Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Lanús vs Flamengo, duelo correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana que se jugará este jueves 19 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Pronósticos: Lanús vs Flamengo





Menos de 2.5 goles - 1.62 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco – 1.62 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.80 vía Betano

Análisis de apuestas Lanús vs Flamengo

Lanús recibirá la visita del Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana. Se espera un partido muy intenso entre los vigentes campeones de la Copa Sudamericana y Libertadores, aunque el “Fla” es ampliamente favorito por la calidad de su plantilla.

El equipo granate llega con dos empates y una derrota en sus tres encuentros más recientes. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de caer frente a Independiente (2-0) en la Liga de Argentina. Cabe mencionar que se alzaron con la Copa Sudamericana tras vencer en penales al Atlético Mineiro.

Por su parte, Flamengo vivió una racha negativa en este año 2026, pero tiene tres triunfos consecutivos entre el Brasileirao y la Copa Carioca. Los dirigidos por Filipe Luis vienen de superar al Botafogo (1-2).

Al tratarse del partido de ida se espera un enfrentamiento intenso y parejo. Además, es probable un compromiso con mucho roce, algo típico de los duelos entre clubes de estos países.

Duelo con pocos goles

Es probable un partido con menos de 2.5 goles por los resultados más recientes de Lanús y sus últimas presentaciones en casa por la Copa Sudamericana. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores dos presentaciones de los granates.

Además, en el duelo de cuartos de final y semifinal de Lanús en casa por la Sudamericana solo se marcó un tanto. Mientras que la final de ese torneo terminó en empate sin goles.

Apuesta 1: Lanús vs Flamengo: Menos de 2.5 goles - 1.62 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos es probable que el partido culmine con más de 7.5 disparos a portería. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Pellegrino.

Asimismo, se superó esa cifra en cuatro de los últimos seis compromisos disputados por Flamengo.

Apuesta 2: Lanús vs Flamengo: Más de 7.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante las características del duelo y de la cancha es probable que se cobren más de 9.5 córners. Esto se dio en uno de las dos presentaciones más recientes de Lanús en casa. Además, se cumplió ese pronóstico en dos de los anteriores tres compromisos de Flamengo.

Apuesta 3: Lanús vs Flamengo: Más de 9.5 córners - 1.80 vía Betano

Cuotas Lanús vs Flamengo

Resultado Cuotas Lanús 4.05 Empate 3.40 Flamengo 2.07

Lanús vs Flamengo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 2oportunidades. El balance es de 1 victoria del Flamengo y 1 empate. Los resultados de esos encuentros entre ambos fueron los siguientes: