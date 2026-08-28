UTC se medirá a Universitario en el duelo correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales perdieron cuatro de sus seis presentaciones, por lo que se ubican en el último lugar. Mientras que el cuadro crema se ubica en la segunda casilla con los mismos puntos que el líder Deportivo Garcilaso.

El duelo se disputará este sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Es importante tomar en cuenta que Universitario suma cuatro victorias consecutivas frente a este rival en la Liga 1.

Universitario es el claro favorito en las apuestas. También se espera un compromiso con varios goles por el poderío ofensivo de los visitantes.

A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos UTC vs Universitario

Más de 2.5 goles – 2.02 vía Betano

vía Universitario anota en ambos tiempos – 3.20 vía Betano

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Puntos claves para el partido UTC vs Universitario

UTC no tiene victorias en el Torneo Clausura.

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de las cuatro derrotas de los locales en la competición.

UTC viene de caer en penales ante Alianza Atlético en Copa de la Liga.

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los cuatro duelos más recientes de Universitario.

La U llega con dos victorias consecutivas en la Liga 1.

Análisis y estado de forma: UTC vs Universitario

Un necesitado UTC recibe a Universitario en partido de la séptima fecha del Torneo Clausura. Los locales buscarán su primer triunfo del semestre por Liga 1, mientras que el cuadro crema quiere quedarse como líder solitario del campeonato.

El equipo de Cajamarca perdió cuatro de sus seis compromisos. Se encuentra en el fondo de la tabla con dos puntos. El pasado fin de semana UTC cayó en casa frente a Comerciantes Unidos (1-3). Además, en Copa de la Liga igualó con Alianza Atlético (1-1), pero perdió en penales.

Por su lado, Universitario ganó sus dos duelos más recientes frente a FC Cajamarca (2-3) y Los Chankas (3-0). Los dirigidos por Héctor Cuper se encuentran en la segunda posición con 13 puntos, los mismos que suma el líder Deportivo Garcilaso.

Cabe mencionar que en el semestre anterior Universitario venció a UTC (2-0) y en el último partido en este escenario también la U se quedó con el triunfo (1-2). Es muy probable que la historia se repita por la actualidad de ambos conjuntos, así como por las diferencias entre las plantillas.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Universitario y los problemas defensivos de UTC, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro duelos más recientes de los locales por Liga 1.

De igual manera, se marcaron más de 2.5 goles en tres de las anteriores cinco presentaciones del cuadro crema en el semestre.

Apuesta de valor: Goles en ambos tiempos

Es probable que Universitario anote goles en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro victorias del Torneo Clausura. También, esto se dio en dos de los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

Asimismo, en tres de sus cuatro derrotas UTC recibió goles tanto en el primer como en el segundo tiempo.

Comparativa de cuotas UTC vs Universitario

Alineaciones probables UTC vs Universitario