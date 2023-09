Hoy hay un día festivo en Texas. Son millones de ciudadanos en los Estados Unidos que celebran el Labor Day o el Día del Trabajador. Este 2023 cae el lunes 4 de septiembre, un día donde se conmemora todos los años el primer lunes del mes, donde rinden honores a las contribuciones y esfuerzos realizados por los trabajadores. Muchos estadounidenses viajan para pasar este largo fin de semana (Labor Day Weekend) en familia, disfrutando de los últimos días de buen tiempo.

Texas está en el centro-sur de los Estados Unidos. Es famoso por su tamaño, su historia como territorio español y mexicano y su cultura única, que combina influencias mexicanas, estadounidenses y sureñas; por tanto, tiene algunos días festivos diferentes a otros estados.

Como recordatorio, en los días festivos federales, la mayor parte de las oficinas gubernamentales cierra, al igual que los bancos y empresas del sector privado. Y si alguno cae durante el fin de semana, el gobierno puede marcarlo en un día diferente. Son muchos los ciudadanos y turistas que están pendientes del calendario para cuadrar tu ruta por diferentes partes del país y evitar festivos que pueden encarecer el precio de tu hotel o la masificación que sufren los parques nacionales cuando los americanos no trabajan.

¿Cuáles son los días festivos 2023 en Texas?

Las oficinas estatales están programadas para estar abiertas en días festivos parciales del personal y días festivos opcionales. Llame con anticipación para confirmar el horario. Las oficinas no estarán cerradas en otro día cuando los días festivos designados caigan en sábado o domingo. Un empleado tiene derecho a observar días festivos opcionales en lugar de cualquier día festivo parcial del personal en el que las oficinas estatales deban estar abiertas para realizar actividades públicas.

A continuación, aquí están las vacaciones de 2023 en Texas:

Enero

1 - Día de Año Nuevo. Inscrito en el artículo 2835 de los Estatutos Revisados de 1879 como feriado legal.

19 - Día de los Héroes Confederados (feriado parcial del personal). Proyecto de Ley 126 de la Cámara de Representantes, Sesión Ordinaria de la 42° Legislatura. Capítulo 8. Aprobado y efectivo el 30 de enero de 1931 como cumpleaños de Robert E. Lee.

3.er lunes - Día de Martin Luther King Jr. Proyecto de ley del Senado 485, sesión regular de la 70.a Legislatura.

Febrero

3er lunes - Día de los Presidentes. Incluido como “22 de febrero” en el artículo 2835 de los Estatutos revisados de 1879 como feriado legal en honor al cumpleaños de Washington. Proyecto de Ley 112 de la Cámara de Representantes, Sesión Ordinaria de la Legislatura 61. Capítulo 205. Aprobado el 14 de mayo de 1969 y efectivo el 1 de enero de 1971 como Día del Presidente y cambiado al 3er lunes.

Marzo

2 - Día de la Independencia de Texas (feriado parcial del personal). Resolución Conjunta 7, 14° Legislatura, 1874. Sección 1.

31 - Día de César Chávez (Feriado Opcional). Proyecto de Ley del Senado 107, Sesión Ordinaria de la Legislatura 76°. Capítulo 521 Aprobado el 18 de junio de 1999 y Efectivo el 1 de septiembre de 1999 como feriado opcional.

Abril

Viernes Santo (Feriado Opcional). Proyecto de Ley del Senado 1 (Proyecto de Ley de Asignaciones) Legislatura 70° 2da Sesión Convocada. Capítulo 78.Aprobado y Vigente el 6 de agosto de 1987 como feriado opcional.

21 - Día de San Jacinto (fiesta parcial del personal). Resolución Conjunta 7, XIV Legislatura, 1874. Artículo 1.

Mayo

Último lunes del mes - Día de los Caídos. Proyecto de Ley 255 de la Cámara de Representantes, Sesión Regular de la 60° Legislatura. Capítulo 416. Aprobado el 12 de junio de 1967 y Vigente el 28 de agosto de 1967 para el 30 de mayo.

Junio

19 - Día de la Emancipación en Texas (feriado parcial del personal). Proyecto de Ley 1016 de la Cámara de Representantes, Sesión Ordinaria de la 66° Legislatura.

Julio

4 - Día de la Independencia. Inscrito en el artículo 2835 de los Estatutos Revisados de 1879 como feriado legal.

Agosto

27 - Día de Lyndon Baines Johnson (día feriado parcial del personal). Proyecto de Ley del Senado 60, Sesión Regular de la 63° Legislatura. Capítulo 221. Aprobado el 1 de junio de 1973 y efectivo el 27 de agosto de 1973 en conmemoración del cumpleaños de Lyndon Baines Johnson.

Septiembre

1.er lunes - Día del Trabajo. Proyecto de ley 74 del Senado, 23.ª sesión ordinaria de la legislatura. Capítulo 7. Aprobado y en vigor el 11 de febrero de 1893.

Rosh Hashaná (Feriado opcional) Resolución Concurrente de la Cámara 136, Legislatura 68, 1983. (no incluido en las leyes de la sesión). Proyecto de Ley del Senado 179 (Proyecto de Ley de Asignaciones), Sesión Regular de la Legislatura 68. Capítulo 1095. Aprobado el 19 de junio de 1983 y efectivo el 29 de agosto de 1983.

Octubre

Yom Kippur ver Rosh Hashaná (arriba)

Noviembre

11 -Proyecto de ley 163 del Senado sobre el Día de los Veteranos, sesión ordinaria de la 37.ª Legislatura. Capítulo 48. Aprobado el 21 de marzo de 1921 y Efectivo 90 días después del 12 de marzo de 1921 fecha de aplazamiento en honor al “Día de la Victoria”.

4to jueves - Día de Acción de Gracias. Proyecto de Ley 384 de la Cámara de Representantes, Sesión Regular de la 52.a Legislatura.

Viernes después del Día de Acción de Gracias. Proyecto de Ley 656 de la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley de Asignaciones), Sesión Ordinaria de la 67° Legislatura. Capítulo 875. Aprobado y vigente el 18 de junio de 1981.

Diciembre

24, 26 - Días antes y después de Navidad. Proyecto de Ley 656 (Proyecto de Ley de Asignaciones), Sesión Ordinaria de la 67° Legislatura. Capítulo 875.Aprobado y efectivo el 18 de junio de 1981.

25 - Navidad. Incluida en el artículo 2835 de los Estatutos Revisados de 1879 como feriado legal.

El Paseo del Rio en San Antonio (River Walk) es uno de los más visitados del estados de Texas en días festivos (Foto: Sanantonioriverwalk.com)

¿Cuáles son las fechas más importantes de Texas?

Las fechas más importantes en Texas son las que conmemoran eventos significativos en la historia del estado. Estas fechas a menudo se celebran con eventos públicos, como desfiles, festivales y recreaciones. Algunas de las fechas más importantes en Texas incluyen:

2 de marzo: Día de la Independencia de Texas, que conmemora la firma de la Declaración de Independencia de Texas en 1836.

El Día de Emancipación o Juneteenth es una festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿Qué se celebra el 27 de agosto en Texas?

El 27 de agosto se celebra el Día de Lyndon Baines Johnson en Texas. Es un feriado estatal legal que honra al presidente número 36 de los Estados Unidos, quien nació en Stonewall, Texas, ese día en 1908. Este día de agosto, muchas personas en Texas visitan la Biblioteca y Museo Presidencial Lyndon B. Johnson en Austin, que está dedicada a la vida y el legado de LBJ. La biblioteca también ofrece entrada gratuita en este día.

Otras formas de celebrar el Día de Lyndon Baines Johnson incluyen asistir a eventos en LBJ Ranch en Stonewall, leer sobre la vida y los logros de LBJ, o simplemente reflexionar sobre sus contribuciones al estado de Texas y los Estados Unidos.

¿Se celebra el Día de Colón en Texas?

El Día de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas son días festivos de observación en Texas. Esto significa que no son días festivos oficiales pagados por el estado, pero los bancos y las oficinas de correos están cerrados. La mayoría de los comercios permanecen abiertos.

El Día de la Raza -nombre alternativo con el que se le conoce al Día de Colón- es un día festivo federal, pero no se considera “importante” en Texas. Los bancos y las oficinas de correos están cerrados, pero la mayoría de los comercios permanecen abiertos.

¿Cuáles son los 3 días festivos más importantes en Texas?

Día de la Independencia de Texas : celebrado el 2 de marzo, el Día de la Independencia de Texas conmemora la declaración de independencia de Texas de México en 1836. Es un momento para que los tejanos celebren su herencia y reflexionen sobre la historia única del estado.

¿Cuáles son los festivos estatales que son pagados en Texas?

Estos son los feriados estatales que se pagan en Texas:

Día de Año Nuevo (1 de enero)

Día de los héroes confederados (19 de enero)

Día de Martin Luther King, Jr. (tercer lunes de enero)

Día de los Presidentes (tercer lunes de febrero)

Día de la Independencia de Texas (2 de marzo)

Día de San Jacinto (21 de abril)

Día de la Emancipación en Texas (19 de junio)

Día de los Caídos (último lunes de mayo)

Día de Lyndon Baines Johnson (27 de agosto)

Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)

Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre)

Día de Navidad (25 de diciembre)

Cada tercer lunes de enero se conmemora el Día de Martin Luther King, Jr. y resalta la lucha contra el racismo (Foto: AFP)

¿Cuál es la diferencia entre día festivo federal y día festivo estatal?

Según la legislación laboral federal, las empresas no están obligadas a pagar a sus empleados por los días festivos (ya sea por las horas no trabajadas o una prima por trabajar en días festivos legales). Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen algunas excepciones. Los empleados del gobierno federal y ciertos contratistas del gobierno están protegidos y tienen derecho al pago de días festivos.

En el estado de Texas, los empleados del gobierno estatal también tienen derecho a recibir un día libre pagado por los días festivos federales y estatales. Sin embargo, en términos generales, los empleados del sector privado en Texas no tienen derecho al pago de días festivos según la ley estatal. Aunque esto puede variar según los acuerdos de empleo y los contratos individuales. Algunas empresas pueden optar por proporcionar beneficios de pago de días festivos como parte de su paquete de compensación para atraer y retener empleados.

Es importante que los empleados revisen sus contratos de trabajo y políticas internas para conocer los detalles específicos sobre los beneficios de pago de días festivos que puedan aplicar en su caso.

¿Juneteenth es una festividad exclusiva de Texas?

Juneteenth, también conocido como el Día de la Liberación o Día de la Emancipación, recibe su nombre de la combinación de las palabras “June” (junio) y “Nineteenth” (decimonoveno). Inició con celebraciones de picnics en iglesias y discursos, y con el tiempo se expandió a medida que los afroamericanos texanos se mudaban a otras regiones.

En la actualidad, la mayoría de los estados en Estados Unidos conmemoran el Juneteenth como un día festivo o de reconocimiento similar al Día de la Bandera. En Texas, Nueva York, Virginia, Washington y ahora también en Nevada, el Juneteenth es un día festivo remunerado para los empleados estatales. Además, muchas empresas otorgan un día libre a sus empleados para esta ocasión.

El lunes 19 de junio fue declarado feriado federal a partir del 2021 (Foto: AFP)

¿Qué significa Texas “don’t do in lieu” con respecto a los días festivos?

Cuando un día festivo cae en un día no laborable que está fuera de la semana laboral regular de un empleado a tiempo completo, se aplica la regla del festivo “en lugar de” (in lieu). Según esta regla general, el día laborable inmediatamente anterior al día no laborable en el que cae el festivo se considera el festivo “en lugar de”. Sin embargo, si el festivo coincide con un domingo no laborable (o, en el caso de un empleado cuya semana laboral regular incluya el domingo, un día no laborable designado en lugar del domingo), entonces el festivo “en lugar de” se traslada al día laborable inmediatamente posterior al día no laborable.

Esta regla garantiza que los empleados a tiempo completo tengan la oportunidad de disfrutar de un día libre equivalente al festivo en caso de que este caiga en un día no laborable. Es importante tener en cuenta las políticas y regulaciones específicas de cada empleador y el acuerdo de trabajo individual para determinar cómo se aplica esta regla en cada caso particular. Sin embargo, en el caso explícito de Texas, si un día festivo cae en fin de semana, no se trasladará a otra fecha.

¿Qué días festivos hispanos se celebran en Texas?

En Texas, existen tres eventos anuales que mantienen su distintivo carácter mexicano: Cinco de Mayo, Fiestas Patrias y el Día de los Muertos. Aunque estas celebraciones tienen su origen en México, en este estado de Estados Unidos se viven como una expresión de la riqueza cultural y las raíces compartidas, más que como un acto político o patriótico. Estas son algunas fiestas hispanas que se celebran en Texas:

Cinco de Mayo (5 de mayo): esta festividad conmemora la improbable victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla en 1862. El Cinco de Mayo es una festividad relativamente menor en México, pero se ha vuelto cada vez más popular en los Estados Unidos, especialmente en áreas con grandes poblaciones hispanas. En Texas, este día a menudo se celebra con desfiles, festivales y comida tradicional mexicana.

esta festividad conmemora la improbable victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla en 1862. El Cinco de Mayo es una festividad relativamente menor en México, pero se ha vuelto cada vez más popular en los Estados Unidos, especialmente en áreas con grandes poblaciones hispanas. En Texas, este día a menudo se celebra con desfiles, festivales y comida tradicional mexicana. Diez y Seis de Septiembre (16 de septiembre): esta fiesta conmemora la declaración de independencia de México de España en 1810. Diez y Seis de Septiembre es una fiesta importante en México y se celebra con desfiles, festivales y discursos patrióticos. En Texas, este día también es una fiesta popular, y muchas ciudades y pueblos organizan eventos especiales para conmemorar el día.

esta fiesta conmemora la declaración de independencia de México de España en 1810. Diez y Seis de Septiembre es una fiesta importante en México y se celebra con desfiles, festivales y discursos patrióticos. En Texas, este día también es una fiesta popular, y muchas ciudades y pueblos organizan eventos especiales para conmemorar el día. Día de la Raza (12 de octubre): este día festivo es una celebración de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. El Día de la Raza es un día festivo controvertido, ya que algunas personas lo ven como una celebración de la colonización europea, mientras que otros ven como una celebración de la mezcla cultural que ha ocurrido en las Américas desde la llegada de Colón. En Texas, esta fecha a menudo se celebra con festivales y eventos educativos.

este día festivo es una celebración de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. El Día de la Raza es un día festivo controvertido, ya que algunas personas lo ven como una celebración de la colonización europea, mientras que otros ven como una celebración de la mezcla cultural que ha ocurrido en las Américas desde la llegada de Colón. En Texas, esta fecha a menudo se celebra con festivales y eventos educativos. Día de los Muertos (1-2 de noviembre): Este día festivo es una celebración de la vida de aquellos que han fallecido. El Día de los Muertos es una fiesta importante en México y en Texas, también es una fiesta popular, y muchas ciudades y pueblos organizan eventos especiales para conmemorar el día.

Este día festivo es una celebración de la vida de aquellos que han fallecido. El Día de los Muertos es una fiesta importante en México y en Texas, también es una fiesta popular, y muchas ciudades y pueblos organizan eventos especiales para conmemorar el día. Las Posadas (16 al 24 de diciembre): Esta fiesta es una recreación de nueve días del viaje de María y José a Belén. Las Posadas se celebra con procesiones nocturnas, oraciones y comida tradicional mexicana. En Texas, esta actividad a menudo se celebra en iglesias y centros comunitarios.

La celebración del Cinco de Mayo es una de las festividades más populares en USA. (Foto: EFE)

¿Cuáles son las políticas respecto a días festivos en Texas?

La mayoría de las leyes estatales, incluyendo las de Texas, no requieren que los empleadores observen días festivos ni que paguen a los empleados si se les otorga tiempo libre durante las vacaciones. Sin embargo, es importante establecer claramente por escrito las políticas de pago de días festivos, ya que las leyes estatales sobre días festivos harán cumplir lo que indique la política por escrito.

La política debe abordar lo que sucede si un empleado trabaja durante un día festivo remunerado. ¿Recibe el empleado simplemente una paga doble por ese día o se le otorga otro día libre para compensar el día festivo perdido? Algunas empresas tienen políticas que ofrecen “días festivos compensatorios” en caso de que se pierda un día festivo remunerado debido a circunstancias ajenas al empleado. En tales casos, el día festivo compensatorio se programaría en una fecha mutuamente conveniente para el empleado y la empresa. Otras empresas establecen que las vacaciones pagadas se pierden si el empleado no habría trabajado de todos modos (como cuando el día festivo cae durante una semana de vacaciones o un período de licencia), o si el empleado trabaja en ese día. Algunas empresas no tienen políticas específicas al respecto. Sin embargo, el único caso en el que se requiere el pago de días festivos es cuando la política por escrito promete expresamente dicho pago, es decir, si la política indica que se pagarán los días festivos, independientemente de si el empleado trabaja o no en ese día. De lo contrario, se presume que el pago de días festivos corresponde únicamente a aquellos empleados que habrían trabajado en ese día de no ser por el festivo. En otras palabras, la presunción coincide con la interpretación más comúnmente aceptada del pago de días festivos, que es un beneficio otorgado a los empleados que no trabajan en un día festivo para que puedan recibir un salario completo por la semana en la que se produjo el festivo.

¿Cuánto tiempo se puede trabajar sin un día libre en Texas?

Según la Ley de Normas Laborales Justas, los propietarios de pequeñas empresas no están legalmente obligados a otorgar días de descanso obligatorios a los empleados mayores de 16 años. Sin embargo, algunos estados han implementado leyes de “días de descanso” que establecen límites en la cantidad de días consecutivos que los empleados pueden trabajar sin un día libre.

En el caso de Texas, la ley de días de descanso se aplica únicamente a los trabajadores del sector minorista. De acuerdo con esta ley, los empleados del sector minorista que trabajen 30 horas o más a la semana, considerados como empleados a tiempo completo, tienen derecho a recibir al menos 1 día de descanso dentro de un período de trabajo de 7 días.

Es importante destacar que la ley de días de descanso de Texas también incluye una cláusula de protección contra la discriminación religiosa. Si un empleado desea tomar un día libre por motivos de observancia religiosa, los empleadores deben hacer todo lo posible por concedérselo. No hacerlo podría considerarse como discriminación religiosa, lo cual constituye una violación de la ley federal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cláusula solo se aplica a los empleadores de Texas que cuenten con al menos 15 empleados.

¿Qué son las fiestas tradicionales y religiosas?

Diversos grupos étnicos y religiosos de Estados Unidos festejan días con un significado especial para ellos, incluyendo la Pascua para los cristianos, los Días Sagrados para los judíos, el Ramadán para los musulmanes, el Día de Vesak para los budistas y el Diwali para los hindúes.

Fiestas cristianas: Navidad, Semana Santa, Viernes Santo, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Día de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Todos los Santos y Día de los Difuntos.

Navidad, Semana Santa, Viernes Santo, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Día de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Todos los Santos y Día de los Difuntos. Festividades judías: Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret, Simjat Torá, Hanukkah, Purim y Pesaj.

Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret, Simjat Torá, Hanukkah, Purim y Pesaj. Fiestas musulmanas: Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharram, Ramadán y Ashura.

Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharram, Ramadán y Ashura. Días festivos hindúes: Diwali, Holi, Ganesh Chaturthi, Durga Puja y Krishna Janmashtami.

Diwali, Holi, Ganesh Chaturthi, Durga Puja y Krishna Janmashtami. Días festivos budistas: Vesak, Asalha Puja, Kathina y Uposatha Days.

Vesak, Asalha Puja, Kathina y Uposatha Days. Días festivos sij: Baisakhi, Diwali, cumpleaños de Guru Nanak y cumpleaños de Guru Gobind Singh.

Baisakhi, Diwali, cumpleaños de Guru Nanak y cumpleaños de Guru Gobind Singh. Fiestas bahá'ís: Ridván, Naw-Ruz y Ayyám-i-Há.

Ridván, Naw-Ruz y Ayyám-i-Há. Días festivos afroamericanos: Kwanzaa, Juneteenth y Día de la Emancipación.

Kwanzaa, Juneteenth y Día de la Emancipación. Días festivos indígenas: Acción de Gracias, Powwows y Día de los Nativos Americanos.

Acción de Gracias, Powwows y Día de los Nativos Americanos. Fiestas mexicanas: Cinco de Mayo, Día de los Muertos y Las Posadas.

Cinco de Mayo, Día de los Muertos y Las Posadas. Días festivos chinos: Año Nuevo Chino, Festival Qingming, Festival del Bote del Dragón, Festival del Medio Otoño y Festival del Doble Noveno.

Año Nuevo Chino, Festival Qingming, Festival del Bote del Dragón, Festival del Medio Otoño y Festival del Doble Noveno. Días festivos coreanos: Seollal (Año Nuevo Lunar), Chuseok (Acción de Gracias Coreana) y Cumpleaños de Buda.

Seollal (Año Nuevo Lunar), Chuseok (Acción de Gracias Coreana) y Cumpleaños de Buda. Días festivos japoneses: Día de Año Nuevo, Día de la Mayoría de Edad, Día del Niño y Obon.

Día de Año Nuevo, Día de la Mayoría de Edad, Día del Niño y Obon. Días festivos vietnamitas: Tết (Año Nuevo Lunar), Día de los Reyes Hung y Día de la Liberación.

Tết (Año Nuevo Lunar), Día de los Reyes Hung y Día de la Liberación. Días festivos filipinos: Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos y Día de Bonifacio.

¿Cuáles son los 5 mejores festivales en Texas?

1.Texas Sandfest: Es una competencia de castillos y figuras de arena en Port Aransas. Todos se animan a participar, desde escolares a adultos, dejando verdaderas obras de arte.

2. Lone Star Lights: Una experiencia de luces navideñas y un mercado navideño de los más buscados por los turistas en Texas.

3. Wursfest: Una celebración de inspiración bávara en Texas. En noviembre de 2017, la Comisión Histórica del estado y la Comisión Histórica del Condado de Comal honraron la historia del festival con la inauguración de un marcador histórico Wurstfest en los terrenos del festival.

4. Rodeo Austin: Esta organización sin fines de lucro funciona todo el año y está financiada por una experiencia real del oeste durante cada mes de marzo. Los asistentes al rodeo pueden disfrutar de una experiencia total.

5. Lake Travis Film Festival: Un festival total que incluye mucho más que la proyección de películas, por lo que año a año suma asistentes.

Datos de Texas

Capital: Austin

Ciudad más poblada: Houston

Población: 842 mil

Límites: Oklahoma (N), Arkansas (NO), Arizona (O), Luisiana (E), Sur (México)

Fundación / Anexión: 2 de marzo de 1836 / 29 de diciembre de 1845

Gobernador: Greg Abbott (republicano)

Vicegobernadora: Dan Patrick (republicano)