celebración nacional. Su objetivo era promover el conocimiento y la comprensión de la Constitución entre los ciudadanos, y por ello se incluyó una cláusula en el proyecto de ley que requería la enseñanza de la Constitución en las escuelas y agencias federales.

A pesar de esta iniciativa, el Día de la Constitución no ha logrado el reconocimiento y la popularidad de otras festividades en Estados Unidos. Sin embargo, es una ocasión importante para reflexionar sobre los derechos y principios fundamentales que sustentan el país y para promover una mayor conciencia cívica entre los ciudadanos.

¿Cuál es la fiesta nacional más antigua de Estados Unidos?

La fiesta nacional más antigua de Estados Unidos es el Día de la Independencia, celebrado el 4 de julio de cada año. Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las trece colonias declararon su separación del dominio británico y se convirtieron en los Estados Unidos de América.

A lo largo de la historia, se han añadido otros días festivos federales, como el Año Nuevo, el cumpleaños de George Washington y el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, el Día de la Independencia se mantiene como la festividad más emblemática y significativa del país. Además, el reciente reconocimiento del Juneteenth como día festivo federal destaca la importancia de conmemorar la abolición de la esclavitud y promover la igualdad y la justicia en Estados Unidos.

¿Cuáles son los 3 días festivos en Estados Unidos más importantes?

Thanksgiving (Acción de Gracias), Memorial Day (Día de los Caídos) y Veterans Day (Día de los Veteranos) son las festividades más populares en Estados Unidos. Según una encuesta realizada en el primer trimestre de 2023 por statista.com, Acción de Gracias obtuvo un índice de popularidad del 82%, seguido por el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos, ambos con un 77% de popularidad. Otras celebraciones apreciadas por los estadounidenses, tanto de carácter nacional como religioso, incluyen el Día del Padre, Navidad y el Día de la Madre.

Día de Acción de Gracias : celebrado el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias es un momento para que los estadounidenses se reúnan con familiares y amigos para dar gracias por las bendiciones del año pasado. También es un momento para deleitarse con comidas tradicionales como pavo, relleno, puré de papas y pastel de calabaza.

: celebrado el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias es un momento para que los estadounidenses se reúnan con familiares y amigos para dar gracias por las bendiciones del año pasado. También es un momento para deleitarse con comidas tradicionales como pavo, relleno, puré de papas y pastel de calabaza. Día de los Caídos : celebrado el último lunes de mayo, el Día de los Caídos es un día para recordar y honrar a aquellos que han muerto en el servicio militar en los Estados Unidos. Es un momento para que los estadounidenses reflexionen sobre los sacrificios que se han hecho por su libertad.

: celebrado el último lunes de mayo, el Día de los Caídos es un día para recordar y honrar a aquellos que han muerto en el servicio militar en los Estados Unidos. Es un momento para que los estadounidenses reflexionen sobre los sacrificios que se han hecho por su libertad. Día de los Veteranos: Es un feriado federal en los Estados Unidos que se celebra anualmente el 11 de noviembre para honrar a los veteranos militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que fueron dados de baja en condiciones distintas a las deshonrosas).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una ceremonia de colocación por el Día Nacional de los Caídos (Foto de Mandel Ngan / AFP).

¿Qué son los días festivos estatales en Estados Unidos?

En adición a los días festivos nacionales, cada estado y el Distrito de Columbia tienen la facultad de establecer y reconocer sus propios días festivos estatales. Estas fechas conmemorativas pueden celebrar eventos históricos o figuras destacadas que son significativas para la historia y la cultura de cada estado en particular.

Algunos ejemplos de días festivos estatales incluyen el Día de la Emancipación, que honra la abolición de la esclavitud en ciertos estados, y el Día de los Pueblos Indígenas, que reconoce y celebra la rica herencia y contribuciones de las comunidades indígenas en el estado.

¿Cuáles son los días festivos sin asueto en USA?

Se trata de días que no están incluidos en la lista de feriados oficiales, pero que tienen una gran significación dentro de Estados Unidos, lo que también podría traer cambios en la atención de servicios o hasta en los horarios de las escuelas.

14 de febrero: Día de San Valentín

17 de marzo: Día de San Patricio

9 de abril: Pascua

31 de octubre: Halloween

En Chicago se realiza una famosa tradición de teñir el río de verde cada día de San Patricio. Además, se celebra un gran desfile y eventos en el barrio irlandés que durante la festividad recibe a miles de turistas. (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los lugares más visitados de Estados Unidos en vacaciones?

Los lugares más visitados en Estados Unidos en los días fetivos suelen ser las principales ciudades, los parques nacionales y los parques de atracciones. Algunos de los destinos más populares incluyen:

Nueva York

Los Angeles

Chicago

San Francisco

Washington DC

Las Vegas

Orlando

Miami

Honolulú

San Diego

Estas ciudades ofrecen una variedad de atracciones, incluidos museos, galerías de arte, teatros, restaurantes, tiendas y vida nocturna. También albergan algunos de los lugares más emblemáticos del país, como la Estatua de la Libertad, el puente Golden Gate y la Casa Blanca.

Nueva York es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos (Foto: Viajar Libres).

¿Cuáles son los parques nacionales más visitados durante los feriados en USA?

Los parques nacionales son otro destino popular para los viajeros de vacaciones. Estos parques ofrecen impresionantes paisajes, rutas de senderismo, camping, pesca y otras actividades al aire libre. Algunos de los parques nacionales más populares incluyen:

Parque Nacional Yellowstone

Parque Nacional de Yosemite

Parque Nacional del Gran Cañón

Parque Nacional Zion

Parque Nacional de las Montañas Rocosas

Parque Nacional Acadia

Parque Nacional Shenandoah

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes

Parque Nacional de los Glaciares

Parque Nacional Cañón de los Reyes

El Parque de Yellowstone es el parque nacional más antiguo y una de las grandes maravillas naturales del mundo (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo son las vacaciones de verano 2023 en Estados Unidos?

Las vacaciones de verano son de 10 a 11 semanas entre mayo y septiembre, dependiendo del Estado y las vacaciones de invierno, son las semanas comprendidas entre la Navidad y el Año Nuevo.

¿Quién tiene vacaciones de verano 2023 en Estados Unidos?

Las vacaciones de verano en los Estados Unidos generalmente comienzan a fines de mayo o principios de junio y terminan a fines de agosto o principios de septiembre. Sin embargo, las fechas exactas de las vacaciones de verano varían según el distrito escolar. Aquí hay una lista de algunos de los distritos escolares en los Estados Unidos que tienen vacaciones de verano en 2023:

Ciudad de Nueva York: las vacaciones de verano comienzan el 17 de junio de 2023 y terminan el 25 de agosto de 2023.

las vacaciones de verano comienzan el 17 de junio de 2023 y terminan el 25 de agosto de 2023. Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: Las vacaciones de verano comienzan el 13 de junio de 2023 y terminan el 22 de agosto de 2023.

Las vacaciones de verano comienzan el 13 de junio de 2023 y terminan el 22 de agosto de 2023. Escuelas Públicas de Chicago : Las vacaciones de verano comienzan el 10 de junio de 2023 y terminan el 18 de agosto de 2023.

: Las vacaciones de verano comienzan el 10 de junio de 2023 y terminan el 18 de agosto de 2023. Escuelas públicas del condado de Miami-Dade: las vacaciones de verano comienzan el 13 de junio de 2023 y terminan el 22 de agosto de 2023.

las vacaciones de verano comienzan el 13 de junio de 2023 y terminan el 22 de agosto de 2023. Distrito Escolar Independiente de Houston: Las vacaciones de verano comienzan el 10 de junio de 2023 y terminan el 18 de agosto de 2023.

Puedes encontrar las fechas exactas de las vacaciones de verano para su distrito escolar local visitando el sitio web del distrito escolar.

Día de Inauguración Festivo

Si trabaja en el área metropolitana de Washington, DC, tendrá 1 feriado adicional, el Día de la Inauguración. Este feriado cae el 20 de enero de cada 4 años. Si está trabajando en Washington ese día (incluso si normalmente está asignado a otro lugar), será feriado. Si está de viaje en otro lugar, no lo hará.

Si el Día de la Inauguración cae en domingo, el siguiente día elegido para la observancia del Día de la Inauguración es el feriado. Si el Día de la Inauguración cae en sábado, los empleados federales en el área de DC que no trabajen el sábado no recibirán un feriado del Día de la Inauguración.

Determinación de su día libre de vacaciones

Normalmente, si está programado para trabajar en un feriado federal, tendrá ese día libre y se le pagará normalmente, ya sea que sea un empleado de tiempo completo o de medio tiempo. Si trabaja en un horario intermitente (diario, por hora, a destajo, etc.), no recibe vacaciones pagadas ni vacaciones de reemplazo por días libres, y si trabaja en un día festivo, no recibe pago premium.

¿Qué ocurre si trabajo un día festivo en Estados Unidos?

Un turno que se superpone a dos días, uno de los cuales es feriado, se considera feriado en todo momento. Si tiene que trabajar en el feriado federal, se le pagará a la tarifa especial del feriado por sus horas programadas que no sean de tiempo extra, ya sea que sea un empleado de tiempo completo o de tiempo parcial. Se aplican reglas especiales si trabaja fuera de los EE. UU., si su semana laboral normal no es de lunes a viernes .

¿Cuáles son los festivos federales que se pagan en los Estados Unidos?

Los festivos federales no son todos pagados. Si se paga o no depende del empleador. Sin embargo, la mayoría de los empleados federales y muchas empresas privadas dan a sus empleados tiempo libre remunerado en estas fechas. Los siguientes días generalmente son feriados pagados:

Día de Año Nuevo (1 de enero)

Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. (tercer lunes de enero)

Cumpleaños de Washington (tercer lunes de febrero)

Día de los Caídos (último lunes de mayo)

Día de la Independencia (4 de julio)

Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)

Día de la Raza (segundo lunes de octubre)

Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre)

Día de Navidad (25 de diciembre)

Ceremonial del Memorial Day (Día de los caídos) en el cementerio de Arlington, Virginia (Foto: Mandel Ngan / AFP)

¿Qué es el día festivo sustitivo o “in-lieu-of”?

Algunos empleados pueden verse imposibilitados de celebrar la festividad en la fecha designada debido a su horario laboral. En estos casos, se les brinda la opción de tomar un día de festividad sustitutivo o “in-lieu-of”*.

Es importante tener en cuenta que los empleados a tiempo parcial no tienen derecho a días de festividad sustitutorios si el día festivo coincide con uno de sus días no laborables programados. Sin embargo, si eres un empleado a tiempo parcial y no puedes trabajar debido al cierre de la oficina para brindar el día festivo sustitutorio a otros empleados, es posible que puedas tomar un permiso administrativo en ese día.

* Las vacaciones sustitutorias, también conocidas como vacaciones “en lugar de”, se aplican cuando el día festivo coincide con un día no laborable. Si tienes un horario flexible o comprimido, se te otorgará un día festivo sustitutivo en tu próximo día laborable programado antes del día festivo. Sin embargo, si el día festivo cae en un domingo no laborable, el día festivo sustitutivo se programará para el siguiente día laborable. Es importante destacar que los trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a una sustitución de vacaciones cuando un día festivo coincide con uno de sus días no laborables programados. En estos casos, no se les proporcionará un día festivo de reemplazo.

Fiestas étnicas y religiosas

Además de los feriados estatales y federales, diversos grupos étnicos y religiosos de Estados Unidos celebran días con un significado especial para ellos. Estas fiestas incluyen la Pascua para los cristianos, los Días Sagrados para los judíos, el Ramadán para los musulmanes, el Día de Vesak para los budistas y el Diwali para los hindúes.

¿Cuáles son las fiestas étnicas y religiosas en USA?

Estados Unidos es un país con una población diversa y, como resultado, se celebran muchas festividades étnicas y religiosas diferentes durante todo el año. Algunas de las festividades étnicas y religiosas más comunes en los EE. UU. incluyen:

Fiestas cristianas: Navidad, Semana Santa, Viernes Santo, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Día de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Todos los Santos y Día de los Difuntos.

Navidad, Semana Santa, Viernes Santo, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Día de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Todos los Santos y Día de los Difuntos. Festividades judías: Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret, Simjat Torá, Hanukkah, Purim y Pesaj.

Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret, Simjat Torá, Hanukkah, Purim y Pesaj. Fiestas musulmanas: Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharram, Ramadán y Ashura.

Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharram, Ramadán y Ashura. Días festivos hindúes: Diwali, Holi, Ganesh Chaturthi, Durga Puja y Krishna Janmashtami.

Diwali, Holi, Ganesh Chaturthi, Durga Puja y Krishna Janmashtami. Días festivos budistas: Vesak, Asalha Puja, Kathina y Uposatha Days.

Vesak, Asalha Puja, Kathina y Uposatha Days. Días festivos sij: Baisakhi, Diwali, cumpleaños de Guru Nanak y cumpleaños de Guru Gobind Singh.

Baisakhi, Diwali, cumpleaños de Guru Nanak y cumpleaños de Guru Gobind Singh. Fiestas bahá'ís: Ridván, Naw-Ruz y Ayyám-i-Há.

Ridván, Naw-Ruz y Ayyám-i-Há. Días festivos afroamericanos: Kwanzaa, Juneteenth y Día de la Emancipación.

Kwanzaa, Juneteenth y Día de la Emancipación. Días festivos indígenas: Acción de Gracias, Powwows y Día de los Nativos Americanos.

¿Cuáles son los días feriados en los que el Seguro Social cierra sus puertas?

Día de Año Nuevo: 2 de enero

2 de enero Día del Natalicio de Martin Luther King, Jr.: 16 de enero

16 de enero Día de los Presidentes: 20 de febrero

20 de febrero Día de la Conmemoración de los Soldados Caídos: 29 de mayo

29 de mayo Juneteenth, Día de la Proclamación de Emancipación y Libertad: 19 de junio

19 de junio Día de la Independencia: 4 de julio

4 de julio Día del Trabajo: 4 de septiembre

4 de septiembre Día de la Raza (“Columbus Day”): 9 de octubre

9 de octubre Día de los Veteranos: 10 de noviembre

10 de noviembre Día de Acción de Gracias: 23 de noviembre

23 de noviembre Día de Navidad: 25 de diciembre

Los Boy Scouts participan en una ceremonia del Día de los Veteranos en Wrightwood, California, el 11 de noviembre del 2018. (James Quigg / AFP).

¿Quiénes se encargan de establecer los días festivos en USA?

El portal oficial del gobierno de Estados Unidos establece que es la administración de Joe Biden, a través de sus secretarias, se encarga de elegir cuáles serán los días festivos en los estados que componen el país.

Sin embargo, el sitio también deja en claro que existen festividades que se establecen en cada estado de acuerdo con su historia y tradición, las cuales no necesariamente deben ser compartidas por otras administraciones.

Datos de Estados Unidos

Capital: Washington D. C.

Ciudad más poblada: Nueva York

Población: 339 millones de habitantes

Límites: Canadá (N), Oceáno Atlántico (E), México (S) y Océano Pacífico

Fundación / Anexión: 4 de julio de 1776

Presidente: Joe Biden (Demócrata)

Vicepresidenta: Kamala Harris (Demócrata)

Presidente de la Cámara de Representantes: Kevin McCarthy (Republicano)

Presidente de la Corte Suprema: John Roberts