Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido del Barcelona vs Rayo, correspondiente a la fecha 24 de LaLiga. El enfrentamiento se jugará este lunes 17 de febrero en el Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona.

Análisis de apuestas: Barcelona vs Rayo

Barcelona enfrentará al Rayo en la fecha 24 de LaLiga. Los culés siguen sumando puntos y cada vez se acercan más a la punta de la tabla.

El equipo dirigido por Hansi Flick pasa por buen momento, pues viene de golear al Sevilla (4-1) en LaLiga y pasar por encima del Valencia (5-0) en la Copa del Rey.

Al frente se encuentra el Rayo Vallecano, que pasa por buen momento, ya que viene de vencer al Real Valladolid (1-0) y derrotar al Rayo Vallecano (1-0) en las últimas jornadas de LaLiga.

Barcelona quiere sumar otra victoria en LaLiga

Barcelona sigue demostrando que se encuentra en buen momento en esta temporada de LaLiga. Los culés se ubican en el tercer puesto de la tabla y siguen sumando puntos importantes en condición de local.

El equipo de Hansi Flick se perfila como el claro favorito a ganar este encuentro debido a que lleva una racha de más de nueve partidos sin perder, por lo que todo apunta a que se quedará con este encuentro en condición de local.

Apuesta 1 – Barcelona vs Rayo: local gana el partido – 1.22 vía Betano.

Ambos equipos anotan

Barcelona viene siendo el protagonista en los últimos partidos que ha disputado en LaLiga. Los culés tienen una cuota goleadora impresionante, pues vienen de marcar un total de 19 goles en sus últimos cinco partidos.

Sin embargo, esto no significa que sean imbatibles, puesto que hemos visto que equipos como Sevilla y Valencia, que no pasan por su mejor momento, les han anotado. Por ello, no cabe duda que Rayo Vallecano (sexto puesto en la tabla y con buen presente), anotará al menos un tanto, ya que viene de marcar consecutivamente en sus últimos 10 duelos.

Apuesta 2 – Barcelona vs Rayo: Barcelona total de goles – más de 1.5 – 1.22 vía Betano.

Encuentro que promete goles

Todo apunta a que tendremos un enfrentamiento en el que se superará fácilmente la cifra de más de 2.5 goles. Esto debido al buen momento por el que pasa el Barcelona en materia de anotaciones, ya que cuatro de sus últimos cinco partidos han superado la cifra de más de 3.5 goles y en su más reciente duelo por LaLiga anotó cuatro tantos.

Además, tres de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Barcelona y Rayo Vallecano superaron la cifra de más de 2.5 goles.

Apuesta 3 – Barcelona vs Rayo:total de goles – más de 3.5 – 1.83 vía Betano.

Cuotas: Barcelona vs Rayo

Resultado Cuotas Barcelona 1.22 Empate 6.60 Rayo Vallecano 12.50

Barcelona vs Rayo: encuentros directos

El historial de los enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un dominio casi absoluto del Barcelona, que ganó cuatro veces y empató en una ocasión.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: