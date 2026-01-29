Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Leeds vs Arsenal, un duelo correspondiente a la jornada 24 de la Premier League que se jugará este sábado 31 de enero en el Elland Road

Pronósticos: Leeds vs Arsenal

Más de 2.5 goles - 1.90 vía Betano

Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners – 1.95 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Leeds vs Arsenal

Leeds United se enfrenta al Arsenal en un duelo de la jornada 24 de la Premier League. Los locales necesitan alejarse de los últimos lugares de la clasificación, mientras que los Gunners buscarán mantener sus cuatro puntos de ventaja sobre Manchester City.

El equipo dirigido por Daniel Farke tiene una sola derrota en sus últimas nueve presentaciones en el campeonato, por lo que intentará extender esa buena racha. Cabe mencionar que seis de esos duelos culminaron en empate.

Leeds se ubica en la casilla 16 con 26 puntos, solo dos por debajo de Tottenham (14°) y Crystal Palace (15°). Además, cuenta con seis unidades de diferencia con respecto al West Ham (18°), que se encuentra en la zona de descenso.

Por su parte, Arsenal se ubica en la cima de la clasificación con 50 puntos. Los dirigidos por Mikel Arteta vienen de superar al Kairat Almaty (3-2) en la Champions. Además, en la jornada pasada cayeron con Manchester United (2-3) y en su último duelo fuera de casa en el torneo igualaron con Nottingham Forest.

Ante la actualidad de ambos equipos, y sus características, se espera un partido abierto e intenso, aunque no hay duda que Arsenal es el claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro encuentros del Leeds, así como en cinco de las anteriores seis presentaciones de los dirigidos por Mikel Arteta.

Además, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los pasados cinco enfrentamientos.

Apuesta 1: Leeds vs Arsenal: Más de 2.5 goles - 1.90 vía Betano

Goles del Arsenal

Ante el poderío ofensivo de los visitantes, y sus anteriores actuaciones, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Esto se dio en cinco de las últimas seis presentaciones de los dirigidos por Mikel Arteta.

Asimismo, se cumplió ese pronóstico en seis de los siete encuentros más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Leeds vs Arsenal: Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus duelos más recientes, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores tres presentaciones del Leeds en casa.

De igual manera, se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en los últimos seis duelos de los Gunners.

Apuesta 3: Leeds vs Arsenal: Más de 9.5 córners - 1.95 vía Betano

Cuotas Leeds vs Arsenal

Resultado Cuotas Leeds United 6.00 Empate 4.15 Arsenal 1.55

Leeds vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 128 oportunidades. El balance es de 41 victorias del Leeds United, 33 empates y 54 triunfos del Arsenal. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: