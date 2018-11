Animes de temporada: CrunchyRoll revela cuales son las series más populares en todo el mundo

Los animes de la temporada otoño 2018 ya llevan unas cuantas semanas de emisión. Por este motivo, la plataforma de stream de series animadas japonesas, CrunchyRoll, compartió curiosas imágenes de las producciones más populares en América Latina y el mundo.

Animes Animes populares en América Latina. (Foto: CrunchyRoll)

Como se puede ver en el mapa de América Latina, Perú comparte gustos con parte de Centro América con respecto a 'Sword Art Online: Ordinal Scale', la nueva temporada del anime. Por otro lado, gran parte del continente prefiere Goblin Slayer.

A su vez, CrunchyRoll compartió los mapas de otras regiones como Europa. allí se ve un claro favoritismo por JoJo's Bizarre Adventure. Mientras que los demás gustos se reparten entre Goblin Slayer y That Time I Got Reincarnated as a Slime.

Adjuntamos también los mapas de Canadá, Australia, Medio Oriente y el Norte de África. Como se puede ver, las series animadas no solo son un fenómeno en Japón, todo el mundo ya disfruta de estos animes de temporada.

Animes Animes populares en Europa. (Foto: CrunchyRoll)

Animes Animes populares en Estados Unidos. (Foto: CrunchyRoll)

Animes Animes populares en Canadá. (Foto: CrunchyRoll)

Animes Animes populares en Australia. (Foto: CrunchyRoll)

Animes Animes populares en Norte de África y Medio Oriente. (Foto: CrunchyRoll)