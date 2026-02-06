Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Valencia vs Real Madrid, duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga que se jugará este domingo 8 de febrero en Mestalla.

Pronósticos: Valencia vs Real Madrid

Más de 2.5 goles - 1.57 vía Betano

Ambos equipos anotan – 1.65 vía Betano

Kylian Mbappé 2+ tiros a portería - 1.53 vía Betano

Análisis de apuestas Valencia vs Real Madrid

Valencia se enfrenta al Real Madrid en un compromiso correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. El cuadro ché llega con dos derrotas consecutivas entre Liga y Copa del Rey, mientras que los blancos ganaron cuatro de sus cinco duelos más recientes.

Los dirigidos por Carlos Corberán vienen de caer ante Athletic Club (1-2) en los cuartos de final de la Copa del Rey. Además, en la pasada jornada el equipo ché cayó ante Betis (2-1). Se ubican en la decimosexta casilla con 23 unidades.

Por su parte, Real Madrid viene de superar al Rayo Vallecano (2-1) el pasado fin de semana y tiene seis triunfos consecutivos en la competición. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se ubican en la segunda casilla con 54 unidades, una menos que el líder Barcelona.

Cabe mencionar que en la primera vuelta Real Madrid goleó a este rival (4-0). Además, en la pasada temporada los merengues se llevaron los tres puntos de Mestalla. En esta oportunidad, se espera que la historia se repita ante la superioridad de los visitantes y la necesidad de ganar, pero no extrañaría que el enfrentamiento sea parejo.

Más de 2.5 goles

Por las características de ambos equipos y sus anteriores resultados es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro presentaciones del Valencia, así como en el duelo entre ambos de la primera vuelta.

También, se superó esa cantidad de goles en tres de los cuatro compromisos más recientes de los blancos.

Apuesta 1: Valencia vs Real Madrid: Más de 2.5 goles - 1.57 vía Betano

Anotan ambos equipos





En seis de los últimos ocho partidos del Valencia anotaron ambos equipos, por lo que esto podría darse en el enfrentamiento ante Real Madrid. De igual forma, se cumplió ese pronóstico en los dos encuentros más recientes de los merengues.

Asimismo, marcaron los dos equipos en cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos por LaLiga.

Apuesta 2: Valencia vs Real Madrid: Ambos equipos anotan - 1.65 vía Betano

Remates a portería

Se espera que Kylian Mbappé nuevamente esté muy activo en ataque, por lo que podría terminar con más de 2 remates a portería. Cabe mencionar que su promedio en LaLiga es de 2.2 tiros al arco por partido.

De igual manera, se debe recordar que el francés viene de anotar ante Rayo Vallecano y consiguió un doblete frente al equipo ché en la primera vuelta.

Apuesta 3: Valencia vs Real Madrid: Kylian Mbappé 2+ tiros a portería - 1.53 vía Betano

Cuotas Valencia vs Real Madrid

Resultado Cuotas Valencia 5.80 Empate 4.35 Real Madrid 1.55

Valencia vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 201 oportunidades. El balance es de 53 victorias del Valencia, 41 empates y 107 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: