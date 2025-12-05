Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs Sporting Cristal, correspondiente a la vuelta de la semifinal del play-off de la Liga 1 que se jugará este sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Pronósticos: Alianza Lima vs Sporting Cristal





Alianza Lima anota el primer gol - 1.75 vía Betano

Resultado primer tiempo - Empate - 2.02 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.85 vía Betano

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima recibirá la visita de Sporting Cristal en la vuelta de la primera fase del playoff por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La serie se encuentra totalmente abierta tras el empate de la ida (1-1).

Cabe mencionar que el equipo ganador de esta llave se medirá con Cusco en la segunda ronda del playoff que brinda la oportunidad de convertirse en Perú 2. Se espera un partido parejo por todo lo que está en juego. Además, estos clubes empataron cuatro de sus cinco enfrentamientos más recientes.

Alianza Lima llega con seis compromisos sin perder. Los blanquiazules superaron a UTC (3-0) en su última presentación como local del Torneo Clausura, mientras que los celestes superaron con suplentes al Atlético Grau (1-2) en su anterior partido fuera de casa.

Por jugar en casa, los blanquiazules aparecen como favoritos en las apuestas, aunque el cuadro visitante intentará dar el gran golpe en el Matute.

Alianza Lima abre el marcador

Todo apunta a un cuadro local volcado al ataque, por lo que podría anotar el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes en casa de los dirigidos por Néstor Gorosito.

Asimismo, en el último partido oficial entre ambos en este escenario, Alianza Lima también abrió el marcador.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Sporting Cristal: Alianza Lima anota el primer gol - 1.75 vía Betano

Duelo igualado

Por todo lo que está en juego, y lo mostrado en la ida, es probable que el partido sea muy parejo, por lo que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco enfrentamientos entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Sporting Cristal: Resultado primer tiempo - Empate - 2.02 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y los antecedentes más recientes es probable, que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos enfrentamientos entre estos clubes.

Asimismo, se cobraron nueve tiros de esquina en la anterior presentación de Alianza Lima en Matute.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Sporting Cristal: Más de 9.5 córners - 1.85 vía Betano

Cuotas Alianza Lima vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Alianza Lima 2.07 Empate 3.35 Sporting Cristal 3.55

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 73 ocasiones. El balance es de 20 triunfos de Sporting Cristal, 28 empates y 25 victorias de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: