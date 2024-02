La seguidilla de partidos continúa en la Serie del Caribe 2024 y los Criollos de Caguas tendrán un duro enfrentamiento ante Los Naranjeros de Hermosillo este viernes 2 de febrero desde las 8:30 pm. ET. Para mirar la cobertura del Puerto Rico vs. México EN VIVO y EN DIRECTO, te facilitamos la lista de horarios y canales TV por país para seguir la cobertura completa en esta segunda jornada del clásico caribeño.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)

¿Cómo ver, Puerto Rico vs. México EN VIVO por la Serie del Caribe 2024?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Venezuela SimpleTv, IVC México Sky Sports (TV), Blue to Go y extrabase.tv (streaming) Estados Unidos ESPN Deportes (partidos seleccionados), ESPN+ (todos los partidos) Puerto Rico WAPA Deportes, ESPN Deportes República Dominicana Digital 15, Telemicro Internacional (TV), MLB.tv (streaming)

Hora en los Estados Unidos para ver, Puerto Rico vs. México en vivo

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 8:30 pm. Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 7:30 pm. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 6:30 pm. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 5:30 pm. Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Qué día y a qué hora juegan Puerto Rico vs. México en vivo por la Serie del Caribe

PAÍS HORARIO Nicaragua 7:30 p.m. México 7:30 p.m. Guatemala 7:30 p.m. El Salvador 7:30 p.m. Honduras 7:30 p.m. Colombia 8:30 p.m. Ecuador 8:30 p.m. Perú 8:30 p.m. Cuba 8:30 p.m. Panamá 8:30 p.m. Puerto Rico 9:30 p.m. República Dominicana 9:30 p.m. Venezuela 9:30 p.m. Canadá 9:30 p.m. Bolivia 9:30 p.m. Chile 10:30 p.m. Argentina 10:30 p.m. Uruguay 10:30 p.m. Paraguay 10:30 p.m. Brasil 10:30 p.m.

¿Cómo llegan Los Naranjeros de Hermosillo (México)?

Los Naranjeros ganaron su corona local número 17, la mayor cantidad en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, al barrer a los Venados de Mazatlán 4-0 en su serie de campeonato. Dirigido por el ex jugador de cuadro y entrenador de Grandes Ligas Juan Castro, el club de Hermosillo fue impulsado por el antesalista de los Rays Isaac Paredes y el ex jugador de Grandes Ligas Aaron Altherr, quien fue nombrado MVP de la serie vs. Mazatlán.

¿Cómo llegan los Criollos de Caguas (Puerto Rico)?

Molina tuvo un exitoso debut como entrenador en la liga invernal de Puerto Rico, pocos meses después de dirigir al equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado, llevando a los Criollos al título después de que Caguas derrotara a Gigantes de Carolina en una serie de campeonato de nueve juegos. cinco juegos a tres. El derecho Yacksel Ríos y el jugador de cuadro Vimael Machín, ambos con experiencia en Grandes Ligas, jugaron papeles importantes en la derrota de los Criollos sobre los Gigantes, y el prospecto de los Astros, Pedro León, agregó un jonrón en el juego decisivo.