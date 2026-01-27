Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Benfica vs Real Madrid, un duelo de la octava jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz en Lisboa.

Análisis de apuestas Benfica vs Real Madrid

Benfica recibirá la visita del Real Madrid en un duelo correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Champions. Ambos equipos viven realidades muy distintas porque los locales necesitan un “milagro” para avanzar a los playoffs, mientras que los merengues quieren terminar lo más arriba posible en la tabla.

Será un duelo especial porque Benfica es dirigido por José Mourinho y el cuadro blanco se encuentra bajo las ordenes de Álvaro Arbeloa, quien fue jugador merengue durante la época de “Mou” e incluso muchos afirman que quiere imitar su estilo.

El equipo portugués se ubica en el puesto 29 con 6 puntos, solo dos por debajo de la zona de clasificación a los playoffs. Las Águilas vienen de vencer a Estrela (4-0) en la Liga, mientras que en la pasada jornada de la competición cayeron ante Juventus (2-0). Cabe mencionar que superaron al Napoli (2-0) en su anterior presentación como local.

Por su parte, Real Madrid llega con tres triunfos consecutivos. Los Merengues vienen de vencer al Villarreal (0-2) el pasado fin de semana en LaLiga y golearon al Mónaco (6-1) en la fecha anterior de la Champions. Se encuentran en la tercera casilla con 15 unidades.

Ante el fútbol que muestran ambos equipos, se espera un partido abierto y con muchas ocasiones de cara al arco. En las apuestas, Real Madrid es claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, y los antecedentes del Benfica, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos siete compromisos de los merengues. Además, esto se dio en cinco de sus siete presentaciones en la fase de liga.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores siete duelos del cuadro portugués.

Apuesta 1: Benfica vs Real Madrid: Más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco

Ante el estilo de ambos equipos, es probable que el partido culmine con más de 9.5 remates a portería. Ese pronóstico se cumplió en seis de las anteriores siete presentaciones de los merengues entre todas las competiciones.

De igual forma, dos de los últimos tres encuentros del Benfica terminaron con nueve remates al arco.

Apuesta 2: Benfica vs Real Madrid: Más de 9.5 tiros al arco - 1.70 vía Betano

Remates al arco de Mbappé

Kylian Mbappé terminó con tres remates al arco en tres de las cuatro presentaciones más recientes del Real Madrid, por lo que podría realizar 3 o más tiros a portería ante Benfica. Cabe mencionar que su promedio en la Champions League es de 3.5 por partido.

Apuesta 3: Benfica vs Real Madrid: Kylian Mbappé - 3+ tiros al arco - 2.22 vía Betano

Cuotas Benfica vs Real Madrid





Resultado Cuotas Benfica 4.30 Empate 4.25 Real Madrid 1.72

Benfica vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Benfica y 1 triunfo del Real Madrid. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: