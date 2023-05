El luchador irlandés Conor McGregor ha encendido la polémica y es que, hace unos días, retó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea de boxeo. McGregor precisó que tiene todas las cualidades para medirse en contra del campeón unificado de las 168 libras. No solo eso, Conor McGregor dijo tener también condiciones similares a John Ryder y Billy Joe Saunders, boxeadores a los que el mexicano derrotó con cierta facilidad.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún problema”, señaló McGregor en un video compartido por Seconds Out.

Canelo Álvarez: ¿qué dijo el mexicano?

De inmediato, la respuesta a este reto no se ha hecho esperar por parte de Canelo Álvarez, quien aprovechó la develación de su estatua en el Museo de Cera de la Ciudad de México para aceptar el reto de Conor McGregor, minimizándolo y aclararando que este no sería un rival de cuidado para su historial boxístico.

“No he visto qué es lo que dice (pero a McGregor) le gano con una mano en la espalda”, dijo muy desafiante Canelo Álvarez, pese a que no tiene experiencia en enfrentamientos contra rivales que dominen otras disciplinas. Caso contrario de Conor McGregor quien ya conoce lo que es salir del octágono de combate de la UFC para medirse a boxeadores.

Como se recuerda, McGregor tuvo una publicitada pelea contra Floyd Mayweather el pasado 26 de agosto de 2017 la que perdió por nocaut técnico en el décimo round.

¿Cuál será la sede en la que peleará ahora Canelo Álvarez ?

El mexicano Canelo Álvarez ya tendría definida cuál será su próxima sede para pelear en México. Pese a que no quiso confirmar, dio detalles y deslizó la posibilidad de realizar su próxima pelea nada más y nada menos que en el Estadio Azteca. El mes de setiembre sería el elegido por el mexicano para volver a pelear en este 2023.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”, explicó el deportista, quien lleva 12 años sin pelear en su natal México.

Respecto a su próximo rival, este también está sin confirmar pero ha mostrado sus deseos de tener una revancha contra el ruso Dmitry Bivol.

