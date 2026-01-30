Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Universitario vs ADT, un duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este domingo 1 de febrero en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs ADT





Triunfo de Universitario/No anotan ambos equipos - 1.70 vía Betano

Universitario anota en ambos tiempos - 2.02 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.85 vía Betano

Análisis de apuestas Universitario vs ADT

Universitario recibirá la visita de ADT en un duelo de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas quieren repetir sus actuaciones de las últimas temporadas frente a un cuadro visitante que sueña con dar una sorpresa.

Los dirigidos por Javier Rabanal mantienen la base de su plantel campeón. Además, es importante mencionar que la U viene de superar a Melgar (3-2) y Universidad de Chile (3-0) en sus últimos amistosos de pretemporada.

Universitario terminó en la cima de la temporada regular con 79 puntos, mientras que en el Clausura se consagro con 40 unidades, cuatro más que Cusco y nueve de diferencia con respecto a Sporting Cristal.

Por su parte, ADT cayó en su amistoso más reciente ante Cajamarca (2-1). Los visitantes cerraron el pasado semestre en la novena casilla con 25 puntos. Además, en la tabla de la temporada se ubicaron en la misma posición con 48 unidades.

Ante las diferencias entre ambas plantillas, y el fútbol que muestra la U, en casa no hay duda que los cremas aparecen como claros favoritos.

Triunfo con valla invicta

No extrañaría que la U consiga la victoria sin recibir goles por el poderío de los cremas y los antecedentes. Ese pronóstico se cumplió en el enfrentamiento entre ambos en este mismo escenario de la temporada pasada.

Asimismo, la U no recibió goles en su triunfo frente a la U de Chile en el último amistoso de pretemporada.

Apuesta 1: Universitario vs ADT: Triunfo de Universitario/No anotan ambos equipos - 1.70 vía Betano

Goles en ambos tiempos

Universitario, en tres de sus anteriores cinco presentaciones como local, anotó en ambos tiempos, por lo que esa historia podría repetirse. Cabe mencionar que esto se dio en el amistoso ante U de Chile.

Apuesta 2: Universitario vs ADT: Universitario anota en ambos tiempos - 2.02 vía Betano

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Universitario, y el dominio que muestran en casa, no extrañaría que los cremas cobren más de 8.5 tiros de esquina. Esto se dio en dos de los tres duelos más recientes frente a su afición.

Asimismo, esto se dio en el enfrentamiento entre ambos del pasado Torneo Clausura.

Apuesta 3: Universitario vs ADT: Más de 8.5 córners - 1.85 vía Betano

Cuotas Universitario vs ADT





Resultado Cuotas Universitario 1.25 Empate 5.40 ADT 13.00

Universitario vs ADT: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 8 oportunidades. El balance es de 5 victorias de Universitario, 1 empate y 2 triunfos de ADT. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: