Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Bayern Múnich vs Augsburgo, de la jornada 19 de la Bundesliga, que se disputará este sábado 24 de enero en el Allianz Arena.

Pronósticos: Bayern Múnich vs Augsburgo

Triunfo del Bayern sin recibir goles - 1.75 vía Betano

Bayern Múnich gana ambos tiempos - 1.78 vía Betano

Gol de Harry Kane en cualquier momento – 1.50 vía Betano

Análisis de apuestas Bayern Múnich vs Augsburgo

Bayern Múnich buscará seguir su implacable camino en la Bundesliga cuando se enfrente al Augsburgo en partido de la jornada 19. Los dirigidos por Vincent Kompany quieren mantener su ventaja en la cima, mientras que los visitantes necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

Los locales se ubican en la cima con 50 puntos, once más que Borussia Dortmund. Los bávaros tienen cuatro triunfos al hilo en el torneo y una sola derrota en la temporada, ante Arsenal en Champions (3-1). Bayern viene de vencer el anterior fin de semana al Leipzig (1-5) y al Royale Union (2-0) el pasado miércoles en la fecha de la competición continental.

Por su lado, Augsburgo llega con dos empates consecutivos y cinco compromisos sin ganar. Los visitantes igualaron el pasado fin de semana con Friburgo (2-2). Se encuentran en la decimoquinta casilla con 16 unidades.

Cabe mencionar que Bayern Múnich tiene siete triunfos consecutivos ante este rival, incluyendo el duelo de la primera vuelta (2-3). Se espera que la historia se repita por el momento que viven los dirigidos por Kompany, así como las grandes diferencias entre las plantillas.

Triunfo con valla invicta

Por el momento que atraviesan ambos equipos y los antecedentes más recientes, no extrañaría que Bayern Múnich consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimas seis victorias.

Asimismo, Bayern ganó y dejó su valla invicta en el compromiso entre ambos de la temporada pasada en este escenario

Apuesta 1: Bayern Múnich vs Augsburgo: Triunfo del Bayern sin recibir goles - 1.75 vía Betano

Triunfo en ambos tiempos

Por el dominio que se espera del Bayern Múnich es probable que los dirigidos por Kompany terminen ambos tiempos arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en el duelo más reciente en casa por la Bundesliga.

También, Augsburgo perdió ambos tiempos en su derrota más reciente en el campeonato.

Apuesta 2: Bayern Múnich vs Augsburgo: Bayern Múnich gana ambos tiempos - 1.78 vía Betano

Olfato goleador

Harry Kane viene de marcar un doblete en la victoria frente al Royale Union, por lo que podría anotar en cualquier momento. El británico tiene 21 goles en la Bundesliga y un total de 34 tomando en consideración todas las competencias.

Cabe mencionar que el ex Tottenham marcó un hat-trick ante este rival la pasada temporada en su enfrentamiento en el Allianz Arena.

Apuesta 3: Bayern Múnich vs Augsburgo: Gol de Harry Kane en cualquier momento - 1.50 vía Betano

Cuotas Bayern Múnich vs Augsburgo

Resultado Cuotas Bayern Múnich 1.11 Empate 9.75 Augsburgo 22.00

Bayern Múnich vs Augsburgo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 35 oportunidades. El balance es de 28 victorias del Bayern Múnich, 2 empates y 5 triunfos del Augsburg. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: