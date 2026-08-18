Flamengo y Cruzeiro se verán las caras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo se disputará este miércoles 19 de agosto en el Maracaná. La serie está totalmente abierta luego del empate en la ida (1-1).

Los locales tienen 12 partidos sin perder y ganaron dos de sus anteriores tres presentaciones. Mientras que Cruzeiro suma seis encuentros invictos al hilo. Por las características de ambos equipos se espera un enfrentamiento muy parejo e intenso.

Por los antecedentes más recientes y la localía Flamengo aparece como el conjunto favorito.

Pronósticos Flamengo vs Cruzeiro

Flamengo anota más de 1.5 goles – 1.80 vía Betano

vía Más de 8.5 tiros al arco – 2.07 vía Betano

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Puntos claves para el partido Flamengo vs Cruzeiro

Anotaron ambos equipos en dos de los cuatro duelos más recientes entre Flamengo y Cruzeiro.

Flamengo ganó el último partido ante Cruzeiro en casa.

El Fla ganó sus tres compromisos frente a su afición en fase de grupos.

Los locales tienen un promedio de 1,9 goles por partido en la Libertadores.

Anotaron ambos equipos en los últimos tres partidos del Cruzeiro.

En fase de grupos Cruzeiro terminó con balance como visitante de un triunfo y dos empates.

Análisis y estado de forma: Flamengo vs Cruzeiro

Flamengo recibe la visita del Cruzeiro en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los locales son favoritos, pero se espera un encuentro muy parejo por la calidad de ambas plantillas. La serie está abierta luego del empate en la ida (1-1).

El Fla viene de vencer a Mirassol (1-5) en el Brasileirao, donde se ubica en la segunda casilla a tres puntos del líder Palmeiras. Además, los dirigidos por Leonardo Jardim ganaron su último partido en casa (2-0 vs Vitória), así como las tres presentaciones frente a su afición en fase de grupos.

Por su lado, Cruzeiro derrotó al Corinthians (1-2) en el Brasileirao y ganó tres de sus anteriores cuatro compromisos entre todas las competiciones. Cabe mencionar que este equipo terminó invicto fuera de casa en la ronda anterior.

Es importante señalar que estos equipos empataron dos de sus tres enfrentamientos entre ambos más recientes. Además, Flamengo ganó dos de los últimos tres duelos ante este rival en casa.

Nuestra apuesta segura: Goles del Flamengo

Por los antecedentes más recientes y las características del partido no extrañaría que Flamengo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las tres victorias del Fla en el semestre por el Brasileirao.

Asimismo, Flamengo anotó más de 1.5 goles en seis de las anteriores siete presentaciones entre oficiales y amistosos.

Apuesta de valor: Más de 8.5 tiros al arco

Por todo lo que está en juego y el poderío ofensivo de ambos equipos es probable que el duelo termine con más de 8.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de los dirigidos por Jardim.

De igual forma esto se dio en dos de los tres partidos como local del Flamengo en fase de grupos. También, se realizaron más de 8.5 tiros al arco en el último encuentro del Cruzeiro.

Comparativa de cuotasFlamengo vs Cruzeiro

Alineaciones probables Flamengo vs Cruzeiro