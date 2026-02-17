El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en el calendario cristiano, un periodo de preparación de 40 días antes de la Semana Santa. Aunque muchas personas lo asocian con una fecha fija, en realidad cambia cada año porque su cálculo depende del día en que cae Pascua, que tampoco tiene una fecha fija en el calendario gregoriano. La razón por la que el Miércoles de Ceniza se mueve cada año es porque está ligado a la celebración de la Pascua cristiana.

La Pascua no se celebra siempre en la misma fecha: según la tradición cristiana, ocurre el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Por eso, su fecha puede variar cada año entre marzo y abril y todas las fiestas religiosas relacionadas, como el Miércoles de Ceniza, se ajustan en función de ella.

Según el Ayundamiento de Barcelona, el Miércoles de Ceniza se celebra 46 días antes de la Pascua (40 días de Cuaresma más seis domingos que no se cuentan dentro de esos 40 días) y esa es la razón principal de su movimiento anual. Si la Pascua cambia, entonces toda la Cuaresma y su inicio también cambian. Por eso, cada año el Miércoles de Ceniza puede caer en febrero o incluso a inicios de marzo.

Esta festividad cristiana se calcula a partir de ciclos lunares y del equinoccio de primavera. (Foto referencial: Freepik)

Este método de cálculo se basa en el calendario lunar y solar, que influye en la determinación de la Pascua desde los primeros concilios de la Iglesia cristiana. El objetivo no es solo marcar un día en el calendario, sino mantener una conexión con los ritmos naturales y religiosos que vinculan la vida de Jesús con las estaciones del año y las fases de la luna.

Es así como el Miércoles de Ceniza no tiene una fecha fija, pues depende de la fecha en que se celebra la Pascua, la cual se calcula a partir de ciclos lunares y estaciones. Por ello, cada año varía en el calendario y acompaña el movimiento de las celebraciones litúrgicas que culminan en la Semana Santa.

Cómo celebrar la Cauresma

La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación espiritual que precede a la Pascua. Este tiempo invita a la reflexión a través de tres pilares fundamentales: la oración, el ayuno y la caridad, buscando renovar la fe y la disciplina interior.

En el aspecto espiritual, se fomenta una conexión más profunda mediante la lectura de textos sagrados y el examen de conciencia. Muchos fieles dedican momentos diarios al silencio y la meditación para evaluar sus acciones y buscar una reconciliación con sus valores.

La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación espiritual que precede a la Pascua. (Foto referencial: Freepik)

La práctica más conocida es el ayuno y la abstinencia, especialmente la de no comer carne roja los viernes. Más allá de la comida, se motiva a realizar sacrificios personales, como renunciar a hábitos innecesarios, para fortalecer la fuerza de voluntad y mostrar solidaridad con los más necesitados.

Finalmente, la limosna o caridad completa la celebración, instando a las personas a realizar actos de servicio hacia los demás. No se limita a donaciones económicas, sino también a brindar tiempo, atención y ayuda directa a quienes atraviesan dificultades o soledad.