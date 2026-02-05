Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Manchester United vs Tottenham, un duelo correspondiente a la jornada 25 de la Premier League que se jugará este sábado 7 de febrero en Old Trafford

Pronósticos: Manchester United vs Tottenham





Más de 2.5 goles - 1.62 vía Betano

Ambos equipos anotan – 1.62 vía Betano

Más de 8.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester United vs Tottenham

Manchester United se enfrenta al Tottenham en un atractivo compromiso de la jornada 25 de la Premier League. Los locales quieren mantenerse en la zona de clasificación a Champions y los Spurs aspiran escalar a la mitad de la tabla.

Los Red Devils llegan con tres triunfos consecutivos, por lo que sueñan con extender esa buena racha. Los dirigidos por Michael Carrick vienen de superar al Fulham (3-2). Se encuentran en la cuarta posición con 41 puntos.

Por su parte, Tottenham tiene cuatro duelos sin ganar entre Premier League y Champions. En la pasada jornada, los Spurs igualaron con Manchester City (2-2) en casa. Se ubican en la decimocuarta casilla con 29 unidades

Cabe mencionar que Tottenham ganó cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos con Manchester United, pero el último partido terminó empatado (2-2). Todo apunta a un compromiso lleno de goles. Además, los locales llegan como favoritos por su buena racha.

Más de 2.5 goles

Por los resultados más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco compromisos disputados por los Red Devils entre todas las competiciones.

Además, en tres de las anteriores cinco presentaciones de los Spurs se superó esa cantidad de goles. También se anotaron más de 2.5 goles en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Goles de ambos equipos

En seis de los anteriores siete partidos del Manchester United anotaron ambos equipos, por lo que ese pronóstico se podría cumplir. Esto también se dio en las cinco presentaciones más recientes del Tottenham en la Premier League.

De igual manera, ambas escuadras marcaron en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre Manchester United y los Spurs.

Más de 8.5 tiros al arco

Se realizaron más de 8.5 remates a portería en el duelo más reciente del Manchester United, por lo que se podría superar esa cifrar en el enfrentamiento con Tottenham. Además, se debe tomar en cuenta el poderío ofensivo de los dos planteles.

Cabe mencionar que, en el anterior compromiso como visitante de los Spurs, también se dieron más de 8.5 tiros al arco.

Cuotas Manchester United vs Tottenham

Resultado Cuotas Manchester United 1.70 Empate 4.05 Tottenham 4.65

Manchester United vs Tottenham: Historial de enfrentamientos

