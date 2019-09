Dragon Ball: Akira Toriyama y el Maestro Roshi tienen algo en común que nadie esperaba

Las últimas

[{"id":132621,"title":"\u00a1Ya estamos en Old Trafford! Manchester United vs. Astana EN VIVO juegan por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/manchester-united-vs-astana-vivo-online-directo-fox-sports-espn-directv-europa-league-2019-fecha-1-grupo-l-old-trafford-minuto-minuto-bein-sports-live-sports-event-nczd-132621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82f4ae771c8.jpeg"},{"id":132670,"title":"\u00bfSporting Cristal cambiar\u00e1 de nombre? La respuesta de los nuevos due\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-cambiara-nombre-respuesta-nuevos-duenos-innova-sports-132670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa823657fe.jpeg"},{"id":132676,"title":"Dragon Ball: Akira Toriyama y el Maestro Roshi tienen algo en com\u00fan que nadie esperaba","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-akira-toriyama-maestro-roshi-une-comentarios-pasado-mangaka-nnda-nnlt-132676","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c01c06fae.jpeg"},{"id":132678,"title":"Marvel: Ant-Man 3 no llegar\u00eda cines pero la saga continuar\u00eda en Disney Plus","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-ant-man-3-llegaria-cines-saga-continuaria-disney-plus-132678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83be2cca775.jpeg"},{"id":132677,"title":"Dragon Ball Super: Gogeta Super Saiyan Blue tiene fecha oficial de lanzamiento para \"Dragon Ball FighterZ\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gogeta-super-saiyan-blue-fecha-oficial-lanzamiento-dragon-ball-fighterz-132677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c0b57c622.jpeg"},{"id":132675,"title":"Zidane se quedar\u00e1 con las ganas: el plan del Manchester United para no dejar que Pogba firme por Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-pogba-movimiento-manchester-united-sea-blanco-liga-santander-132675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c066ecf96.jpeg"},{"id":132669,"title":"Se quieren retirar en Alianza: arma tu once ideal con Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Jefferson Farf\u00e1n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-arma-once-ideal-jugadores-quieren-retirar-elenco-intimo-fotos-132669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71883134136.jpeg"},{"id":132674,"title":"Yoshimar Yot\u00fan destaca en obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de la League Cup","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/mexico-yoshimar-yotun-destaca-obtencion-titulo-league-cup-video-nnav-132674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bd19dc67d.jpeg"},{"id":132673,"title":"Ap\u00farate Cristiano: encontraron a la mujer que le regalaba hamburguesas en Madeira","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-encontraron-mujeres-le-regalo-hamburguesas-132673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bbf985c66.png"},{"id":132671,"title":"\"Dragon Ball Super\": Yoshihiro Togashi, creador de \"Hunter \u00d7 Hunter\", hizo el dise\u00f1o m\u00e1s inquietante de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-yoshihiro-togashi-creador-hunter-hunter-hizo-diseno-inquietante-goku-dbs-dragon-ball-132671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bc0e23cd7.jpeg"},{"id":132672,"title":"Mortal Kombat: todo lo que queremos ver en la nueva pel\u00edcula basada en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-queremos-ver-nueva-pelicula-132672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b63776b9f.jpeg"},{"id":132666,"title":"Zidane, \u00bferes t\u00fa?: el sorprendente contraste entre la primera etapa del franc\u00e9s con Real Madrid y este 2019\/20","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-gran-contraste-comparacion-primera-temporada-blanca-liga-santander-espana-132666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b98425a9b.jpeg"},{"id":132668,"title":"Desde Ecuador: as\u00ed luce \u2018Max Barrios\u2019 a sus 32 a\u00f1os de edad","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-luce-max-barrios-32-anos-edad-foto-132668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b822c9177.jpeg"},{"id":132667,"title":"Marvel: tres Vengadores inspiraron a Quentin Beck para dise\u00f1ar a Mysterio en \"Spider-Man: Far From Home\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-tres-vengadores-inspiraron-quentin-beck-disenar-mysterio-spider-man-far-from-home-spiderman-lejos-casa-hombre-arana-132667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d092dd2a3452.jpeg"},{"id":132664,"title":"Huawei Mate 30 es el primer smartphone de la marca sin los servicios de Google","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-mate-30-primer-smartphone-marca-servicios-google-132664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b3afec188.jpeg"},{"id":132637,"title":"\u00a1Con Di Mar\u00eda a la cabeza! El once ideal de la fecha 1 de la fase de grupos de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-di-maria-equipo-ideal-primera-semana-torneo-fotos-nczd-132637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d838895e6419.jpeg"},{"id":132665,"title":"Dota 2: la comunidad reacciona tras la ola de 'ban' masivo de casi 20 a\u00f1os a jugadores t\u00f3xicos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-comunidad-reacciona-ola-ban-masivo-20-anos-jugadores-toxicos-132665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a8fce746f.jpeg"},{"id":132649,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 no hay conflicto de intereses en la compra de Innova Sports a Sporting Cristal?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-innova-sports-vivo-sigue-transmision-gratis-tv-deel-anuncio-venta-celestes-132649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b75142ea5.jpeg"},{"id":132663,"title":"Liga de Campeones: revive los resultados del resto de la fecha","categoria":"Champions","slug_categoria":"depor\/videos\/champions","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/champions\/liga-campeones-repasa-resultados-resto-fecha-competencia-continental-video-nnav-132663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b1329b4f1.jpeg"},{"id":132662,"title":"En una motocicleta: asesinan a futbolista a sangre fr\u00eda en \u00c1msterdam","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/facebook-viral-muere-futbolista-asesinado-balazos-motocicleta-holanda-132662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b09c1983c.png"},{"id":132660,"title":"Disparan contra Ter Stegen: \"Ha da\u00f1ado la reputaci\u00f3n de un deportista impecable como es Manuel\"","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/barcelona-noticias-ter-stegen-respuesta-bayern-munich-bronca-suplencia-neuer-liga-santander-espana-132660","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83aec9c43ff.jpeg"},{"id":132655,"title":"Apasionado del f\u00fatbol: Kai Havertz, el nuevo deseo del Real Madrid","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/kai-havertz-perfil-historia-biografia-kai-havertz-jugador-bayer-leverkusen-champions-league-bundesliga-dpm-132655","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce84512ed9bf.png"},{"id":132659,"title":"Marvel: \"Spider-Man: Far From Home\" tuvo este tributo a los primeros c\u00f3mics de Stan Lee","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-spider-man-far-from-home-tuvo-tributo-primeros-comics-stan-lee-spiderman-lejos-casa-marvel-hombre-arana-132659","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ad1e18ccf.jpeg"},{"id":132661,"title":"Paolo Guerrero llora de impotencia al perder Copa de Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/brasil-paolo-guerrero-llora-impotencia-perder-copa-brasil-video-nnav-132661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ac19d9574.jpeg"},{"id":132658,"title":"\u00bfA qui\u00e9n iba dirigido el gesto de Cristiano? \u2018CR7\u2019 insulta as\u00ed a periodistas","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-insulta-periodistas-les-responde-hechos-metropolitano-video-132658","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a85e53172.png"},{"id":132657,"title":"Universitario vs. Alianza: \u00bfCu\u00e1ntos boletos se pondr\u00e1n a la venta para el cl\u00e1sico y cu\u00e1ndo iniciar\u00e1?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-boletos-venta-clasico-monumental-inicia-132657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a8e7aca62.jpeg"},{"id":132648,"title":"Casi se van a las manos: Romelu Lukaku se enfrent\u00f3 a compa\u00f1ero tras empate por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-inter-milan-pelea-lukaku-brozovic-empate-slavia-praga-serie-132648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a63687535.jpeg"},{"id":132656,"title":"\"Avengers: Endgame\": el ingrediente secreto del suero del Super Soldado es revelado","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ingrediente-secreto-suero-super-soldado-revelado-vengadores-avengers-4-marvel-132656","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a63cc2fc4.jpeg"},{"id":132654,"title":"PS5: Sony estar\u00eda preparando el lanzamiento de PlayStation 5 acompa\u00f1ada por un modelo Pro","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-sony-estaria-preparando-lanzamiento-playstation-5-pro-132654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a13856510.jpeg"},{"id":132650,"title":"Mourinho asoma en la carpeta de Florentino P\u00e9rez: el v\u00eda crucis de Zidane","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-jose-mourinho-asoma-lista-florentino-perez-invierno-132650","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a399c97d7.png"},{"id":132630,"title":"\u00bfSer\u00e1 la soluci\u00f3n? Real Madrid pone su mira un fichaje para enero tras la paliza de PSG en Par\u00eds","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-kai-havertz-planes-2020-darle-solucion-equipo-zidane-fichajes-132630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8369c0388f2.jpeg"},{"id":132642,"title":"Sporting Cristal tiene nuevo due\u00f1o: Innova Sports compr\u00f3 el club celeste","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-nuevo-dueno-innova-sports-compro-club-rimense-nczd-132642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83913752336.jpeg"},{"id":132647,"title":"Innova Sports: todo lo que debes saber del nuevo due\u00f1o de Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-innova-sports-debes-nuevo-dueno-club-cervecero-132647","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e4a0e5c5ac.jpeg"},{"id":132645,"title":"\u00bf'Ramosdependencia'? La mala racha del Real Madrid sin Sergio en el campo de juego","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/noticias-real-madrid-sergio-ramos-malos-resultados-central-campo-liga-santander-espana-132645","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d839cf0877a8.jpeg"},{"id":132641,"title":"El tenso debate entre Flavio Maestri y Eddie Fleischman por Paolo Guerrero","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-tenso-debate-flavio-maestri-eddie-fleischman-paolo-guerrero-video-132641","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2fddf7dcf67.jpeg"},{"id":132644,"title":"Se olvid\u00f3 del Real Madrid: Keylor tuvo motivador mensaje en Instagram tras 3-0 del PSG [FOTO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-keylor-navas-tuvo-motivador-mensaje-instagram-3-0-psg-foto-132644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8399227542e.jpeg"},{"id":132640,"title":"\u00a1Florentino peg\u00f3 el grito al cielo! Estrella del Real Madrid comparte 'selfie' sonriente con Mbapp\u00e9 tras paliza del PSG","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-noticias-psg-golea-3-0-areola-toma-foto-sonriente-mbappe-champions-league-espana-foto-132640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d839290c0a89.jpeg"},{"id":132634,"title":"Lo que muchos ped\u00edan: France Football dar\u00e1 el Bal\u00f3n de Oro 2019 a un portero, el 'Lev Yashin'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/balon-oro-2019-france-football-entregara-premio-primera-vez-porteros-ley-yashin-nczd-132634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d837ca664bad.jpeg"},{"id":132639,"title":"Pok\u00e9mon: Ash Ketchum, campe\u00f3n y todo, a\u00fan no es un maestro seg\u00fan Rika Matsumoto, su seiyu","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-ash-ketchum-campeon-maestro-rika-matsumoto-seiyu-nnda-nnlt-132639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d838c28a773a.jpeg"},{"id":132635,"title":"\"Hicimos todo lo posible\": desde Barcelona revelan los \u00faltimos secretos del intento por fichar a Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2020-neymar-ultimos-secretos-azulgrana-ficharlo-liga-santander-espana-132635","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d838bd52678e.jpeg"},{"id":132638,"title":"El millonario monto que perdi\u00f3 Internacional de Paolo Guerrero tras caer en la Copa de Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-millonario-monto-perdio-internacional-paolo-guerrero-caer-copa-brasil-132638","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83829a63ed2.jpeg"},{"id":132615,"title":"Sof\u00eda Mulanovich sobre Tokio 2020: \"Clasificar por el Mundial ISA ser\u00e1 el camino m\u00e1s dif\u00edcil, pero el m\u00e1s dulce\" [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-sofia-mulanovich-tokio-2020-clasificar-mundial-isa-sera-camino-dificil-dulce-video-dpm-132615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82db97a145e.jpeg"},{"id":132560,"title":"Col\u00f3n vs Atl\u00e9tico Mineiro: juegan en Santa Fe hoy por ida de semifinales de Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/colon-vs-atletico-mineiro-vivo-directo-online-directv-espn-ida-semifinales-copa-sudamericana-2019-nczd-132560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82f825a3a7a.jpeg"},{"id":132292,"title":"\u00a1Toma nota! Todo lo que debes saber de la fecha 8 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-programacion-completa-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-hora-fecha-canal-132292","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d8027ac678e7.jpeg"},{"id":132632,"title":"En la mira del Barcelona: cul\u00e9s se fijan en la sensaci\u00f3n de la fecha 1 de la Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-cules-interesan-erling-haland-figura-red-bull-salzburgo-132632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83827360256.jpeg"}]