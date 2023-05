Shakira continúa llevando una vida bastante pública desde que, hace casi dos meses, decidió llegar hasta Miami, en Estados Unidos, para iniciar una nueva vida al lado de sus hijos Sasha y Milan Piqué Mebarak y de sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll.

El fin de semana, Shakira sorprendió a sus seguidores en Instagram y Facebook, pues no escatimó en publicaciones, contando cada movimiento que realiza por los Estados Unidos. La cantante barranquillera se fue de fiesta con Bizarrap, con quien lanzó el súper éxito “Music Session #53″ y también con el artista Duki.

Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención es en la que Shakira se muestra junto a su sobrina Isabella Mebarak, quien al igual que su famosa tía también es artista.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak, anoche en su exhibición en Miami. Al fondo ‘Amerikkkan’ su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, escribió la intérprete del “Waka Waka” y “TQG”.

De inmediato, la imagen de una Shakira casual y disfrutando del arte de su sobrina, causó un auténtico furor y suma más de 900 mil “me gusta”, así como centenares de comentarios, muchos de ellos halagos dirigidos tanto a Shakira como a su sobrina.

¿Quién es Isabella Mebarak?

La joven Isabella Mebarak es una artista y tiene 24 años. Ella es hija de uno de los nueve hermanos que tiene Shakira y al igual que su tía, Isabella también se ha dedicado al arte, aunque en su caso dirigido a la pintura. No solo eso, Isabella Mebarak es también una destacada diseñadora.

En Instagram, Isabella Mebarak ya suma cerca de 30 mil seguidores y es a través de esta red social donde la joven muestra su arte de manera habitual, compartiendo fotos de sus obras e imágenes de su día a día.

Como se recuerda, Isabella Mebarak es la artista que diseñó la peculiar polera blanca que Shakira lanzó al mercado como una edición especial de su tema “Music Session #53″ con la frase ícono del hit musical: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira promociona a su familia

No es la primera vez que la barranquillera promociona el talento de su sobrina o de algún familiar del clan Mebarak, pese a que durante muchos años se decía que Shakira tenía una mala relación con su familia por parte de papá, debido a que ella es la última hija que su papá don William tuvo en su nuevo compromiso con Nidia Ripoll.

