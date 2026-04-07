Cusco recibe la visita de Flamengo en partido de la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores, que se disputará este miércoles de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la vega. Los dirigidos por Alejandro Orfila llegan con dos victorias consecutivas, mientras que el equipo visitante solo tiene una derrota en sus últimas diez presentaciones.

Pronósticos: Cusco vs Flamengo









Ambos equipos anotan – 2.07 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.67 vía Betano

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Puntos claves para el partido Cusco vs Flamengo









Anotaron ambos equipos en cinco de los últimos seis partidos del Cusco.

Se marcaron más de 2.5 goles en los tres duelos más recientes del equipo dorado.

Cusco perdió dos de los anteriores diez encuentros en casa.

En los últimos dos encuentros del Flamengo se marcaron más de 2.5 goles.

El Fla tiene un empate y una derrota en sus anteriores dos presentaciones como visitante.

Análisis y estado de forma: Cusco vs Flamengo









Cusco se enfrenta al Flamengo en un atractivo partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. El equipo peruano intentará aprovechar la localía ante el poderoso Fla que es uno de los candidatos a ganar el título.

Los dirigidos por Alejandro Orfila llegan con dos triunfos consecutivos ante Moquegua (1-2) y Melgar (1-3). Mientras que en su última presentación en casa cortaron una racha de ocho duelos sin perder frente a su afición tras caer con Cienciano (1-2).

Por su parte, Flamengo viene de vencer el fin de semana al Santos (3-1) y ganó cuatro de sus anteriores seis compromisos. Los dirigidos por Leonardo Jardim perdieron en su presentación más reciente fuera de casa en el Brasileirao con Bragantino (3-0).

Ante las características de la cancha, y el fútbol de ambos equipos, se espera un partido abierto. Flamengo es el gran favorito en las apuestas, pero se debe tomar en consideración el poderío de Cusco en su casa.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan









Por los antecedentes más recientes, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos de los dirigidos por Alejandro Orfila en el Torneo Apertura de la Liga 1.

De igual manera, estas escuadras marcaron en dos de los tres partidos más recientes del Flamengo.

Apuesta 1: Cusco vs Flamengo: Ambos equipos anotan – 2.07 vía Betano

Apuesta de valor: más de 8.5 córners









Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en el último partido del Cusco. Esto también se dio en los dos duelos más recientes del Flamengo.

Apuesta 2: Cusco vs Flamengo: Más de 8.5 córners – 1.67 vía Betano

Comparativa de cuotas: Cusco vs Flamengo





Resultado Cuotas Cusco 4.90 Empate 3.45 flamengo 1.88

Alineaciones probables: Cusco vs Flamengo







