Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Barcelona vs Villarreal, un duelo correspondiente a jornada 26 de LaLiga que se jugará este sábado 28 de febrero en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Villarreal

Ambos equipos anotan - 1.52 vía Betano

Más de 29.5 remates – 1.91 vía Betano

Más de 10.5 córners - 1.95 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Villarreal

Barcelona se medirá con Villarreal en un duelo de la jornada 26 de LaLiga. Los blaugranas intentarán mantener su corta ventaja en la cima, mientras que los visitantes buscarán dar la sorpresa para meterse en la pelea por el campeonato.

Los dirigidos por Hansi Flick se encuentran en la primera posición con 61 puntos, solo uno por encima del Real Madrid. Los catalanes tienen 11 triunfos al hilo en casa por todas las competiciones y vienen de golear al Levante (3-0).

Por su parte, Villarreal tiene dos victorias consecutivas ante Levante (0-1) y Valencia (2-1). Los dirigidos por Marcelino se ubican en la tercera casilla con 51 unidades. Cabe mencionar que, en la primera vuelta, los amarillos perdieron en casa con el cuadro blaugrana (0-2).

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, se espera un partido atractivo y con varios goles. Además, no hay duda que Barcelona es favorito en las apuestas por jugar como local.

Ambos equipos anotan

Por las características del partido y el estilo de juego, así como los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre Barcelona y Villarreal.

De igual manera, ambos equipos anotaron en cuatro de las últimas cinco presentaciones del Submarino Amarillo.

Apuesta 1: Barcelona vs Villarreal: Ambos equipos anotan - 1.52 vía Betano

Más de 29.5 remates

Por las estadísticas de los últimos enfrentamientos entre ambos, y su estilo de ataque, no extrañaría que se realicen más de 29.5 remates. Esto se dio en dos de los últimos cuatro compromisos de los líderes de LaLiga.

Asimismo, se cumplió en el duelo más reciente del Villarreal fuera de casa y en los anteriores cinco compromisos entre ambos.

Apuesta 2: Barcelona vs Villarreal: Más de 29.5 remates - 1.91 vía Betano

Más de 10.5 córners

En tres de los anteriores cuatro duelos del Barcelona, se cobraron más de 10.5 tiros de esquina, por lo que esta historia podría repetirse. Además, eso se dio en los últimos dos partidos entre ambos. Se trata de una opción con una cuota interesante que, incluso, podría ser utilizada en una apuesta combinada.

Apuesta 3: Barcelona vs Villarreal: Más de 10.5 córners - 1.95 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Villarreal

Resultado Cuotas Barcelona 1.32 Empate 5.80 Villarreal 8.25

Barcelona vs Villarreal: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 55 oportunidades. El balance es de 34s victoria del Barcelona, 10 empates y 11 triunfos del Villarreal. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: