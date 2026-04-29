Los pronósticos Arsenal vs Fulham son clave en la recta final de la Premier League. El partido se disputará el 2 de mayo en el Emirates Stadium, donde Arsenal necesita los tres puntos para seguir luchando por el campeonato, mientras que Fulham busca asegurar una posición en competencias europeas.

Pronósticos del Arsenal vs Fulham









Victoria del Arsenal – 1.47 vía Betano

Menos de 2.5 goles – 2.00 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Arsenal vs Fulham









Arsenal nunca ha perdido un partido de liga en casa contra el Fulham, registrando 25 victorias y 7 empates en su historial.

La opción de menos de 2.5 goles ha resultado ganadora en cinco de los últimos seis partidos del Arsenal como local en todas las competiciones.

Fulham no logró marcar en cinco de sus seis partidos previos a su última victoria por 1-0 contra Aston Villa.

El delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres, es el máximo goleador del equipo en la Premier League esta temporada con 12 tantos.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Fulham









Arsenal llega a este encuentro en la cima de la tabla, inmerso en una intensa lucha por el título y gestionando al mismo tiempo su participación en las semifinales de la Champions League. Su fortaleza se ha basado en una defensa sólida, concediendo solo 11 goles en 17 partidos en casa. Sin embargo, sus victorias recientes han sido por márgenes estrechos, priorizando el resultado sobre el espectáculo, lo que sugiere un enfoque pragmático.

Por su parte, el Fulham ocupa una cómoda décima posición y aún tiene aspiraciones de clasificar a competiciones europeas. Vienen de una victoria importante por 1-0 sobre Aston Villa, pero su rendimiento como visitante ha sido inconsistente, con solo cuatro victorias en 17 desplazamientos. Se espera que adopten una estrategia conservadora, con un bloque defensivo compacto para neutralizar el ataque local y buscar oportunidades al contraataque.

Nuestra apuesta segura: victoria del Arsenal









La necesidad del Arsenal de sumar tres puntos para mantener su ventaja en la carrera por el título es el factor principal que respalda esta selección. Además, su registro histórico en casa contra el Fulham es impecable, no habiendo perdido nunca en un partido de liga. Si a esto se suma la dificultad del Fulham para marcar goles como visitante y la solidez defensiva del equipo local, la victoria del Arsenal se presenta como el resultado más probable y justifica su favoritismo en el mercado 1X2.

Apuesta 1: Arsenal vs Fulham: Victoria del Arsenal – 1.47 vía Betano

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles









Esta apuesta encuentra su valor en el contexto del calendario del Arsenal. El partido se sitúa entre los dos encuentros de semifinales de la Champions League, lo que podría llevar al equipo a gestionar sus esfuerzos y asegurar la victoria sin un gran despliegue ofensivo. Las estadísticas respaldan esta hipótesis: cinco de los últimos seis partidos del Arsenal en casa y seis de los últimos siete del Fulham han tenido menos de 2.5 goles. El partido de ida, que terminó 1-0, refuerza la idea de un encuentro con pocas anotaciones.

Apuesta 2: Arsenal vs Fulham: Menos de 2.5 goles – 2.00 vía Betano

Comparativa de cuotas: Arsenal vs Fulham









Resultado Cuotas Arsenal 1.47 Empate 4.40 Fulham 7.20

Alineaciones probables: Arsenal vs Fulham







