Este encuentro reedita un cruce de la fase de grupos de esta misma temporada, donde el equipo turco logró imponerse por 1-0. A pesar de ese antecedente, el Liverpool llega como favorito para tomar ventaja en la eliminatoria, respaldado por un rendimiento consistente en la competición.

Pronósticos del Galatasaray vs Liverpool

Victoria de Liverpool - cuota 1.78 vía Betano

Ambos equipos anotan - cuota 1.47 vía Betano

Puntos clave para el partido Galatasaray vs Liverpool

Los partidos del Galatasaray en competiciones europeas desde la temporada pasada promedian 3.64 goles.

El Liverpool ha marcado un promedio de 2.5 goles por partido en la actual Champions League, ganando seis de sus ocho encuentros.

La opción de más de 2.5 goles se ha cumplido en cinco de los ocho partidos del Liverpool en este torneo.

Dominik Szoboszlai ha participado directamente en ocho goles para el Liverpool en esta Champions League (cuatro goles y cuatro asistencias).

Análisis y estado de forma: Galatasaray vs Liverpool

El Galatasaray llega a esta instancia tras superar a la Juventus en una eliminatoria con un marcador global de 7-5. El equipo turco basa gran parte de sus aspiraciones en su solidez como local, donde no ha perdido en sus últimos diez compromisos continentales. Su estrategia dependerá de obtener un resultado positivo en casa para afrontar el partido de vuelta en Anfield.

Por su parte, el Liverpool avanzó a octavos de final con seis victorias, aunque sufrió derrotas ante el propio Galatasaray y el PSV Eindhoven. El equipo inglés prioriza la Champions League y buscará revertir su historial negativo en Turquía. Su rendimiento como visitante en esta fase es notable, habiendo ganado el partido de ida en nueve de sus últimas doce eliminatorias de octavos.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Liverpool

El rendimiento del Liverpool bajo la dirección de Arne Slot en la Champions League justifica su favoritismo en el mercado 1x2. El equipo ha perdido solo cuatro de 18 partidos en el torneo con el técnico, promediando 2.11 goles a favor y solo 0.78 en contra. Aunque cayeron en su visita anterior a este estadio, las métricas de Goles Esperados (xG) de ese partido (1.81 para Liverpool) sugieren que el resultado no reflejó el desarrollo del juego. Con tres victorias consecutivas como visitante en la competición, su estado de forma respalda esta selección.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El potencial ofensivo de ambos conjuntos convierte este mercado en una opción de valor. El Galatasaray ha demostrado ser un equipo letal en su estadio, como evidencia su victoria por 5-2 sobre la Juventus. La necesidad de conseguir un buen resultado los obligará a buscar el arco rival. A su vez, el Liverpool ha marcado en siete de sus ocho partidos de Champions esta temporada, con un promedio de 2.5 goles por encuentro. La data indica una alta probabilidad de que ambas ofensivas logren concretar.

Alineaciones probables Galatasaray vs Liverpool