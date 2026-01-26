Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Napoli vs Chelsea, de la jornada 23 de la Champions League, que se disputará este miércoles 28 de enero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Pronósticos: Napoli vs Chelsea





Ambos equipos marcan - 1.65 vía Betano

Más de 2.5 goles - 1.80 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.60 vía Betano

Análisis de apuestas Napoli vs Chelsea

Napoli, necesitado de victorias, se verá las caras con Chelsea, en el encuentro correspondiente a la octava jornada de la fase de liga de la Champions League. Los locales quieren escribir su nombre en los playoffs y el equipo inglés buscará terminar en el top 8 para avanzar de forma directa a los octavos de final.

Los dirigidos por Antonio Conte llegan en medio de una racha negativa. Napoli tiene cuatro empates en sus seis duelos más recientes, donde se incluye la jornada pasada con Copenhague (1-1). Se ubican en la casilla 25 con 8 puntos, los mismos que suman otros cuatro clubes. Además, el fin de semana los napolitanos cayeron con Juventus (3-0).

Por su parte, Chelsea llega con tres triunfos consecutivos. Los dirigidos por Liam Rosenior vienen de vencer al Crystal Palace (1-3) en la Premier League. Mientras que en la fecha anterior los blues superaron al Pafos (1-0). Se encuentran en la octava casilla con 13 unidades, los mismos que tienen otros seis equipos.

Ante la actualidad de ambos clubes y las características del partido, se esperan 90 minutos muy parejos. También es probable un duelo con varias ocasiones de cara al arco. Cabe mencionar que Chelsea aparece como favorito.

Goles de ambos equipos

Por el estilo de ambos planteles y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas seis presentaciones del Napoli en la temporada.

Asimismo, en ocho de los pasados diez compromisos del Chelsea anotaron ambos equipos. También esto se dio en los dos enfrentamientos entre Napoli y el cuadro inglés.

Apuesta 1: Napoli vs Chelsea: Ambos equipos marcan - 1.65 vía Betano

Más de 2.5 goles

Por las características del encuentro y el poderío ofensivo de ambos conjuntos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación del Napoli y en cuatro de los anteriores seis duelos de los blues.

Esto también se dio en los dos enfrentamientos entre ambos que se dieron en la Champions del año 2012.

Apuesta 2: Napoli vs Chelsea: Más de 2.5 goles - 1.80 vía Betano

Más de 8.5 córners

En dos de los últimos tres encuentros del Napoli se cobraron más de 8.5 córners, por lo que esa historia podría repetirse. Ese pronóstico también se cumplió en los cuatro partidos más recientes de los visitantes.

Apuesta 3: Napoli vs Chelsea: Más de 8.5 córners - 1.60 vía Betano

Cuotas Napoli vs Chelsea





Resultado Cuotas Napoli 3.10 Empate 3.50 Chelsea 2.27

Napoli vs Chelsea: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 2 oportunidades. El balance es de 1 victoria del Napoli y 1 triunfo del Chelsea. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: