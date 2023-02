La bandera de los Estados Unidos tiene una amplia historia desde que fue creada en el año 1777, al poco tiempo de haber logrado la independencia de dicho país. La bandera norteamericana es muy especial por lo que tiene una fecha para rendirle homenaje. La celebración por el Día de la Bandera se realiza en los Estados Unidos cada 14 de junio, fecha en la que el dicho país adoptó este símbolo patrio.

¿Cómo se creó la bandera de Estados Unidos?

Si bien la bandera de Estados Unidos se creó en el año 1777, lo cierto es que no existen fuentes oficiales sobre quién fue su creador, aunque muchos historiadores indican que fue el congresista Francis Hopkinson quien la creó.Historia de la bandera estadounidenseEl actual territorio de Estados Unidos fue una colonia británica hasta que finalmente declaró su independencia el 4 de julio de 1776. En aquella época, no existía una bandera oficial, pese a que usaron una durante la Guerra de la Independencia a la que llamaron “bandera americana”. Sin embargo, esta no era oficial.

Luego de unos meses y tras lograr su independencia, se creó la bandera como símbolo patrio. En un principio, esta tenía apenas 13 estrellas, así como 13 rayas de colores blanco y rojo, las cuales representaban cada uno de los estados que la conformaban. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando nuevos estados, por lo que se agregaron más estrellas a la bandera.

¿Qué significan los colores de la bandera de Estados Unidos?

La bandera de Estados Unidos tiene tres colores: blanco, azul y rojo, además de las 50 estrellas que están ubicadas en la parte superior izquierda de la bandera en un fondo azul. Los colores de la bandera significan:

Blanco: representa la pureza del pueblo estadounidense.

Rojo: hace mención al coraje y valor del país.

Azul: simboliza la justicia y la perseverancia de los norteamericanos.

Mientras, las trece franjas representan a las colonias americanas que se independizaron de Gran Bretaña. El territorio estadounidense fue una colonia británica hasta que declaró su independencia el 4 de julio de 1776.

¿Qué significan las 50 estrellas de la bandera estadounidense?

Las estrellas simbolizan la cantidad de Estados. Originalmente poseía solo trece, pero a medida que fue pasando el tiempo y se fueron creando nuevos estados, se agregaron más. La última fue la número cincuenta y se agregó en honor a Hawaii en 1960.





