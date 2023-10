Como bien sabemos, “Tierra de esperanza” se ha logrado posicionar como la novela estelar de la cadena Univision desde su estreno. Protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, este emocionante melodrama tendrá su capítulo final este lunes 30 de octubre a las 9 p.m., en horario del Este. Eso sí, además del gran cierre que tendrá esta entrega realizada por José Alberto Castro, vale resaltar la experiencia que tuvo el productor con su hija, la actriz Sofía Castro.

El adiós de “Tierra de esperanza” es un hecho, por lo que no puedes estar ajeno al cierre de una de las novelas más emocionantes de los últimos años. Eso sí, más allá de hablar del notable éxito producido en la cadena hispana, queda también destacar la profesionalidad que tuvieron José Alberto Castro y Sofía Castro a lo largo de todos los capítulos.

Tanto para el productor como la joven actriz, trabajar con la familia dentro de una producción tan grande fue sumamente divertida. De hecho, el propio José Alberto se animó a bromear respecto a la relación que mantuvo con Sofía dentro del set de rodaje. “Es divertido porque ahora sí me obedece”, aseveró el realizador audiovisual.

"Tierra de esperanza" es la nueva versión de "La Tormenta" de 2005 (Foto: Andrés Palacios France / Instagram)

Además, José mencionó la suerte que ha tenido al poder trabajar con varios de los miembros de su familia en televisión. “Siempre he tratado de ser muy respetuoso. He tenido la oportunidad de trabajar varias veces con la familia, desde mi hermana Verónica, la mamá de mis hijas, mi hermano, que es mi mano derecha en toda la parte administrativa”, dijo el productor.

“ES AGRADABLE”: LO QUE PIENSA JOSÉ ALBERTO CASTRO SOBRE TRABAJAR CON LA FAMILIA

El hombre de televisión recalcó que coincidir con tu familia en los sets de grabación y estudios puede suponer también una responsabilidad mayor a la hora de ponerse a trabajar, pues debes ser más exigente y capacitado que dé costumbre. “El tener siempre cerca a alguien de la familia es agradable porque es alguien de la familia. Pero también es una doble responsabilidad porque les exiges más porque debes de ser muchísimo más serio, más congruente y profesional en lo que haces con tu trabajo”, puntualiza.

Vale aclarar que Sofía Castro no fue la única hija con la que José Alberto trabajo en la novela. Recordemos que Fernanda, su otra princesa, interpretó el tema musical de la pareja protagónica de “Tierra de esperanza”.

Sofía Castro estuvo en "Tierra de esperanza" (Foto: Sofía Castro / Instagram)

De hecho, el mismo productor reconoce el gran esfuerzo y talento que tuvo su hija al cantar la canción de los tortolitos del melodrama. “El trabajo que hizo Fernanda es un trabajo muy bueno, una gran canción, si no lo fuera no estaría. Igual si Sofía no hubiera hecho el casting que hizo no estaría”, alegó el encargado de las novelas mexicanas más exitosas de los últimos años.

Por último, “El Güero” dejó bien en claro que suele ser sincero con sus hijas, y en caso no exista una afinidad entre él y sus princesas, no podría haber un trabajo juntos. “Con ellas yo siempre he sido muy claro que si en la parte profesional el trabajo que ellas hacen no es de la calidad adecuada no podremos hacerlo juntos o si yo les ofrezco algo a ellas que tampoco es lo adecuado para ellas tampoco lo van a hacer”, finalizó.

LA NUEVA NOVELA DE JOSÉ ALBERTO CASTRO EN LA TELEVISIÓN

Tras finalizar “Tierra de esperanza”, un nuevo reto aguarda al experimentado productor de 60 años. Se trata de “El maleficio”, una nueva versión de la novela de antaño que ahora es estelarizada por Fernando Colunga y que también contará con la presencia de Sofía Castro.

La nueva novela de José Alberto Castro será estrenada a mediados de noviembre (Foto: José Alberto Castro / Instagram)

Se prevé que la novela sea estrenada el 13 de noviembre del 2023 a través de la señal de Las Estrellas, como reemplazo de la bioserie de Gloria Trevi a las 9:30 pm.