Si bien inició el 17 de julio y estará activa hasta el 24 de agosto, la lluvia de meteoros de las Perseidas tendrá su pico este 12 y 13 de agosto y si quieres disfrutar del espectáculo natural en el cielo nocturno, aquí te explico lo que debes hacer si estás en Florida, así como la hora exacta y dónde verla aunque este año haya Luna brillante que interferirá con su visibilidad.

Las Perseidas son un clásico en el mes de agosto y más de uno la tiene anotada en su lista de pendientes del año porque se convierte en toda una gala en el cielo y en USA está la opción de apreciar en su máximo esplendor y en mayor cantidad los meteoros brillantes si se siguen las pautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

También conocida como las Lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas más famosa del mundo recibe su nombre porque, vista desde la Tierra, parece proceder desde la constelación de Perseo. Su magia radica en “con meteoros veloces y brillantes, las Perseidas suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre”, según argumenta la agencia espacial estadounidense.

La lluvia de meteoros Perseidas comenzó oficialmente el 17 de julio y se extenderá hasta el 23 de agosto, pero su máximo esplendor es este 12 y 13 de agosto. (Foto: stock_colors / iStock)

¿Dónde y cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas 2025 en Florida?

Normalmente se pueden ver entre 50 y 100 meteoros por hora, pero para este año se espera unos 25 en un sitio totalmente oscuro ya que el calendario astronómico indica que habrá una luna gibosa en el cielo nocturno durante el pico de las Perseidas de 2025, lo que reducirá considerablemente su visibilidad -en un alrededor de 75%- en su día pico. Es así que solo los meteoros más brillantes serán visibles. “Una persona promedio, en un cielo oscuro, podría ver entre 40 y 50 perseidas por hora (…) En cambio, probablemente veremos de 10 a 20 por hora o menos, y eso se debe a que tenemos una Luna brillante en el cielo que neutraliza los meteoros más tenues”, explicó Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos Meteorológicos de la NASA.

A pesar de la Luna llena gibosa menguante hay recomendaciones que permitirán disfrutar de las “bolas de fuego” en el hemisferio norte. Los cielos despejados de Florida ayudarán para ver la lluvia de meteoros ya sea al aire libre o desde casa a través de transmisiones en vivo o a simple vista, sin necesidad de telescopio, siempre que se busquen zonas oscuras y alejadas de la contaminación lumínica.

En el Hemisferio Norte, podrán observarse a simple vista una vez que el Sol se oculte y la Luna esté baja en el horizonte, aunque las mejores horas serán entre medianoche y el amanecer. Si las condiciones lo permiten, podrían verse meteoros desde las 10 p.m. Eso sí, si estás al norte de Florida ten en cuenta que la presencia de nubes podría ser otro factor que limite la observación.

En el Hemisferio Norte, podrán observarse a simple vista una vez que el sol se oculte y la luna esté baja en el horizonte. (Foto: Allexxandar / iStock)

Horario y visibilidad en Florida

Fecha de mayor actividad: Noche del 12 al 13 de agosto de 2025.

Hora ideal: Desde las 22:00 del martes hasta las 04:00 del miércoles.

Tasa estimada de meteoros: Entre 10 y 20 por hora debido al brillo lunar (en condiciones normales, se verían hasta 50 o más).

Ubicación recomendada: Áreas rurales, playas oscuras o parques estatales lejos de ciudades.

¿Cómo ver la Lluvia de Perseidas EN VIVO ONLINE?

Para quienes no puedan salir a observar el cielo, el Virtual Telescope Project transmitirá la lluvia de meteoros en directo el martes 12 de agosto desde las 21:00 UTC (17:00 en Florida) a través de su canal oficial en YouTube.

¿Cuánto dura la lluvia de Perseidas?

La actividad de las Perseidas se extiende desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto. Sin embargo, su mayor intensidad se concentra en las noches cercanas al 12 y 13 de agosto, cuando la Tierra atraviesa la zona más densa de restos dejados por el cometa Swift-Tuttle.