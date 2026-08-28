Alianza Lima se enfrentará al líder Deportivo Garcilaso en el gran partido de la séptima jornada de la Liga 1. El duelo se jugará este sábado 29 de agosto en el Matute. Los locales llegan invictos, mientras que el Garci solo perdió un duelo.

Los blanquiazules llegan con tres empates en sus anteriores cinco compromisos, mientras que el Deportivo Garcilaso ganó cuatro de sus cinco encuentros más recientes. Cabe mencionar que el duelo entre ambos del torneo pasado culminó empatado.

Alianza Lima aparece como el favorito en las apuestas. A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Más de 2.5 goles – 1.85 vía Betano

vía Betano Ambos equipos marcan – Sí – 2.10 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Anotaron ambos equipos en cinco de los anteriores seis partidos de Alianza Lima.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos victorias de los blanquiazules.

En el último duelo del Deportivo Garcilaso anotaron ambos equipos.

El Garci se quedó con el triunfo en el partido más reciente ante Alianza en este escenario (3-4).

se quedó con el triunfo en el partido más reciente ante Alianza en este escenario (3-4). En la Liga 1 los visitantes solo tienen tres goles en contra.

Los dirigidos por Pablo Guede ganaron sus tres compromisos en el Matute.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima recibirá la visita del Deportivo Garcilaso en partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un enfrentamiento entre el tercero de la clasificación y el líder.

Los dirigidos por Pablo Guede vienen de empatar con Melgar (1-1), pero ganaron sus tres presentaciones en el Matute. En el anterior compromiso en casa, los blanquiazules vencieron por la mínima diferencia a UTC (1-0). Se ubican en la tercera posición con 12 puntos.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega con cuatro triunfos y un empate en sus anteriores cinco partidos. El pasado fin de semana los dirigidos por Lisandro Greppo vienen de superar al Cusco (4-1) e igualaron sin goles con Cienciano en el último partido como visitantes.

Es importante señalar que el partido entre ambos en el torneo pasado culminó empatado (1-1), mientras que en el último enfrentamiento en el Matute los visitantes se quedaron con la victoria (3-4). En esta oportunidad, se espera nuevamente un compromiso parejo, aunque en las apuestas Alianza Lima es claro favorito.

Nuestra apuesta segura: duelo lleno de goles

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las seis presentaciones de Alianza Lima, donde destacan dos duelos en casa.

De igual forma, en dos duelos del Garci se superó esa cantidad de goles. Asimismo, eso se dio en tres de los últimos cinco compromisos entre ambos.

Apuesta de valor: goles de ambos equipos

Es probable que ambos equipos marquen por los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los seis partidos de Alianza Lima, así como en la última presentación de los visitantes.

Además, las dos escuadras en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso