La cantante colombiana Shakira lanzó hace unas semanas su nuevo tema Acróstico, una canción dedicada a los dos hijos que tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué: Sasha y Milan Piqué Mebarak, en cuyo videoclip los niños aparecen tocando el piano y cantando junto a la popular ‘reina de los mundiales’.

La canción lidera las listas de preferencias musicales en varios países del mundo y esto tiene muy contenta a Shakira, quien agradeció a sus fans el apoyo que tiene este nuevo lanzamiento y aprovechó en contar que fueron sus propios hijos quienes decidieron ser parte del tema “Acróstico”.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños!”, dijo Shakira a través de su cuenta en Instagram.

Sin embargo, esto no habría sido bien recibido por Gerard Piqué quien, desde España, se habría enterado de la aparición de sus hijos al igual que todo el mundo, es decir, con el lanzamiento del videoclip de “Acróstico”. Este hecho tendría al defensa con todas las intenciones de enjuiciar a la madre de sus hijos por la aparición de los niños sin su consentimiento.

¿Ibai Llanos contra Shakira?

El influencer español Ibai Llanos dio unas polémicas declaraciones que han dejado pensando a más de uno pues recientemente se dejó ver por las calles de Barcelona y junto a Gerard Piqué con quien salía de un almuerzo.

Piqué evitó hablar sobre el nuevo tema de Shakira pero dijo que le pregunten a su amigo Ibai Llanos quien no lo pensó dos veces y declaró. El streamer español sorprendió al referirse a los pequeños hijos de la colombiana y Piqué, quienes debutaron en la música.

“Yo es que estoy tranquilo. A mí hay canciones que me han gustado. Acróstico me ha gustado y es muy bonito. Los niños lo hacen muy bien. No sé si les gusta mucho. Que hagan lo que quieran. Que disfruten y sean felices”, señaló Ibai Llanos.