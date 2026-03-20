Los dos mejores equipos de la Premier League se enfrentan en el estadio de Wembley para definir al campeón de la EFL Cup. Este pronóstico para el Arsenal vs Manchester City analiza un duelo donde el equipo de Mikel Arteta busca un trofeo que respalde su temporada, mientras que el conjunto de Pep Guardiola necesita la victoria para evitar una campaña sin títulos.

Pronósticos del Arsenal vs Manchester City

Empate - 3.20 vía Betano

Nico O’Reilly Anotará en Cualquier Momento - 7.60 vía Betano

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Puntos clave para el partido Arsenal vs Manchester City

Cuatro de las últimas diez finales de la EFL Cup terminaron en empate durante los 90 minutos reglamentarios.

Manchester City no ha logrado vencer al Arsenal en sus últimos seis enfrentamientos directos.

Siete de las últimas diez finales de copa disputadas en Wembley han registrado menos de 2.5 goles, lo que sugiere un partido cerrado.

Arsenal llega al encuentro con una racha de 14 partidos sin conocer la derrota, mientras que Manchester City solo ha ganado uno de sus últimos cinco compromisos.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Manchester City

El Arsenal llega a esta final en una posición dominante. Con una racha de 14 partidos invicto y una ventaja de nueve puntos en la Premier League, el equipo se mantiene en carrera por cuatro títulos. Su solidez defensiva, concediendo un promedio de solo 0.71 goles por partido, ha sido un pilar fundamental de su consistencia. Este partido representa la primera oportunidad de materializar su excelente temporada con un trofeo.

Por otro lado, el Manchester City afronta este partido con un mayor sentido de urgencia. Eliminados de la Champions League y rezagados en la liga, la EFL Cup se presenta como una de sus oportunidades más claras para conseguir un título esta temporada. A pesar de una racha de solo una victoria en sus últimos cinco partidos, su historial en esta competición es formidable, habiendo ganado las últimas siete finales que disputaron.

Nuestra apuesta segura: Empate

El mercado 1X2 presenta una cuota atractiva para el empate. La paridad entre los dos principales contendientes al título de la Premier League es evidente. Tres de los últimos siete partidos del Arsenal fuera de casa terminaron en igualdad, y el Manchester City ha registrado el mismo resultado en tres de sus últimos ocho encuentros como visitante. Además, cuatro de los últimos seis duelos directos han finalizado en empate, incluyendo su último enfrentamiento en Wembley por la Community Shield de 2023. La probabilidad de que el partido se extienda a tiempo extra es considerable.

Apuesta 1: Arsenal vs Manchester City: Empate - 3.20 vía Betano

Apuesta de valor: Nico O’Reilly Anotará en Cualquier Momento

Esta selección ofrece un valor significativo. Pep Guardiola ha reubicado a Nico O’Reilly a una posición de extremo izquierdo más ofensiva, un cambio que el mercado de apuestas podría no haber ajustado completamente en sus cuotas. O’Reilly ha marcado tres goles en sus últimos cuatro partidos de liga desde esta nueva posición. La posible ausencia de Jurrien Timber por lesión en la defensa del Arsenal podría crear una vulnerabilidad que O’Reilly, con un promedio de 3.25 remates por partido en esa racha, está en condiciones de explotar.

Apuesta 2: Arsenal vs Manchester City: Nico O’Reilly Anotará en Cualquier Momento - 7.60 vía Betano

Comparativa de cuotas Arsenal vs Manchester City

Resultado Cuotas Arsenal 2.37 Empate 3.20 Manchester City 3.15

Alineaciones probables Arsenal vs Manchester City