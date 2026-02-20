Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Atlético de Madrid vs Espanyol, un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga, que se disputará este sábado 21 de febrero en el Metropolitano.

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Espanyol

Atlético de Madrid buscará mostrar su mejor versión cuando se vea las caras con el complicado Espanyol en un duelo correspondiente a la fecha 25 de LaLiga. Los colchoneros perdieron sus últimos dos compromisos en la competición, mientras que el equipo visitante tiene siete presentaciones sin ganar.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de empatar con Club Brujas (3-3) en Champions League. Mientras que en LaLiga cayeron ante Betis (0-1) y Rayo Vallecano (3-0). Además, en Copa del Rey golearon al Barcelona (4-0).

Todos estos resultados en las últimas semanas muestran la irregularidad de un equipo que se ubica en la cuarta posición con 45 puntos, solo tres por debajo del Villarreal (3°) y cuatro por encima del Betis (5°).

Por su parte, Espanyol se encuentra en la sexta posición con 35 unidades. Los periquitos viven su peor momento de la temporada, donde igualaron el pasado fin de semana con Celta de Vigo (2-2) y en su anterior presentación como visitantes perdieron con Villarreal (4-1).

Es importante señalar que estos equipos empataron cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, aunque el duelo de la primera vuelta terminó en triunfo de los periquitos. En esta ocasión, los colchoneros aparecen como favoritos, pero se debe tomar en consideración su irregularidad.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes de ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de los dirigidos por Diego Simeone.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en los últimos cuatro compromisos del Espanyol, así como en el partido entre ambos de la primera vuelta.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Espanyol: Más de 2.5 goles - 1.87 vía Betano

Goles en el primer tiempo

En los últimos cinco compromisos del Atlético de Madrid se anotó al menos un gol en el primer tiempo, por lo que ese pronóstico podría cumplirse ante Espanyol. Además, eso también se dio en seis de los anteriores ocho duelos de los periquitos.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Espanyol: Más de 0.5 goles en el primer tiempo - 1.42 vía Betano

Gol de Lookman

Ademola Lookman arrancó su camino en Atlético de Madrid de la mejor forma, por lo que podría marcar en cualquier momento. El atacante anotó en el duelo de los colchoneros entre semana en Champions League frente al Club Brujas.

Lookman anotó en tres de los últimos cinco partidos de los dirigidos por Diego Simeone.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Espanyol: Gol de Ademola Lookman - 2.90 vía Betano

Cuotas Atlético de Madrid vs Espanyol





Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.50 Empate 4.10 Espanyol 7.20

Atlético de Madrid vs Espanyol: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 181 oportunidades. El balance es de 93 victorias del Atlético de Madrid, 37 empates y 51 triunfos del Espanyol. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: