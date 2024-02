Sin descanso alguno para los Tigres de Licey, que vienen de jugar contra Venezuela en la primera fecha y ahora deberán prestar atención en los Gigantes de Rivas. República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO se podrá ver por la señal de ESPN Deportes, Digital 15, Telemicro Internacional y MLB.tv este viernes 2 de febrero desde las 3:30 p.m ET . Sigue toda la información en esta previa, con horarios por país, canales TV y más datos relevantes.

¿Cómo ver, Rep. Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO por Serie del Caribe 2024?

Para ver el juego entre República Dominicana vs. Nicaragua en vivo y en directo , podrás hacerlo vía Digital 15 y Telemicro Internacional, además de su cuenta de YouTube y la suscripción a MLB.tv para streaming. Además, en diferentes regiones de Latinoamérica podrás verlo por la señal de ESPN Deportes (algunos partidos) pero todos los juegos del calendario estarán disponibles a través del streaming ESPN+ (sólo disponible en Estados Unidos). En México la transmisión exclusiva es de la cadena de televisión Sky. El streaming oficial es a través del extrabase.tv. La suscripción en estas páginas también está disponible en TV apps como Fire TV, Android TV, Apple TV y Roku.

PAÍS CANALES TV/STREAMING Venezuela SimpleTv, IVC México Sky Sports (TV), Blue to Go y extrabase.tv (streaming) Estados Unidos ESPN Deportes (partidos seleccionados), ESPN+ (todos los partidos) Puerto Rico WAPA Deportes, ESPN Deportes República Dominicana Digital 15, Telemicro Internacional (TV), MLB.tv (streaming)

Hora en los Estados Unidos para ver, Rep. Dominicana vs. Nicaragua en vivo

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 3:30 pm. Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 2:30 pm. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 1:30 pm. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 12:30 pm. Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Qué día y a qué hora juegan Rep. Dominicana vs. Nicaragua en vivo por la Serie del Caribe

El segundo juego de la primera fecha entre República Dominicana vs. Nicaragua se jugará este viernes 2 de febrero desde las 3:30 p.m ET. Se trata de la segunda presentación de los Tigres de Licey vs. Los Gigantes de Rivas en la Serie del Caribe de Béisbol 2024. Revisa los horarios, según el país donde te encuentres.

PAÍS HORARIOS Nicaragua 2:30 p.m. México 2:30 p.m. Guatemala 2:30 p.m. Costa Rica 2:30 p.m. El Salvador 2:30 p.m. Honduras 2:30 p.m. Colombia 3:30 p.m. Ecuador 3:30 p.m. Perú 3:30 p.m. Cuba 3:30 p.m. Panamá 3:30 p.m. Puerto Rico 4:30 p.m. República Dominicana 4:30 p.m. Venezuela 4:30 p.m. Canadá 4:30 p.m. Bolivia 4:30 p.m. Chile 5:30 p.m. Argentina 5:30 p.m. Uruguay 5:30 p.m. Paraguay 5:30 p.m. Brasil 5:30 p.m.

¿Cómo llegan los Tigres de Licey (República Dominicana)?

Los Tigres capturaron su segunda corona consecutiva y la número 24 en general, la mayor cantidad en la historia de la Liga Dominicana, al derrotar a las Estrellas Orientales en una apretada serie de siete juegos. Las Estrellas fueron dirigidas por Fernando Tatis Sr. y llegaron a la serie de campeonato con la ayuda de Fernando Tatis Jr., Robinson Canó y Miguel Sanó. El ex jardinero de Grandes Ligas Emilio Bonifacio y el Jugador Más Valioso de la serie Gustavo Núñez abrieron el camino para Licey, un club administrado por Gilbert Gómez, capitán de los Mets de Port St. Lucie, luego de que José Offerman fuera despedido a mediados de diciembre.

¿Cómo llegan los Gigantes de Rivas (Nicaragua)?

Los Gigantes, dirigidos por el ex jardinero de los Gigantes de San Francisco, Marvin Benard, tendrán el privilegio de ser el primer representante de Nicaragua en la Serie del Caribe. Con la ayuda de los ex jugadores de Grandes Ligas Cheslor Cuthbert y Raudy Read, Rivas derrotó a Tren del Norte cuatro juegos a dos en su serie de campeonato al mejor de siete en la liga local.

Cuthbert y Read permanecerán en la plantilla del club para la Serie del Caribe, además del ex jardinero de San Francisco Francisco Peguero.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)