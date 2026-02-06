Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Barcelona vs Mallorca, un duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga que se jugará este sábado 7 de febrero en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Mallorca





Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.52 vía Betano

Gol de Lamine Yamal – 1.75 vía Betano

Más de 10.5 córners - 2.05 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Mallorca

Barcelona buscará seguir mostrando su gran fútbol cuando reciba la visita del Mallorca en duelo de la jornada 23 de LaLiga. Los blaugranas saldrán por su séptima victoria al hilo entre todas las competiciones ante un cuadro bermellón que perdió en las últimas dos presentaciones fuera de casa.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de clasificar a la semifinal de la Copa del Rey tras superar a Albacete (1-2). Mientras que en LaLiga tienen dos triunfos consecutivos frente a Real Oviedo (3-0) y Elche (1-3). Se ubican en la cima de la clasificación con 55 puntos, solo uno por encima del Real Madrid.

Por su parte, Mallorca derrotó al Sevilla (4-1) el pasado fin de semana, pero cayó con Rayo Vallecano (2-1) y Atlético de Madrid (3-0) en sus anteriores visitas. Los dirigidos por Jagoba Arrasate se encuentran en la decimocuarta posición con 24 unidades.

Ante las diferencias entre los planteles y la buena racha del cuadro local, no hay duda que Barcelona es el claro favorito. También todo apunta a un compromiso con más de 2.5 goles.

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo de los catalanes no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus cinco compromisos más recientes, así como en cinco de sus anteriores seis presentaciones ligueras en casa.

Además, Mallorca recibió más de 2.5 goles en su última derrota como visitante en LaLiga (3-0 vs Atlético de Madrid).

Apuesta 1: Barcelona vs Mallorca: Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.52 vía Betano

Gol de Lamine

Lamine Yamal vive su mejor momento de la temporada, por lo que podría marcar en cualquier momento. El dorsal 10 viene de anotar en los últimos cuatro compromisos de los blaugranas entre todas las competiciones.

El actual Balón de Plata tiene nueve goles en LaLiga y tres en la Champions League, así que buscará seguir mostrando su efectividad de cara al arco.

Apuesta 2: Barcelona vs Mallorca: Gol de Lamine Yamal - 1.75 vía Betano

Más de 10.5 córners

En los cuatro duelos más recientes del Barcelona en Camp Nou se cobraron más de 10.5 córners, por lo que esa historia podría repetirse frente al Mallorca. Cabe mencionar que se superó esa cifra en el anterior enfrentamiento en casa de los blaugranas ante este rival.

Asimismo, en las últimas dos visitas del Mallorca en LaLiga se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 3: Barcelona vs Mallorca: Más de 10.5 córners - 2.05 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Mallorca





Resultado Cuotas Barcelona 1.16 Empate 7.90 Mallorca 16.50

Barcelona vs Mallorca: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 74 oportunidades. El balance es de 45 victorias del Barcelona, 13 empates y 16 triunfos del Mallorca. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: