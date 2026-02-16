Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal, un duelo correspondiente a la fase previa de la Copa Libertadores que se jugará este martes 17 de febrero en el Estadio Rio Parapití.

Pronósticos: 2 de Mayo vs Sporting Cristal

Menos de 2.5 goles - 1.57 vía Betano

Menos de 8.5 córners – 2.07 vía Betano

Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.93 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas 2 de Mayo vs Sporting Cristal

2 de Mayo se enfrentará con Sporting Cristal en un compromiso correspondiente a la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. Los paraguayos quieren seguir dando sorpresas, mientras que el cuadro peruano intentará conseguir un buen resultado de cara al duelo de vuelta.

Los locales vienen de perder con Ameliano (3-0) en el torneo local. Mientras que en la primera fase de la competición dejaron en el camino a Alianza Lima tras el (1-0) del primer partido y el empate (1-1) del segundo encuentro.

Por su parte, Sporting Cristal consiguió su primer triunfo de la temporada tras superar el fin de semana a Juan Pablo II (0-2). Los dirigidos por Paulo Autori empataron con Deportivo Garcilaso (1-1) en su anterior presentación fuera de casa.

Ante los resultados de la llave anterior que disputó 2 de Mayo con Alianza Lima se espera un duelo parejo e intenso en este escenario. Cabe mencionar que Sporting Cristal saldrá con todo para evitar correr la misma suerte que los blanquiazules.

Menos de 2.5 goles





Por las características del partido y los resultados de ambos equipos en la temporada no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los paraguayos, donde se incluye los dos compromisos de la fase 1.

De igual manera, se anotaron menos de 2.5 goles en dos de los tres compromisos del Sporting Cristal en la temporada.

Apuesta 1: 2 de Mayo vs Sporting Cristal: Menos de 2.5 goles - 1.57 vía Betano

Menos de 8.5 córners





En los dos compromisos de la fase 1 del equipo paraguayo se cobraron menos de 8.5 tiros de esquina, por lo que esa historia podría repetirse. Además, esto se dio en cuatro de sus cinco presentaciones más recientes.

Además, en la anterior visita del Sporting Cristal en la temporada se cobraron menos de 8.5 córners.

Apuesta 2: 2 de Mayo vs Sporting Cristal: Menos de 8.5 córners - 2.07 vía Betano

Empate en el primer tiempo

Culminó igualada la primera parte en tres de los anteriores cuatro duelos del 2 de mayo, donde se incluye los dos compromisos ante Alianza Lima, por lo que se trata de un pronóstico atractivo, que incluso se podría utilizar en una combinada.

Asimismo, esto también se dio en dos de las tres presentaciones de Sporting Cristal en la Liga 1.

Apuesta 3: 2 de Mayo vs Sporting Cristal: Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.93 vía Betano

Cuotas 2 de Mayo vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas 2 de Mayo 2.85 Empate 3.10 Sporting Cristal 2.52

2 de Mayo vs Sporting Cristal: Historial de enfrentamientos

Este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes.