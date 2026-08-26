Análisis y pronósticos para el Bayern vs VfB Stuttgart. Este partido de la Bundesliga enfrenta a dos equipos con gran poder ofensivo al inicio de la temporada.

El Bayern recibe al VfB Stuttgart en el Allianz Arena este 28 de agosto, en la primera jornada de la Bundesliga. A continuación, presentamos los pronósticos del Bayern vs VfB Stuttgart para este emocionante duelo, enfocados en las cuotas y los mercados de mayor valor.

Pronósticos del Bayern vs VfB Stuttgart

Bayern Munich gana el partido – 1.30 vía Betano

Bayern gana y Bayern anota más de 2.5 goles – 1.67 vía Betano

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Puntos clave para el partido Bayern vs VfB Stuttgart

El Bayern solo perdió un partido como local en toda la temporada 2025/26 de la Bundesliga, registrando 14 victorias y 2 empates.

La ofensiva del VfB Stuttgart promedia 4.14 goles por partido en la nueva temporada, incluyendo amistosos y partidos oficiales.

El Bayern ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos contra el Stuttgart, con un marcador global de 14-3 a su favor.

En la temporada 2025/26, el Bayern promedió 4.0 goles por partido en sus encuentros de Bundesliga disputados en el Allianz Arena.

Análisis y estado de forma: Bayern vs VfB Stuttgart

El Bayern inicia la defensa de su título con la confianza reforzada tras superar al Borussia Dortmund en la Supercopa. Su rendimiento como local en la temporada anterior fue casi perfecto, cediendo puntos en solo tres de 17 partidos. El equipo de Vincent Kompany fue una máquina ofensiva en casa, anotando 68 goles. Sin embargo, su defensa ha mostrado fragilidad, sin poder mantener su arco en cero contra equipos profesionales en la nueva campaña.

Por su parte, el VfB Stuttgart llega con un gran impulso anímico después de una contundente victoria en la copa. Su capacidad goleadora ha sido notable tanto en la pretemporada como en su primer partido oficial. A pesar de su buen momento, el historial reciente contra los equipos de élite de la Bundesliga es una estadística a considerar, ya que solo lograron una victoria en sus últimos cinco encuentros contra rivales del top 8 de la temporada pasada.

Nuestra apuesta segura: Bayern Munich gana el partido

El mercado 1X2 refleja el favoritismo del equipo local, y los datos lo respaldan. El dominio del Bayern en el Allianz Arena, donde ganó el 82% de sus partidos la temporada pasada, es el principal argumento. Además, el historial directo es abrumador: el Bayern se impuso en los cuatro duelos de la campaña anterior, incluyendo la final de la DFB-Pokal. La consistencia y el poder ofensivo en casa justifican su cuota como la opción más probable.

Apuesta de valor: Bayern gana y anota más de 2.5 goles

Para encontrar una cuota con mayor valor, es necesario analizar los patrones de anotación del Bayern. El equipo local marcó en ambas mitades en 15 de sus 17 partidos de Bundesliga en casa la temporada pasada, lo que representa un 88% de acierto. Además, se anotaron más de 2.5 goles en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

De igual forma, se debe mencionar que Bayern Múnich anotó más de 2.5 goles en sus últimos dos amistosos de pretemporada, así como en los tres duelos más recientes ante este rival. Dado ese historial contra Stuttgart, esta apuesta se presenta como una oportunidad lógica para optimizar el rendimiento.

Comparativa de cuotas Bayern vs VfB Stuttgart

Alineaciones probables Bayern vs VfB Stuttgart