Desde que llegó a Miami, hace apenas un mes, la cantante colombiana Shakira sigue haciendo noticia, ya sea por sus exitosas canciones o por cada capítulo de su vida amorosa, sobretodo ahora que se encuentra soltera tras terminar su romance de más de 12 años con Gerard Piqué, el exdefensa del Barcelona.

Ahora, Shakira acude a todo evento donde es invitada pues disfruta de su nueva vida en América, al que ha llegado al lado de sus dos hijos Sasha y Milan y de sus padres, Nidia y William. Shakira ha conseguido una hermosa mansión donde viven nuevos días lejos de lo que fue la pesadilla de

los últimos meses en Barcelona.

El último domingo se llevó a cabo la quinta carrera de la Fórmula 1, donde se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, en el cual resultó como ganador el neerlandés Max Verstappen, quien dio una clase de pericia al volante, todo esto tras haber partido noveno.

A esta importante carrera asistieron diferentes figuras, entre ellas la cantante colombiana Shakira, quien no estuvo sola sino que sorprendió al ser captada con el aclamado actor de Hollywood, Tom Cruise, con quien disfrutó de un ameno día en las carreras de Fórmula 1.

Los artistas se robaron las miradas de todos los asistentes (Foto: AFP)

Shakira no compartió fotos con Tom Cruise pero sí lo hizo con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, y con quien grabó los éxitos “Girl Like Me” y “Don’t you Worry”.

Otros famosos que asistieron al Gran Premio de Miami fueron las extenistas Serena y Venus Williams, el exboxeador Mike Tyson, el extenista Roger Federer, el productor musical Timbaland, el actor Vin Diesel, la cantante Becky G, entre otros.

Shakira se convirtió el último fin de semana en noticia pues fue homenajeada por los Billboard como la “Mujer del año” en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. En el evento, Shakira ofreció un discurso de empoderamiento hacia las mujeres, dedicando el premio a su madre, a sus hijos y a las mujeres solteras.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, afirmó.