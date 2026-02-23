Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Sporting Cristal vs 2 de Mayo, un duelo correspondiente a la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Sporting Cristal saldrá a la cancha con la misión de imponer la superioridad y experiencia de su plantel cuando reciba la visita del 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. La serie está totalmente abierta tras el empate de la ida en Paraguay (2-2).

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de igualar el fin de semana con Universitario (2-2) en casa, por lo que tienen dos empates consecutivos por el mismo marcador. Además, los celestes solo han perdido un partido en este inicio de temporada.

Por su parte, 2 de Mayo tiene tres empates y dos derrotas en sus cinco compromisos más recientes. La última victoria de los paraguayos fue en el primer partido de la serie con Alianza Lima (1-0) en fase 1. Este equipo perdió el pasado viernes con Recoleta en el torneo local.

Ante el fútbol que muestra Sporting Cristal en casa, y la calidad de su plantel, no hay duda que aparece como el conjunto favorito. También se espera un compromiso con varios goles.

Goles de Sporting Cristal

Es probable que Sporting Cristal anote más de 1.5 goles por la necesidad de ganar para conseguir la clasificación a la fase 2 y sus antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres compromisos de los dirigidos por Autuori.

Además, 2 de Mayo recibió más de 1.5 goles en dos de sus anteriores tres partidos.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: Sporting Cristal anota más de 1.5 goles - 1.72 vía Betano

Primer gol de los locales

Sporting Cristal anotó el primer gol en dos de sus últimos tres encuentros, donde se incluye la ida de esta serie y la única victoria de los celestes en la temporada. Por ese motivo, no extrañaría que esa historia se vuelva a repetir.

Asimismo, cabe mencionar que 2 de Mayo recibió el primer gol en su anterior compromiso en Perú ante Alianza Lima.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: Sporting Cristal anota el primer gol - 1.42 vía Betano

Más de 2.5 goles

Por las características de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de los celestes, así como en dos de las tres presentaciones más recientes de los paraguayos.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: Más de 2.5 goles - 1.98 vía Betano

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.50 Empate 4.10 2 de Mayo 6.30

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: Historial de enfrentamientos

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos tras el compromiso de ida. El resultado de ese encuentro fue el siguiente: