Nuestro experto en apuestas de fútbol analiza el emocionante enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Granada CF, programado para el domingo 11 de febrero de 2024, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El Barcelona, actualmente en la tercera posición de LaLiga Santander, buscará acercarse al líder, Real Madrid, mientras que el Granada, inmerso en la lucha por salir de la zona de descenso, necesita sumar puntos desesperadamente.

El Barcelona llega a este encuentro con un impulso positivo tras su victoria sobre el Alavés, mientras que el Granada empató con Las Palmas. La ausencia de K. Piatkowski, quien vio la tarjeta roja en la jornada 23, será una baja importante para el Granada. Destacan Robert Lewandowski por el Barcelona y Myrto Uzuni por el Granada como los jugadores clave de cada equipo.

Este partido reviste una gran importancia para ambos equipos en sus diferentes objetivos en la competición.

Pronósticos: Barcelona vs Granada





Victoria del Barcelona sin recibir goles –2.01 vía Solbet

Barcelona sí anotará en ambas mitades – 1.67 vía Solbet

Robert Lewandowski marcará en cualquier momento – 1.63 vía Solbet

La muralla ‘blaugrana’

El Barcelona presenta una defensa sólida en casa, donde concede solo 1.33 goles en promedio por partido. Además, el Granada ha tenido dificultades para marcar como visitante, con un promedio de solo 0.72 goles por partido fuera de casa y solo 1 gol marcado en sus últimos 5 partidos de visitante. Estas estadísticas sugieren que el Barcelona tiene una buena oportunidad de mantener su portería invicta y llevarse la victoria sin recibir goles.

Apuesta 1 – FC Barcelona vs Granada CF: Victoria del Barcelona sin recibir goles –2.01 vía SolBet

El Barça en todo momento

El Barcelona ha sido consistentemente efectivo en términos ofensivos a lo largo de la temporada de LaLiga, donde ha marcado al menos un gol en 22 de los 23 partidos disputados hasta ahora. Este registro destacado sugiere una capacidad constante para generar peligro y aprovechar oportunidades de gol en diversas etapas del juego.

Por otro lado, el Granada CF ha mostrado debilidades defensivas cuando juega como visitante, recibiendo un promedio de 2.18 goles por partido en esta condición. Esta vulnerabilidad defensiva podría ser explotada por el Barcelona, que cuenta con una serie de talentosos delanteros capaces de capitalizar cualquier brecha en la línea defensiva rival.

Apuesta 2 – FC Barcelona vs Granada CF: Barcelona sí anotará en ambas mitades – 1.67 vía SolBet

¡Lewandowski al ataque!

Robert Lewandowski se ha destacado como la principal arma ofensiva del Barcelona en LaLiga, donde registra un impresionante total de 9 goles hasta la fecha. Su habilidad para encontrar el camino hacia el gol lo convierte en un verdadero desafío para cualquier defensa rival.

Pero Lewandowski no es solo un goleador consumado; también ha demostrado ser una fuerza creativa en el equipo. En los últimos tres partidos de LaLiga, no solo ha contribuido con goles, sino también con una asistencia. Su presencia en el campo no solo representa una amenaza constante de gol, también ejerce una influencia significativa en el estilo de juego del Barcelona.

Apuesta 3 – FC Barcelona vs Granada CF: Robert Lewandowski marcará en cualquier momento – 1.63 vía SolBet

Cuotas: Barcelona vs Granada

Resultado Cuotas FC Barcelona 1.19 Empate 7.50 Granada CF 11.0





FC Barcelona vs Granada: Enfrentamientos directos

Aunque Barcelona y Granada han mantenido una relativa paridad en los últimos enfrentamientos entre sí, con resultados equilibrados. Es importante destacar la abrumadora ventaja que el cuadro blaugrana tiene en el historial general. Con un impresionante registro de 41 victorias, apenas 7 empates y solo 7 derrotas frente al Granada en competiciones oficiales, el Barcelona ha establecido una clara supremacía sobre su oponente a lo largo del tiempo.