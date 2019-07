Akira tendrá una nueva adaptación del manga y una versión en 4K de su película

Las últimas

[{"id":122613,"title":"As\u00ed no, Brasil: prensa internacional arremete contra el 'Scratch' antes de la final por la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-prensa-mundial-vive-final-copa-america-seleccion-peruana-fotos-122613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20ef10dfc40.jpeg"},{"id":122674,"title":"El sorprendente n\u00famero de hinchas que se dio cita en el Monumental para el Universitario vs. Mannucci [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-mannucci-vivo-sorprendente-numero-hinchas-dio-cita-monumental-video-122674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2148d300e70.jpeg"},{"id":122673,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 expuls\u00f3 a Messi? Filtran informe del \u00e1rbitro del Argentina vs. Chile [FOTO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/messi-expulsado-filtran-informe-arbitro-tarjetas-rojas-argentina-vs-chile-foto-nndc-122673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2148b642c9a.jpeg"},{"id":122559,"title":"UFC 239 EN VIVO: sigue las peleas preliminares del evento m\u00e1s esperado desde Las Vegas","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-239-vivo-directo-online-fox-action-ver-jon-jones-vs-thiago-santos-titulo-semipesado-t-mobile-arena-vegas-nevada-amanda-nunes-holly-holm-jorge-masvidal-ben-askren-nndc-122559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d201a4281d24.jpeg"},{"id":122520,"title":"\u00a1Se juega la Colossus Cup! Boca Juniors vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO desde el Century Link de Seattle","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/boca-juniors-vs-chivas-vivo-centurylink-field-directo-online-transmision-narracion-fox-sports-premium-stream-colossus-cup-2019-nndc-122520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d2009deec285.jpeg"},{"id":122512,"title":"\u00a1Volvimos por revancha! Los memes que calientan el duelo entre Per\u00fa y Brasil por la final de Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-memes-calientan-final-copa-america-brasil-2019-fotos-122512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/04\/5d1e3d731a2e1.jpeg"},{"id":122671,"title":"\u00a1Directo al suelo! Yadong Song noque\u00f3 al mexicano Alejandro P\u00e9rez en las preliminares del UFC 239 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-239-yadong-song-noqueo-mexicano-alejandro-perez-preliminares-evento-video-122671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21426e78951.jpeg"},{"id":122670,"title":"\u00a1Memorable! Jugadores e hinchas de Per\u00fa se unieron a una sola voz en impresionante banderazo [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-jugadores-seleccion-peruana-unieron-hinchas-memorable-banderazo-previo-final-copa-america-2019-video-122670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2141a69ec3d.jpeg"},{"id":122665,"title":"\u00a1Renunci\u00f3 a Chile! Jugador de 'La Roja' le dijo adi\u00f3s al equipo tras perder con Argentina [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-argentina-copa-america-2019-jean-beausejour-anuncio-retiro-roja-nndc-122665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21443ba904f.jpeg"},{"id":122314,"title":"VER EN VIVO, Per\u00fa vs. Brasil por la final de la Copa Am\u00e9rica: horarios y canales de transmisi\u00f3n","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-copa-america-2019-previa-estadisticas-pronosticos-fecha-horarios-canales-apuestas-final-ver-futbol-gratis-seleccion-peruana-seleccion-brasil-nnda-nnrt-122314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/04\/5d1e0fa248fdc.jpeg"},{"id":122668,"title":"Imposible para el arquero: golazo de Cristian Ferreira para el 2-0 en Washington por la Colossus Cup 2019 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/river-plate-vs-america-vivo-gol-cristian-ferreira-2-0-washington-colossus-cup-2019-video-122668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d213db46cc8f.jpeg"},{"id":122508,"title":"\u00a1Cl\u00e1sico Aurinegro! Pe\u00f1arol venci\u00f3 a Nacional en Florida por la Copa Gigantes de Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/nacional-vs-penarol-vivo-online-directo-vtv-canal-10-copa-gigantes-america-2019-fau-stadium-boca-raton-florida-estados-unidos-minuto-minuto-nndc-122508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d213f912147b.jpeg"},{"id":122669,"title":"\u00a1Dej\u00f3 en rid\u00edculo al arquero! Golazo de Juli\u00e1n \u00c1lvarez para el 1-0 de River Plate ante Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/river-plate-vs-america-vivo-gol-alvarez-abrir-marcador-seattle-colossus-cup-video-122669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d213d964c918.jpeg"},{"id":122659,"title":"En juego la local\u00eda: hinchada peruana realiz\u00f3 tradicional banderazo en R\u00edo de Janeiro [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-final-copa-america-2019-hinchada-peruana-realizo-tradicional-banderazo-rio-janeiro-video-nndc-122659","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d212b1aba0f6.jpeg"},{"id":122667,"title":"No le bast\u00f3 la expulsi\u00f3n: Gary Medel lanz\u00f3 escupitajos a hinchas de la Albiceleste [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/messi-medel-expulsados-defensor-chileno-lanzo-escupitajos-hinchas-albicelestes-video-nndc-122667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21394e3c6cd.jpeg"},{"id":122662,"title":"\u00a1Se juega la final de Copa Oro 2019! M\u00e9xico vs. Estados Unidos juegan en el Soldier Field de Illinois","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-estados-unidos-vivo-estadio-soldier-field-directo-transmision-narracion-via-univision-tv-azteca-sky-sports-stream-live-final-copa-oro-2019-nndc-122662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d213b6eed970.jpeg"},{"id":122656,"title":"\u00a1Aunque no lo creas! Los mejores recuerdos de la Selecci\u00f3n Peruana son con \u00e1rbitros de Chile","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-mejores-recuerdos-seleccion-peruana-son-arbitros-chile-dpm-122656","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2136ad2a864.jpeg"},{"id":122495,"title":"Por penales: Monarcas Morelia venci\u00f3 a Cruz Azul en Amistoso disputado en el Ford Center de Texas","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-monarcas-morelia-vivo-amistoso-espn-televisa-univision-tv-azteca-preparacion-liga-mx-apertura-2019-estados-unidos-nndc-122495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21376bcfd47.jpeg"},{"id":122666,"title":"Akira tendr\u00e1 una nueva adaptaci\u00f3n del manga y una versi\u00f3n en 4K de su pel\u00edcula","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/akira-tendra-nueva-adaptacion-manga-version-4k-pelicula-nnda-nnlt-122666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21382cc49ba.jpeg"},{"id":122572,"title":"\u00a1Conectados desde Washington! River Plate vs. Am\u00e9rica EN VIVO v\u00eda Fox Sports: canales OFICIALES por Colossus Cup 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/river-plate-vs-america-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-2-televisa-tyc-tdn-univision-deportes-colossus-cup-2019-washington-argentina-mexico-122572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20b2a14a255.jpeg"},{"id":122496,"title":"\u00a1Oncenas confirmadas! Am\u00e9rica vs. River Plate EN VIVO v\u00eda Fox Sports desde Seattle por Colossus Cup 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/america-vs-river-plate-vivo-directo-online-televisa-univision-tdn-tyc-sports-colossus-cup-2019-estados-unidos-via-fox-sports-2-nndc-122496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d202608cfbcf.jpeg"},{"id":122649,"title":"Messi hinch\u00f3 por Per\u00fa: astro argentino destruy\u00f3 a la CONMEBOL y a Brasil antes de la final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-lionel-messi-copa-america-armada-scratch-ojala-blanquirroja-pueda-competir-final-veo-dificil-122649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21353fd38ec.jpeg"},{"id":122663,"title":"\u00a1Golazo de Pe\u00f1arol! Gast\u00f3n Rodr\u00edguez aprovecha las espaldas de la defensa para el 1-0 ante Nacional [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/penarol-vs-nacional-vivo-gol-rodriguez-1-0-clasico-copa-gigantes-america-2019-video-122663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2131df4b44d.jpeg"},{"id":122661,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: chocan en el estadio Maracan\u00e1 por la gran final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-ver-america-tv-go-directv-play-online-gratis-final-copa-america-2019-tyc-caracol-teledoce-tvn-globo-live-noticia-video-122661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21351860950.jpeg"},{"id":122503,"title":"\u00a1Desde Florida! Am\u00e9rica de Cali vs. Millonarios EN VIVO v\u00eda Win Sports por Copa Gigantes de Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/america-cali-vs-millonarios-vivo-online-win-sports-rcn-caracol-tv-copa-gigantes-america-estados-unidos-directo-minuto-minuto-nndc-122503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d202a7b9bf69.jpeg"},{"id":122502,"title":"\u00a1Ya estamos en Quito! Barcelona SC vs. El Nacional EN VIVO juegan por la Liga Pro de Ecuador","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-nacional-vivo-directo-online-goltv-liga-pro-ecuador-2019-atahualpa-quito-minuto-minuto-fecha-16-nndc-122502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d1fb3b394b58.jpeg"},{"id":122609,"title":"VER AQU\u00cd, Per\u00fa vs. Brasil: conoce c\u00f3mo seguir EN DIRECTO el duelo por la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-vivo-copa-america-2019-estadio-maracana-final-directo-america-tv-directv-sports-paolo-guerrero-philippe-coutinho-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-122609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e5595940a.jpeg"},{"id":122637,"title":"\u00a1Argentina es tercero! Los memes de la victoria ante Chile y la expulsi\u00f3n de Messi por Copa Am\u00e9rica 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-memes-messi-tarjeta-roja-pelea-expulsion-medel-tercer-lugar-copa-america-2019-fotos-122637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2123af3eb1a.jpeg"},{"id":122655,"title":"De perder la fe del entrenador a vencer a la campeona mundial: Vania Torres, la surfista que apunta al oro en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vania-torres-biografia-perfil-e-historia-surfista-stand-up-paddle-supero-obstaculos-rivales-llegar-juegos-panamerianos-lima-2019-122655","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d212a6769054.jpeg"},{"id":122658,"title":"De Paul 'trolle\u00f3' al \u00e1rbitro: el 'amague' del jugador a D\u00edaz de Vivar tras el t\u00e9rmino del Argentina vs. Chile [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-rodrigo-paul-troleo-arbitro-vivar-termino-partido-copa-america-2019-video-nndc-122658","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2128397fd08.jpeg"},{"id":122628,"title":"\u00a1Pol\u00e9mica total! Revisa la tarjeta roja y expulsi\u00f3n de Lionel Messi tras pelea con Gary Medel [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/tarjeta-roja-messi-chile-copa-america-vivo-expulsion-medel-tercer-lugar-torneo-video-122628","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fee15471c.jpeg"},{"id":122566,"title":"VER Estados Unidos vs. Holanda: \u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO la final del Mundial Femenino 2019?","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/estados-unidos-vs-holanda-vivo-mundial-femenino-2019-final-directo-alex-morgan-parc-olympique-lyonnais-directv-sports-telemundo-deportes-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-122566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20a42318c97.jpeg"},{"id":122625,"title":"\u00a1El \u00e1rbitro no perdon\u00f3! La tarjeta roja y expulsi\u00f3n para Messi y Medel en el tercer lugar de Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-messi-medel-protagonizan-bronca-expulsados-tarjeta-roja-partido-tercer-lugar-copa-america-2019-video-122625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fb44a1b1b.jpeg"},{"id":122654,"title":"\u00a1El 'Efecto Kawhi Leonard'! DeMarcus Cousins jugar\u00e1 en Los Angeles Lakers la pr\u00f3xima temporada de la NBA","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/nba-fichajes-demarcus-cousins-jugara-angeles-lakers-temporada-122654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2121e5a8e20.jpeg"},{"id":122646,"title":"Argentina es tercero: la reacci\u00f3n del mundo tras la victoria albiceleste ante Chile [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-reaccion-medios-mundo-tercer-lugar-copa-america-2019-fotos-nndc-122646","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2113c79d1e1.jpeg"},{"id":122653,"title":"Los audios lo dicen todo: as\u00ed reaccionaron los narradores argentinos a la expulsi\u00f3n de Lionel Messi [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/expulsion-messi-tarjeta-roja-reaccionaron-narradores-argentinos-decision-arbitro-copa-america-2019-video-nndc-122653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211ebcb146a.jpeg"},{"id":122547,"title":"Per\u00fa vs Guatemala: se enfrentan en el inicio de la Copa Panamericana en Trujillo","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-guatemala-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-juegan-debut-bicolor-copa-panamericana-trujillo-122547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d1ffef514843.jpeg"},{"id":122651,"title":"Jehofred Sulca en Am\u00e9rica TV sobre Chile: \"A partir de ahora ser\u00e1 el n\u00famero cuatro de Sudam\u00e9rica\" [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/seleccion-peruana-partir-chile-sera-numero-cuatro-sudamerica-122651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211934137d3.jpeg"},{"id":122652,"title":"\u00a1Messi dispara a la Conmebol! Explic\u00f3 la raz\u00f3n por la que decidi\u00f3 no recibir la medalla de bronce","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/messi-chile-10-revelo-recibio-medalla-tercer-lugar-argentina-copa-america-2019-122652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211b504b17d.jpeg"},{"id":122650,"title":"No tendr\u00e1 que esperar a la siguiente Copa Am\u00e9rica: conoce la situaci\u00f3n de Lionel Messi tras ser expulsado ante Chile","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/tarjeta-roja-messi-chile-capitan-argentino-sancionado-dos-fechas-cumplira-eliminatorias-qatar-2022-expulsion-122650","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211a8d724e5.jpeg"},{"id":122642,"title":"Dragon Ball Super | La evoluci\u00f3n de Goku desde los a\u00f1os 90 hasta la actualidad","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-evolucion-goku-anos-90-actualidad-dragon-ball-mexico-122642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211012d0c3d.jpeg"},{"id":122648,"title":"\"Spider-Man: Far From Home\": la verdad sobre el \"multiverso\" que supuestamente introdujo al MCU","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-multiverso-supuestamente-introdujo-mcu-nnda-nnlt-122648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21174f68f38.jpeg"},{"id":122493,"title":"Argentina se qued\u00f3 con la medalla de bronce tras ganar 2-1 a Chile por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-copa-america-2019-lionel-messi-arturo-vidal-arena-corinthians-tercer-lugar-directo-america-tv-tyc-sports-tvn-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-122493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d211656c27cd.jpeg"},{"id":122643,"title":"El peruano Diego Haro estuvo en el VAR e intent\u00f3 salvar a Messi de expulsi\u00f3n en el Argentina vs. Chile","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-brasil-diego-haro-estuvo-var-e-salvar-messi-expulsion-chile-vs-argentina-122643","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacdbfa2d70c.jpeg"},{"id":122645,"title":"Un nuevo r\u00e9cord: Chile se convirti\u00f3 en el equipo que m\u00e1s veces ocup\u00f3 el cuarto lugar en Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-copa-america-2019-roja-convierte-equipo-veces-cuarto-competicion-argentina-vs-chile-122645","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2114f81826f.jpeg"},{"id":122467,"title":"Per\u00fa vs Brasil: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde ver GRATIS el partido por la final de la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-fecha-horarios-canales-duelo-final-copa-america-2019-america-tv-directv-sports-122467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210040ea56a.jpeg"},{"id":122644,"title":"\u00a1No aguanta 'pulgas'! Lionel Messi no asisti\u00f3 a la ceremonia de reconocimiento del tercer lugar de Copa [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/lionel-messi-expulsado-10-argentino-asistio-ceremonia-reconocimiento-tercer-lugar-copa-video-122644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2111f931f24.jpeg"},{"id":122610,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: \u00bfSi la Selecci\u00f3n Peruana gana la Copa Am\u00e9rica se declarar\u00e1 feriado?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-copa-america-2019-habra-feriado-consagra-campeon-nndc-122610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e4b09c5f4.jpeg"},{"id":122639,"title":"Tite visita iglesia en la v\u00edspera del Per\u00fa vs. Brasil por la final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-tite-visita-iglesia-vispera-final-copa-america-2019-video-nndc-122639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210c05c8cfb.jpeg"},{"id":122638,"title":"\u00a1Vamos por el 'Maracanazo'! Esta ser\u00eda la alineaci\u00f3n de Per\u00fa para la final de la Copa Am\u00e9rica contra Brasil [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-alineacion-confirmada-blanquirroja-final-copa-america-2019-fotos-122638","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210d8a7f850.jpeg"}]