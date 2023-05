La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo al estrenar, casi sin avisar, el videoclip de su nuevo tema Acróstico, una balada pop que está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, con quienes participa por primera vez cantando junto a ellos. La artista dejó atrás los temas polémicos dedicados a su expareja Gerard Piqué.

En el videoclip de Acróstico, Sasha y Milan Piqué Mebarak tocan el piano e incluso muestran sus dotes con el canto, acompañando a su famosa madre con los coros y algunos fragmentos de la melodía.

En España, el nuevo videoclip de Shakira, cuya grabación se hizo en su mansión de Barcelona, no ha pasado desapercibido y los programas de esta parte de Europa opinaron al respecto. La polémica ahora radica en que Gerard Piqué no habría sido notificado por Shakira, respecto a la participación de sus niños en Acróstico.

La periodista española Sonsoles Ónega analizó lo ocurrido y dio detalles de cómo Gerard Piqué se enteró de la colaboración de sus hijos en el nuevo tema de su popular madre. “Lorena, ¿esto qué? Ella se quejó de que sus hijos participaran en la Kings League de Piqué, pero la Kings no es un videoclip...”, dijo la comunicadora al panel.

“Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, agregó la panelista Lorena Vázquez.

La prensa española señala que Gerard Piqué nunca supo de la grabación del videoclip. “Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip de Shakira”, añadió Vázquez.

“Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”, finalizó la periodista.

Shakira se defiende por videoclip con sus hijos

Pese a que Shakira ya se encuentra en Estados Unidos después de abandonar España, ella aún sigue en la polémica en la tierra que vio nacer a sus dos hijos. La colombiana adelantó que sus propios hijos Milan y Sasha le pidieron se parte de su nuevo tema Acróstico.

Shakira afirmó que la canción fue dedicada a sus hijos y ellos mismos fueron quienes le pidieron participar en el tema, cuyo videoclip muestra los recuerdos de infancia y la mudanza de la casa que compartieron cuando eran la familia Piqué Mebarak.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción, dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, explicó la barranquillera.